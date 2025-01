Sinner repite título en Australia

Enric Gardiner Domingo, 26 de enero 2025, 13:02 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

Jannik Sinner ha tomado el relevo de Novak Djokovic como gran campeón en Australia. El italiano repitió el título del año pasado al apabullar al decepcionante Alexander Zverev (6-3, 7-6 (4) y 6-3) y suma ya tres Grand Slams, solo uno menos que Carlos Alcaraz.

Sinner solo ha perdido dos sets en todo el torneo, ante Tristan Schoolkate y Holger Rune, y tuvo una final este domingo más que plácida al no enfrentar ni un solo punto de rotura en contra en las casi tres horas de final. Los únicos hombres en conseguir la hazaña de ganar una final de Grand Slam sin puntos de 'break' en contra fueron Pete Sampras, ante Boris Becker en Wimbledon 1995, Roger Federer, ante Mark Philippousis en Wimbledon 2003, y Rafael Nadal, ante Kevin Anderson en el US Open 2017.

A este grupo se une ahora Sinner, que ha conquistado los tres últimos grandes en pista rápida y que se afianza en el número uno con 3.695 puntos de distancia sobre Zverev. El alemán, como es ya una tónica en su carrera deportiva, volvió a decepcionar cerca de un título. Esta vez no fue a cinco sets, como las finales del US Open 2020 y Roland Garros 2024, si no de forma mucho más rápida e indolora. Su única oportunidad existió en el 'tie break' del segundo parcial, cuando tuvo un 1-2 a favor y dos servicios. No le aguantó el tenis ante un Sinner claramente superior y en dos horas y cincuenta minutos se marchó de la Rod Laver Arena por tercera vez como subcampeón de un Grande, su cuenta pendiente con este deporte.

«Jannik, eres el mejor del mundo de lejos. Quería hacer un partido competitivo, pero eres simplemente demasiado bueno y yo no lo soy lo suficiente», explicó en la ceremonia de entrega de trofeos el séptimo hombre en la historia en ceder en sus tres primeras finales de Grand Slam, junto a Andre Agassi, Ivan Lend, Goran Ivanisevic, Andy Murray, Dominic Thiem y Casper Ruud. Solo el noruego no acabó levantando un título, aunque sigue en activo.

«Eres un jugador increíble, sigue confiando en ti, todos sabemos lo fuerte que eres. Manten la cabeza alta, sabemos que puedes levantar uno de estos muy pronto», fueron las palabras de Sinner hacia el alemán.

Este Grand Slam es el comienzo perfecto de temporada para Sinner, que en los próximos meses tendrá que defender el título de Róterdam, las semifinales de Indian Wells -donde dio el doble positivo por dopaje el curso pasado- y el triunfo en Miami. Además, está a la espera de que se decida si la apelación que la Agencia Mundial Antidopaje hizo, y que pide una suspensión de uno o dos años, sale adelante.

De momento, en la clasificación el transalpino tiene una ventaja de 4.820 puntos sobre Carlos Alcaraz, que acaba el torneo como número tres del mundo. El español, eliminado en cuartos de final, no disputará este año la gira de tierra batida en Sudamérica y jugará el torneo de Róterdam, de categoría 500, del 3 al 9 de febrero, antes de irse a Doha, que arrancará el 17 de febrero, seguido de Indian Wells y Miami.