Agradecimientos compartidos en Arnedo

El grupo parroquial de teatro Tomás Ramírez se subió tres veces al escenario del abarrotado Teatro Cervantes de Arnedo hace dos fines de semana con el propósito de que una obra de niños, el musical 'Ariel y el canto de las sirenas' ayudara a otros niños. Así, destinó la recaudación al niño arnedano SúperManuel GNAO-1, a la asociación Una Sonrisa para Míkel y para un proyecto infantil de la parroquia de San Jorge Mártir de Paiporta (Valencia).

Míkel Casado falleció el 26 de julio, a cuatro días de cumplir seis años. Su familia decidió destinar los 2.360 euros donados por la parroquia a la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (AMAC), colectivo que le prestó su ayuda en forma de materiales (sillas, grúas...) y apoyo en todo lo posible ante la enfermedad que sufría por un gen defectuoso que afectó a sus sistema nervioso y cerebral.

Ante este agradecimiento, la directiva de AMAC ha decidido devolver el gesto destinando esa cuantía al apoyo psicológico para el duelo del hermano mayor de Míkel. «Hasta que la Seguridad Social no active su tratamiento, lo va a pagar AMAC», le comentó ayer el presidente de la asociación, José Antonio Sáenz de Tejada, al padre, Juan Casado. «Míkel nos duró poco, pero fue un orgullo sentir el apoyo de toda la ciudad –afirmó–. Ahora buscamos que su hermano entienda lo sucedido y siga adelante». Lo expresó extendiendo el agradecimiento al grupo parroquial de teatro, a Aspace, a la ONCE, a la Escuela de Fútbol, a la clase estrella de su colegio Antonio Delgado Calvete, al Hospital de Calahorra y a sus especialistas... En este encuentro, el presidente de AMAC resaltó el ejemplo del compañero de AMAC y trabajador de su centro especial de empleo Ardis, Víctor Tomás Gil de Muro, que se proclamó este domingo campeón de Aragón en la modalidad Stand Up Paddle. «AMAC ayudamos en todo lo posible, también en el deporte», dijo.

