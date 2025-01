Seguir tendencias



En Encarni Moda Infantil abogan por la formación continua y por seguir muy de cerca las tendencias. Y esas tendencias guardan mucha relación con las redes sociales. «Hay que estar muy al día. De una semana a otra pueden cambiar». Aunque admiten que esos cambios son más lentos en ropa de ceremonia. «Sí que nos damos cuenta de que antes hasta febrero no comenzábamos a vender, por ejemplo, los vestidos de comunión; ahora empieza la campaña en noviembre».



Conscientes de lo que implican este tipo de celebraciones, en Encarni Moda Infantil han sabido adaptarse para que no falle la ilusión en ese día especial. «Para nosotros todas las familias son importantes. Somos cercanos, empatizamos y creo que por eso este tipo de ventas es especial; cómo te mira el niño o la niña con su traje o vestido es muy bonito. Ayudamos en todo lo que podamos», remarcan. El momento de esa compra lo ponen en valor. «Es muy familiar, vienen los abuelos, los tíos… Decimos siempre que aquí se empieza a preparar la fiesta». Miguel Ángel, Yoli y Cris coinciden a la hora de reconocer que «nos sentimos muy queridos y valorados y creo que es por conservar esa esencia que nos define».



En Encarni Moda Infantil saben que no es fácil mantenerse en activo tantos años y, sobre todo, hacerlo en un sector que está atravesando por uno de sus momentos más complicados. «Hay que intentar hacer las cosas bien. La publicidad siempre ayuda, es evidente, pero lo que tú tienes que darles es lo que no pueden comprar por internet o no pueden encontrar fuera de aquí». Y vuelven a incidir en la importancia de la formación y de cuidar cada detalle, incluido el escaparate, en el que invierten mucho tiempo en diseñarlo. También «reinventarse cada día. Es de agradecer que sigan confiando en nosotros».