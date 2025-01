El Barça arrolla al Real Madrid y conquista la Supercopa

Pedro Rodríguez Madrid Domingo, 26 de enero 2025, 19:44 Comenta Compartir

El Barça se alzó con su quinta Supercopa de España, cuarta consecutiva, tras un rotundo 5-0 sobre el Real Madrid en Butarque. El triunfo comenzó a gestarse con una brillante jugada de Ewa Pajor, que a los 30 minutos desbordó a Olga Carmona, cedió a Alexia Putellas y, tras un despeje errático de la defensa blanca, el balón terminó en los pies de Caroline Graham Hansen, que disparó y marcó con algo de fortuna tras tocar en Lakrar.

La banda derecha fue clave para las de Pere Romeu, con Hansen como principal protagonista. La noruega, que volvió a la titularidad con ganas de sorprender, se asoció con Ona Batlle para crear constantes problemas a la defensa madridista. A los pocos minutos del primer gol, una combinación entre Graham y Batlle preludió un centro que Pajor, en su lucha con la defensa, volvió a empujar al fondo de la red.

El Real Madrid, que apostó por una defensa con Antonia Silva en lugar de Shei, no pudo hacer frente a la intensidad del Barça. La mejor extremo del mundo, Graham Hansen, sacó ventaja de la desprotección de Carmona y, antes del descanso, un córner botado por la noruega fue cabeceado por Pajor para marcar el tercero. La segunda parte no supuso una mejora para las blancas. Un penalti no concedido a favor de Aitana Bonmatí, tras la revisión del VAR, fue solo el primer indicio de lo que se avecinaba para el Real Madrid.

Con un fútbol de alta calidad, el Barça dominó cada aspecto del partido. Patri Guijarro, con su sello característico, anotó el cuarto tras un golpeo magistral desde la frontal. La ovación fue para Graham cuando dejó el campo a los 65 minutos, con el trabajo ya hecho. El Real Madrid, por su parte, apenas tuvo una ocasión clara, anulada por fuera de juego.

El Barça no cejó en su intento de conseguir el quinto gol, que llegó tras un rechace que Alexia Putellas aprovechó para sellar una jornada histórica con la tercera 'manita' que las azulgranas infligen a las blancas. Un resultado contundente que reafirma la supremacía del equipo catalán en el fútbol femenino.