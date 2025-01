El cachorro abandonado convertido en 'terapeuta'

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 23 de enero 2025, 07:27 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

A Yago, un cocker con mezcla de perro de aguas, de color negro, lo abandonaron en una cueva en Alfaro, junto al resto de sus hermanos. Un aviso puso en alerta a la protectora Red Ayuda Animal de Calahorra, que al llegar al lugar encontró a las crías de la camada «con sarna, lombrices y totalmente desnutridas», recuerda Esther Enciso, presidenta de esta asociación. De no haber sido por su intervención y constancia («tuvimos a toda la camada en tratamiento durante meses») ni Yago ni la mayoría de las crías («una no pudo resistir y murió») hubieran salido adelante después de que, como lamentablemente sucede demasiadas veces, les dejaran abandonados a su suerte.

Tras el tratamiento, y una vez que la protectora se pudo asegurar de que «estaban libres de contagio», pudo sacarlos en adopción, como hace habitualmente con los animales que recoge. A Yago le cambio entonces su suerte, pero lo que no sabía es que él ayudaría también a mejorar la vida de varios menores víctimas de la violencia de género. Y es que, al poco tiempo, «un veterinario de Murcia que trabaja con terapias psicológicas para niños se interesó por él», relata Enciso, quien no tuvo dudas de que el perro trabajaría bien con los menores por «su carácter».

Con sólo una foto y varios vídeos, Sergio López, su adoptante, tuvo claro que Yago encajaría a la perfección en el equipo de Masterapia, que ofrece en Murcia intervenciones asistidas con animales. «Con otros perros puedo tener dudas. Pero con Yago, en cuanto vi su expresión corporal y los vídeos que me mandaron de cómo se relacionaba con otras personas y otros perros no tuve ninguna duda de que sería perfecto para hacer terapia», dice Sergio López, que además de veterinario es terapeuta ocupacional.

«En cuanto vi su expresión corporal y cómo se relacionaba no tuve dudas de que sería perfecto para terapia»

El viaje hasta Calahorra mereció la pena, aunque fue «una paliza». «Fueron doce horas de ida y vuelta en el día», rememora. De Yago valora su «carácter equilibrado al cien por cien y que no es para nada invasivo ni exigente». Ello en parte, como destaca, se «debe al excelente trabajo que hicieron desde la asociación» Red Ayuda Animal. «El primero y el segundo año de vida de un animal es muy decisivo en su carácter y Yago es un ejemplo de que trabajaron muy bien con él», incide.

Pero donde ahora destaca Yago es en el centro de emergencia para mujeres maltratadas de Murcia, donde se presta protección y ayuda tanto a madres víctimas de la violencia de género, como a sus hijos e hijas,y con elevado riesgo para su integridad física. El paso por esta instalación suele ser temporal, pero durante su estancia los menores dejan de ir al colegio y tienen un contacto restringido con otros miembros de la familia, por lo que sufren un mayor impacto emocional.

Es aquí donde interviene Yago a través del proyecto Toy, promovido por la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia. Así, cada jueves acude al centro de emergencia para relacionarse con los menores durante una hora y media, aliviándoles el sufrimiento por la situación. «Aunque es un programa de descarga emocional se promueven también los cuidados, permitiendo a los niños que lo peinen, lo disfrazan o haciendo juegos». «Para el tema de juegos prefiero no jugar a mordidas con la pelota porque sí que es verdad que puede despertar ciertos instintos, así que hacemos que levante una pata o que pase por el aro», precisa Sergio López, quien trabaja también con Yago en terapias con menores con discapacidad.

El vínculo creado con los niños y niñas del centro de emergencia es tan importante como especial. «Los menores esperan esa sesión como una burbuja de oxígeno», contaba hace unos días al Diaro La Verdad, en Murcia, la psicóloga Mavi Alcántara responsable del programa Toy.

Pero el vínculo de Yago con Red Ayuda Animal de Calahorra también se mantiene a través de su adoptante, que no dudo en enviar el artículo de periódico a la asociación para mostrarles los buenos resultados conseguidos con este perro. «Con las personas que adoptan animales que recogemos hacemos un seguimiento y seguimos el contacto. Así que cuando me mandó el recorte me hizo mucha ilusión», agradece Esther Enciso.

