El Ciudad de Logroño cae en Aranda sobre la bocina

Sobre la bocina y después de una pésima gestión de los últimos minutos. El Ciudad de Logroño, que tenía el partido controlado a falta de escasos segundos, cayó por 39-38 ante el Villa de Aranda en su primer partido de pretemporada invernal. Un encuentro ... que sirvió para que Chete Martínez, ante la ausencia de Miguel Velasco, probara distintas fórmulas de cara al reinicio de curso a mediados de febrero.

La primera parte del Ciudad de Logroño fue de más a menos. Cierto es que el objetivo de este tipo de encuentros no es el triunfo sino hacer diferentes pruebas. Pero los franjivino, que sufrieron las bajas de Ángel Rivero, Salim Mezaza y Roly Uríos, no fueron capaces de igualar en intensidad a los locales, sobre todo en tareas defensivas. Abrió juego el equipo riojano con Luis Juárez como central. No lo hizo mal el almeriense, al que todavía el físico no le acompaña. Pero el andaluz movió muy bien el balón y encontró a Javi García en el pivote. Pero los males del equipo dirigido por Chete Martínez estaban en el centro de la defensa. Ni Zaya ni Modi ni Ponciano ni Pergel pudieron anular a Mosquera, Pinillos o al escurridizo pivote Rogonovs. Así las cosas, los riojanos vieron cómo los burgaleses empezaron a abrir distancia y al descanso se llegó con cinco goles abajo (22-17).

Villa de Aranda Vyunyk, Teijón, Guitart, Mosquera (8), Pinillos (3), Rubén, Pol Roy, Lander Simón (4), Saiz (6), Megías (3), Tobes (1), Rogonovs (8), Enebral (2), Tamayo (1), David López (3), Berbel (2) y A. López. 39 - 38 Ciudad de Logroño Ledo, Romeo, Javi García (6), Soler (4), Pergel (6), Zarzuela (6), Juárez (1), Preciado (1), Cadarso (4), Xavi Tuà (4), Zaja (5), Modi, El Korchi y Ponciano (1). Parciales: 4-5, 7-7, 12-9, 16-13, 18-15 y 22-17 (descanso). 24-22, 26-27, 30-31, 32-33, 35-35 y 39-38 (final)

Árbitros: Lázaro y Portugal. Excluyeron a los jugadores visitantes Javi García y Modi

El regreso a la pista mostró a otro Logroño, mucho más activo y agresivo. Prueba de ello es que rápidamente se metió en el encuentro gracias a un parcial 0-4. Pergel logró el empate y puso a los suyos arriba (26-27, m. 40), lo que obligó a Javi Márquez a solicitar un tiempo muerto.

A partir de ahí fue un toma y daca pero a dos minutos del final Xavi Tuà ponía al Logroño arriba 36-38. Los tres ataques posteriores acabaron con errores de bulto y el Villa de Aranda lo mató a la contra sobre la bocina.