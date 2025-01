Una joya universal sobre el daño mutuo

«Es una función muy dura, pero con esa dureza de la tragedia que también te remueve, te limpia, te ayuda a reconocer cosas». Es la advertencia del autor riojano Bernardo Sánchez sobre su última adaptación teatral, 'La reina de la belleza de Leenane', que ... este sábado levanta el telón del Bretón de los Herreros de Logroño a las 20.00 horas. Él estará en el patio de butacas como un espectador más y muy tranquilo –asegura–, pero con una «enorme responsabilidad» por jugar en casa y por hacerlo con uno de los textos más extraordinarios a los que dice haberse enfrentado, la ópera prima de Martin MacDonagh.

Sobre el escenario, María Galiana y Lucía Quintana en un duelo interpretativo en el que encarnan a una madre (Mag Folan) y su hija (Maureen). Desde hace veinte años conviven solas y prácticamente aisladas en una casa encaramada en una colina de Leenane, en la costa oeste de Irlanda. Un contexto geográfico (la deprimida Irlanda rural) y temporal (mediados de la década de los 90) que determina el destino y enmarca el enfrentamiento entre estas dos mujeres: una solterona de 40 años apegada a su progenitora de una manera enfermiza y siniestra, y su madre, una mujer amargada y castradora que convierte la vida de Maureen en un infierno.

Completan el reparto Javier Mora y Alberto Fraga en el papel de los hermanos Pato y Ray Dooley, cuya presencia en escena alterará la tensa y represiva relación entre las protagonistas, introduciéndolas en una espiral de mezquindad, crueldad y, finalmente, de violencia.

«Es una función que trata sobre el daño mutuo; que intenta explorar cuándo nos hicimos daño por primera vez, qué ha pasado después y por qué. Para mí, una de las grandes obras dramáticas del siglo XX», sentencia Bernardo Sánchez, que en esta ocasión suma su séptima colaboración profesional con Juan Echanove, director de 'La reina de la belleza de Leenane'. El resultado es «un trabajo de una enorme complicidad y fraternidad dramatúrgica, ideológica… Hemos trabajado conjuntamente de principio a fin y, aunque yo ponga la partitura, es un trabajo dramático a cuatro manos».

Reconoce el autor logroñés que también se trata de uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado como adaptador. «Era un desafío lingüístico porque la obra está escrita en un inglés irish, del norte del Irlanda. Reúne a solo cuatro personajes en un espacio único y cerrado (una cocina), una olla a presión lingüística y emocional que me exigía medir cada palabra, cada frase y expresión. Y además es un teatro muy concreto pero tiene que sonar muy universal en cualquier lugar y para cualquier espectador, aunque se sitúe la acción en una aldea de Irlanda».

Antes de emprender esta adaptación de 'La reina de la belleza de Leenane', Bernardo Sánchez conocía la identidad de las actrices protagonistas, algo que –reconoce– condicionó su escritura. «Pero lejos de limitarme, la condicionó positivamente porque conozco el marco en el que tengo que moverme y eso me da una enorme libertad. Sé qué instrumento voy a tocar cuando escribo las palabras y, además, ya había trabajado con ambas actrices y conozco su voz, cómo accionan, cómo reaccionan, sienten y se mueven. Así que por su puesto que he escrito el personaje de la madre para María Galiana y el de la hija para Lucía Quintana, para otras actrices hubiera escrito distinto». Ha hecho, por tanto, un traje a medida para ambas actrices, «pero un traje muy difícil de llevar», subraya.

El tándem Sánchez-Echanove

En cuanto a la complicidad y sintonía entre el adaptador Sánchez y el director y actor Juan Echanove se remonta 25 años atrás, cuando juntos emprendieron la versión teatral de 'El Verdugo', la premiada adaptación de la cinta de Berlanga con guion de Rafael Azcona. Posteriormente han trabajado juntos en 'El precio', 'Visitando al señor Green', 'La asamblea de las mujeres', 'Ser o no ser' y un recitado de cuentos del propio Bernardo Sánchez.

¿La clave de esta conexión? «Creo que nos llevamos un mes de edad y somos muy parecidos desde el punto de vista teatral, ideológico, artístico y vital, en el gusto por el teatro y la vida. Hemos vivido cosas de una manera muy parecida y también nos une Rafael Azcona, su visión de la vida, y otras muchas como el sentido del humor y de la diversión, el gusto por la gastronomía, el vino, el cine… En fin, nos encontramos muy cómodos el uno en el otro y cuando lo veo lo siento muy cerca, familia».

Este sábado vuelven a reencontrarse gracias a 'La reina de la belleza de Leenane', función que «no he visto desde hace varios meses –nos confiesa Sánchez– y tengo unas ganas muy especiales de verla en Logroño. Tengo una confianza ciega en ella y en la compañía, que también tiene muchas ganas de venir aquí; el bolo en Logroño es una meta. Pero estoy muy tranquilo, es uno de los textos más extraordinarios a los me he enfrentado».