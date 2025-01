Quejas por la falta de iluminación y limpieza en el pasaje de Tomás y Valiente

La Rioja Miércoles, 29 de enero 2025, 08:43 Comenta Compartir

Papeleras sucias todos los días en Yagüe

La primera llamada procede del logroñés barrio de Yagüe y, en concreto, del entorno de la calle Rosa Chacel. Quien se remite a nuestra sección señala que «nuestras calles y papeleras se quedan sucias y llenas toda la semana. Pedimos que pasen y lo comprueben, así como más compromiso ya que pagamos impuestos como en otros lados de la ciudad».

Suciedad en el pasaje de Tomás y Valiente

Nos trasladamos ahora al pasaje que hay en la plaza Tomás y Valiente con la calle Cantabria. La llamada hace hincapié en que la iluminación «es muy deficiente por no decir nula, porque, fijándome, sí que tiene puntos de luz casi a nivel del suelo, pero estos no se encienden, con lo que es el sitio ideal para usar de urinario. La limpieza la realiza el servicio municipal pero no dan abasto». «El Ayuntamiento me contesta que puedo usar rutas alternativas, que es titularidad del hotel», dice.

Servicio de autobuses «magnífico»

El lector replica a la persona que se quejaba del horario de los autobuses. «Que vaya a otras ciudades y vea cómo funcionan», propone para concluir que «el servicio que da Logroño es magnífico».

Cambio de horario de la escalada

«Me gustaría manifestar mi malestar con el trato recibido por la gestión de las actividades de Logroño Deporte, de la cual soy abonada desde hace años», señala una lectora en su mensaje. Y lo dice por «el cambio de horarios (de sábado por la mañana a sábado por la tarde) de la actividad de Escalada una vez organizada, en funcionamiento y con la mitad del importe pagado, por otra más conveniente para quien sea incluyendo otras actividades más populares y con más repercusión», describe la comunicante. «Hablamos, como no, del 'todopoderoso' fútbol, que cuenta con números espacios para su desarrollo», agrega para concluir: «Damos por perdida la actividad y esperemos que no demos por perdido el importe económico que ya habíamos abonado y que todavía no nos lo han devuelto».

Sobre la estabilización

El «hartazgo con las personas que integran los tribunales de estabilización que todavía no se han resuelto» protagoniza el siguiente mensaje. Y ello «a pesar de que el señor consejero portavoz del gobierno salió diciendo hace unas semanas que La Rioja había finalizado toda la estabilización el 31 de diciembre. Mentira. El 3 de febrero va a hacer un año que hicimos el examen de auxiliar administrativo y todavía no sabemos nada. ¿Tanto cuesta sumar la nota de un examen con los puntos de unos méritos? Por no hablar de cómo se redactaron las bases del proceso, peor imposible. No hay derecho. Alguien tendría que responsabilizarse de los daños y perjuicios causados. Pero en la Administración es siempre lo mismo, nadie se hace cargo de errores, negligencias o dejadez, de nada», finaliza.

Gripe con vacuna

Nuestro último lector de hoy cuenta que en noviembre se vacunó de la gripe y que dos meses después se la ha cogido. «A ver si la próxima aciertan con el virus que va a haber aquí, en La Rioja».

... y La Guindilla Ramas conflictivas en árboles de la calle Pepe Blanco

«Los árboles de la calle Pepe Blanco en el número 8 deberían ser podados», demanda un vecino de Logroño. Según nuestro lector, así como están, dan problemas en verano y en invierno. «Por un lado suben a una altura en la que nos quitan mucha luz en la vivienda y, por otro lado, las ramas bajas están a una altura que, si no las esquivamos, nos pueden a sacar un ojo», explica

