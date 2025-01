Has mirado en internet

No sé qué pasará al final, pero 'The Brutalist' ha sido muy nominada en los Oscar

Comenta Compartir

No sé qué pasará al final, pero 'The Brutalist' ha sido muy nominada en los Oscar. Y en los importantes: mejor película, mejor director, mejor actor… En los últimos días, justo antes de anunciarse las nominaciones y cuando la película lleva paseándose y cautivando ... por los festivales y por la temporada de premios, sueltan que el uso de la inteligencia artificial iba a perjudicarle en los Oscar. A ver. Una película que parece de otra época, que hasta tiene intermedio, que está rodada en Vistavisión, que es más clásica que una de Ford, ¿va a tener el lastre de aprovechar la última tecnología? Haber usado Respeecher, programa de IA vocal, para mejorar el acento de Adrien Brody y Felicity Jones al hablar húngaro. Brody no es peor actor porque su húngaro no sea nativo. Es como si al buscar documentación para un libro te acusaran de haber usado internet en lugar de ir a la estantería de 'El tiempo es oro' a buscar el volumen físico adecuado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión