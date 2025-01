Una financiación de récord: 3,3 millones para la unidad de ensayos clínicos contra el cáncer del Cibir

Iñaki García Logroño Miércoles, 22 de enero 2025, 11:57 | Actualizado 16:48h. Comenta Compartir

En febrero, si todo va según lo previsto, empezarán las obras de la nueva unidad de ensayos clínicos contra el cáncer que se va a implantar en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (Cibir). Y tres meses más tarde, según los plazos previstos, se pondrá en marcha un servicio que ha recibido por parte del Instituto Carlos III una financiación de 3,3 millones de euros. «La más alta de la historia de Rioja Salud», ha especificado este miércoles María Martín en una rueda de prensa.

La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja ha explicado que esta financiación va destinada tanto a los ensayos clínicos en fases tempranas del cáncer con medicamentos innovadores como para otros proyectos de investigación. «Para nosotros supone un importante respaldo, que va más allá de la cantidad económica», ha asegurado Martín.

El proyecto de esta unidad de ensayos con medicamentos innovadores se anunció en octubre del año pasado y es fruto del acuerdo entre Rioja Salud y The Start Center for Cancer Research. «Se creará un programa de tratamiento para pacientes oncológicos con fármacos en fase de investigación, con lo que se abren muchas posibilidades a personas a las que ya no les resulta efectiva la medicación», ha expuesto Martín. «Se comprobará la acción de esas terapias innovadoras que hoy por hoy no están ni en el mercado ni en los hospitales; es una puerta a la esperanza», ha rematado. No en vano, la intención es que es esos fármacos se puedan convertir, si se demuestra su eficacia, en medicamentos estándar «en un plazo de entre cinco y diez años».

¿Quiénes podrán formar parte de esos ensayos clínicos? Martín lo ha explicado: «No será una cuestión voluntaria, sino que los pacientes susceptibles de recibir tratamiento serán los propuestos por los correspondientes servicios de Oncología de las distintas comunidades autónomas». La intención, de hecho, es que el centro se convierta en un referente en el norte de España y que procure asistencia sanitaria a una población superior a los 4 millones de habitantes. «Vamos a conseguir que exista un centro de ensayos clínicos público cerca de los domicilios de estos pacientes que, hasta ahora, tenían que desplazarse hasta Madrid o Barcelona», ha recordado la consejera.

Más allá de los beneficios sanitarios, Martín ha certificado que la unidad traerá ventajas en otros terrenos. «Va a contribuir al desarrollo económico de la región, puesto que se va a crear empleo especializado, va a haber programas de formación continua y se va a promover la retención y la atracción de talento en La Rioja», ha enumerado la titular del ramo en el Ejecutivo regional. «Este ecosistema de progreso se completará con la futura facultad de Medicina», ha concluido.

Referente

Junto a Martín han estado el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, y el director médico del Seris, Francisco Julián Villaverde. El primero de ellos ha afirmado que esta actuación representa «un paso más» para hacer de la Fundación Rioja Salud «un referente nacional» en materia de I+D+i. Para ello, ha explicado que la convocatoria, de carácter competitivo, del Instituto Carlos III estaba dotada con un total de 28 millones de euros. «Eso quiere decir que La Rioja, representando solo el 0,6% de la población del país, ha arrastrado el 11,6% de los fondos disponibles», se ha congratulado.

Para Oliva, la unidad va a suponer diversos beneficios. «Por un lado, vamos a posicionar a La Rioja en la primera línea de la lucha contra el cáncer», ha recalcado. «Nuestros pacientes van a acceder a tratamientos que no están disponibles para el público en general y que, cuando hablamos de cáncer, en ocasiones se convierten en la única alternativa para ellos», ha apostillado, antes de congratularse de que también se vaya a abrir «un escenario muy motivador» para los profesionales sanitarios. «Nos va a ayudar a retener talento y a atraer nuevos perfiles profesionales, por lo que nuestra región va a tener un tejido productivo más especializado y capacitado», ha recalcado.

Profesionales

Muchas metas para las que se necesitan medios. «Se va a contratar personal nuevo: profesionales de medicina, de enfermería, de farmacia, de bioestadística, informáticos...», ha enumerado. «Son equipos complejos y muy especializados», ha apostillado antes de afirmar que también se va a sumar «tecnología avanzada», así como equipamiento adecuado para lograr todos esos fines.

En cuanto a la infraestructura que va a acoger la unidad, Oliva ha recordado que se implantará en 620 metros cuadrados del Cibir, ubicados en la zona de la antigua cafetería y en la planta inmediatamente superior. «Se van a crear consultas, zona de laboratorio, de tratamientos, de monotorización de ensayos clínicos...», ha enumerado. «Ya están contratadas las obras y, si todo va como esperamos, la unidad será una realidad este año», ha concluido.

Oliva, además, ha asegurado que desde que se abra la unidad, los pacientes van a contar «con un montón de medicamentos» que ya se están probando en el resto de España. «Este acuerdo de colaboración nos va a hacer tener un grupo terapéuticas desde el minuto cero», ha afirmado. «Va a haber actividad desde el inicio y, para que os hagáis una idea de la dimensión del proyecto, estas unidades puedan llegar a tratar unos 280 pacientes al año», ha añadido. «Y estos 280 pacientes necesitan unos 80 profesionales dedicados a ellos», ha rematado.

Villaverde, por último, asegura que los profesionales del Seris ven este nuevo servicio como «una oportunidad y una gran responsabilidad». «En la patología oncológica estamos viviendo una gran revolución global», ha expuesto el director médico del Servicio Riojano de Salud. «Venimos de una época en la que había tratamientos de quimioterapia que atacaban de manera sistemática a todo el organismo, con muchos efectos secundarios, y ahora avanzamos hacia la medicina de precisión, preservando el resto del organismo», se ha congratulado.

Con la nueva unidad de ensayos clínicos, ha dicho, se lograrán «armas terapéuticas» para tratar esos avances diagnósticos ya conseguidos. «Necesitamos probar las moléculas que ya están desarrolladas y que pueden ser eficaces; y lo hacemos con pacientes que tienen tumores en los que la medicina tradicional no puede aportar más», ha explicado Villaverde.

Unos resultados positivos, ha continuado Villaverde, supondrán beneficios no solo para los pacientes que reciben el ensayo, sino para el resto. «Se va a beneficiar la ciencia y el avance hacia lo que queremos todos: hacer del cáncer una enfermedad crónica», ha destacado antes de recalcar que todo el sistema va a ir acompañado de unos perfiles de seguridad «escrupulosos». «No solo es aplicar un tratamiento, es aplicar un tratamiento que sea seguro, eficaz, tolerable y que no sea incompatible con otras patologías» ha concluido.