La esperada reapertura de un emblema de la ciudad

Laura Lezana Viernes, 24 de enero 2025, 07:30 Comenta Compartir

El Bar Barquito volverá hoy a abrir sus puertas al público y llenar de vitalidad los Jardines de la Vega de Haro, donde está ubicado.

Tras 13 años sin nadie al frente y con varios intentos de licitaciones por parte del Consistorio para la concesión administrativa del uso privativo de la instalación, finalmente la última oferta realizada el pasado mes de octubre, de 72.600 euros por diez años, logró su objetivo.

Ahora es Mariana Florea quien, junto a su hijo Laurian Paul, se hará cargo desde mañana de enseñar a los jarreros el trabajo realizado durante estos meses, en los que se han dedicado enteramente a transformar y volver a poner en funcionamiento el tradicional local.

«He visto a los vecinos muy ilusionados por la apertura, ahora los esperamos a todos»

«No he hecho todo este trabajo solo por mí, lo he hecho también por el pueblo de Haro, ya que es un sitio emblemático para la localidad», explica Mariana.

Ampliar Mariana Florea y su hijo Laurian Paul posan sonrientes tras la barra del local, ayer. L. Lezana.

«Ha tenido mucha dedicación y esfuerzo», –continúa la propietaria–, y ahora son muchas las emociones que le abordan. Sin embargo, ha cumplido así un sueño. «Hace un tiempo estaba dando un paseo por el pueblo y me senté en los bancos de enfrente del 'Barquito', ahí empecé a pensar lo bonitas que eran las ventanas y cómo me gustaría que estuviera todo dispuesto en el bar», afirma. Fue entonces cuando una corazonada le hizo acercarse al Ayuntamiento para informarse sobre la situación del local.

«He hecho todo este trabajo por el pueblo de Haro, ya que es un sitio emblemático»

Hoy tendrá lugar, finalmente, su inauguración a las 19.00 horas para el público, cita a la que también acudirán miembros de la Corporación municipal.

Mariana espera «una gran acogida por parte del pueblo, ya que es un lugar muy especial». Además, son muchos los curiosos que durante estos meses se han acercado al ver las luces en el bar y a interesarse. «He visto a los vecinos muy ilusionados por la apertura y muchos me han dicho 'oye, Mariana, que me he enterado hace poco que eres tú quien lo va a abrir'. Por eso, ahora los esperamos a todos», concluye.

Comenta Reporta un error