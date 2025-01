Interinos de La Rioja

Comenta Compartir

Parece que no se comprende que, mientras las decisiones se siguen posponiendo, se está jugando con las vidas de las personas que dependen de un empleo estable para poder seguir con sus vidas, mantener a sus familias, y cumplir con sus responsabilidades. No es posible ... que quienes tienen el poder de tomar decisiones no reconozcan la gravedad de la situación. Y la incertidumbre de las personas afectadas. Exigimos que se actúe con la urgencia que este tema requiere y que se cumpla con los plazos de manera efectiva. Los trabajadores interinos no pueden seguir esperando en esta situación de precariedad y estrés. Es fundamental que el gobierno y las administraciones actúen.

Esperamos que esta queja sea tomada en cuenta y que, finalmente, se resuelvan los problemas de estabilidad laboral de una vez por todas. Kevin Acedo Loero

