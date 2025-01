La panadería de Ribafrecha cuece nuevo proyecto

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 29 de enero 2025, 07:46 Comenta Compartir

La panadería Mayor de Ribafrecha lleva cerrada más de veinte años. María José González, ganadera en Laguna de Cameros, ha ideado la manera de revitalizar el edificio que lleva dos décadas deshabitado, el de la antigua panadería del pueblo que regentó su marido junto a su primo. El plan es que allí se vuelva a cocer, pero no pan sino proyectos laborales. El viejo despacho de pan se transformará en el Espacio Majuelo, un 'coworking'.

«Mi marido empezó a trabajar de chavalito en otra panadería del pueblo hasta que en 1981 montó esta con su primo», recuerda María José González. Por cuestiones de salud de ambos, la panadería cerró en el 2002. Y hasta ahora. «Yo conocí a mi marido cuando subía el pan a Laguna», cuenta María José, y también confiesa que no le gusta la ciudad sino el pueblo. «En Ribafrecha no hay ninguna iniciativa así y yo siempre he tenido en mente hacer algo como una casa rural. Quizá no sea un pueblo bonito pero tiene farmacia, banco, carnicería, tiendas, bares, restaurantes, colegio, el autobús cada hora... pero no es Logroño», describe María José. Así, esperó a la convocatoria de ayudas a la financiación de proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización del medio rural ante el reto demográfico de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja y, al conseguir la subvención, se ha lanzado de lleno. Los albañiles ya han empezado a trabajar.

«Creo que es fundamental adaptarse a los tiempos. Por eso quiero crear un espacio para teletrabajar en un edificio como este al que le tengo especial cariño. Mi objetivo es intentar asentar población, aunque lo mismo puede venir alguien a retirarse quince días. No quiero que los pueblos sufran la despoblación y creo que esto puede ser una herramienta para luchar», explica María José González. Quien desee disponer del lugar contará con tres habitaciones con baño, cocina, una sala de reuniones y un merendero, además de una gran terraza. La capacidad ronda las ocho personas. Y lo mismo se pondrá acudir a nivel individual que en grupo. «Puede venir gente que se junte para realizar alguna actividad, lo mismo un grupo de senderistas que trabajadores para dar forma a un proyecto», detalla María José González.

Claro que llama la atención este moderno concepto de 'coworking' en el medio rural que supone Ribafrecha. «Yo nací en Laguna y todo el mundo tenía agua corriente en el grifo de casa cuando en Ribafrecha todavía acudía la gente a la fuente a cogerla», ejemplifica María José. De alguna manera ella quiere contribuir a la modernización de la localidad. La pretensión es que el Espacio Majuelo entre en funcionamiento este mismo año. «Mi ilusión es que en Navidad ya esté en macha», desea.

