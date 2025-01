Los hoteles riojanos cerraron el año 2024 con récord de visitantes

Los hoteles riojanos cerraron 2024 con buenas noticias, con la confirmación de un año histórico. Un total de 599.032 personas, rozando las seiscientas mil, se alojaron en los establecimientos de la región, el número más alto jamás alcanzado por el sector, si bien no ... lograron batir el récord de pernoctaciones, que mantiene 2017. Diciembre fue el mes de la confirmación, sin datos extraordinarios pero suficientes para apuntalar un año que no solo deja atrás la pandemia sino que va más allá.

Después de 2020, un año para olvidar también en el turismo, el sector pronto se acercó a números previos. Ya fue 2023 un buen año en cuanto a número viajeros en los hoteles riojanos pero la tendencia al alza continuó a lo largo de 2024 hasta llegar a su cifra anual máxima: 599.032 huéspedes. Como es habitual, agosto fue el mejor mes del año (73.171 personas), con septiembre a su estela (62.524) gracias al efecto vendimias, que consigue atraer a más visitantes en esa época incluso que en julio. De hecho, este mes veraniego y octubre cuentan con cifras muy similares, logrando desestacionalizar en cierta medida la demanda turística.

De «satisfacción, aunque no conformismo» habla el presidente de la Asociación Riojana de Hoteles, Demetrio Domínguez:«Es una alegría que se siga reconociendo a La Rioja, pero necesitamos atraer a ese turista que aporta mayor rentabilidad económica, más dispuesto a alargar su estancia, que es más sensible con nuestro territorio, que nos recomiende cuando vuelva a su lugar de origen...». Para ello, recalca el presidente de la patronal que «es importante seguir mostrando que La Rioja no solo es vino y gastronomía, también es patrimonio, cultura, tradiciones, fiestas...».

«Hay un interés por el norte entre quienes buscan escapar de la masificación y destinos diferentes. La Rioja debe aprovecharlo» Demetrio Domínguez Asociación Riojana de Hoteles

Quienes han impulsado las cifras hasta el récord el pasado año son los visitantes extranjeros, que representaron el 23,6% de los huéspedes en los los hoteles riojanos, la proporción más alta jamás lograda gracias a 139.962 viajeros, casi cuarenta mil más que una década atrás. «Tenemos que apoyarnos en ellos y buscar sinergias con otras comunidades vecinas para facilitar que quien les visite a ellos también nos visite a nosotros, y viceversa», señala Domínguez. Todo ello, añade el presidente de la patronal hotelera, sin olvidar las oportunidades que ofrece el turista nacional: «Ahora hay un mayor interés por el norte entre quienes buscan escapar de la masificación y conocer destinos diferentes. La Rioja debe aprovechar esas oportundides».

El debe queda en las pernoctaciones, que –con 1.027.29 el pasado año– no lograron alcanzar su máximo, aunque se quedaron cerca del tope de 2017. Con una estancia media de 1,71, la meta de las dos noches parece lejana, sin embargo, Demetrio Domínguez mantiene el reto:«Es el gran objetivo, muy ambicioso, pero debemos tenerlo presente. Alcanzarlo pasa por trabajar unido todo el territorio, a partir de ahí, el visitante va a descubrir que en La Rioja tiene motivos para alargar su estancia».