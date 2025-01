Desconexión digital: tres días sin teléfono e internet en Brieva de Cameros El Ayuntamiento denuncia que se alertó a Movistar de la incidencia, pero todavía no ha sido resuelta: «No hay derecho a que una compañía como esta abandone de esta forma a los vecinos»

Irene Echazarreta Logroño Martes, 28 de enero 2025, 11:03

Los vecinos de Brieva de Cameros experimentan desde hace tres días un apagón digital. Llevan desde el pasado domingo sin que funcione el servicio de telefonía (ni fija ni móvil) e internet, lo que está ocasionando «graves consecuencias» a los residentes, negocios y servicios públicos que se prestan en el pueblo.

El Consistorio cortezudo ha denunciado este martes esta situación a través de una nota de prensa, en la que ha constatado que «no es la primera vez» que ocurre. Ya el pasado mes de noviembre la localidad «se quedó una semana entera sin servicio de telefonía» y en diciembre «estuvieron tres días incomunicados».

El pasado domingo, ante esta situación, se alertó a Movistar de la incidencia, pero aún no ha sido resuelta. «Está afectando al vecindario, la mayoría de edad avanzada, que está incomunicado; a los servicios públicos que se prestan en el municipio (como el médico, que no puede emitir recetas o la trabajadora social, que no puede contactar con los usuarios) y a los negocios locales», ha denunciado.

El Ayuntamiento de Brieva de Cameros, además de exigir a la compañía a que resuelva esta situación, ha solicitado que «asuma los perjuicios que ha ocasionado en el municipio por los inconvenientes y problemas que se han derivado». «No hay derecho a que una compañía como Movistar abandone de esta forma a los vecinos y vecinas de un municipio, por muy pequeño que sea», ha concluido.