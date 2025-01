Bienvenidos al Año de la Serpiente

Iñaki García Logroño Martes, 28 de enero 2025, 21:40 | Actualizado 22:03h. Comenta Compartir

La gente se acercaba este martes a Nieves y le saludaba con un cariñoso 'Feliz año nuevo'. No es porque no le hubiesen visto desde el 31 de diciembre, sino porque para ella hoy es un día especial. Es el Año Nuevo chino y Nieves procede del país asiático, aunque ya se considera «riojana de corazón y de alma», puesto que lleva más de tres décadas viviendo en Logroño. Tanto ella como el resto de la comunidad china en la región celebra este martes su particular Nochevieja para dar la bienvenida al 4723, según la cultura china, o el Año de la Serpiente de Madera.

Nieves Ye, que regenta el restaurante que lleva su nombre en la capital riojana, se reúne este martes con alrededor de 40 personas. «Son familiares, compañeros, gente que trabajó con nosotros hace años...», enumera la asiática quien, antes de que llegara ese momento, quiso abrir la celebración a clientes y amigos. «Lo llevo haciendo muchos años y me hace muchísima ilusión compartir esto con ellos», relata Ye.

Ni siquiera la lluvia evitó que llegara ese momento. La fiesta, que en principio está programada para el exterior, se llevó a cabo en el interior del restaurante y allí la anfitriona sacó un dragón de tela de diez metros de largo y lo puso a bailar. También invitó a los presentes a té y les ofreció cacahuetes, pipas, dulces y otros alimentos para picar. «Cada uno tiene su significado, el caramelo es sinónimo de nacer, las pipas es de muchos hijos...», enumera Ye para detallar después la simbología que rodea a esta cita. «El color rojo es importante, en unos sobres de ese color metemos regalos para los niños y también suele estar presente en la ropa», cuenta. «De hecho, la gente a la que le coincide el año con su horóscopo lleva algo rojo todo el año, ya sea una pulsera, un cinturón u otra cosa», expone.

Pero hay más tradiciones. «En los días de antes hacemos una limpieza profunda de todo, es como una renovación», relata Nieves Ye. «Y hoy (por este martes), cuando terminamos de cenar, todo el mundo se ducha y mañana (por este miércoles) nadie se pone ninguna ropa del año pasado; todos llevamos todo nuevo, tanto de arriba a abajo como de dentro a fuera», destaca Nieves Ye, quien añade a estos rituales algún otro. «Ponemos velas en todas las partes, porque el fuego ayuda a evitar la mala suerte y trae mucha salud y larga vida», recalca.

En cuanto a la comida, es copiosa. «A mi marido le gusta poner diez platos, porque es sinónimo de completo», comenta Ye. «En las grandes celebraciones, solemos poner ocho, diez, doce o 16 platos, pero nunca catorce, porque da mala suerte», apostilla antes de contar que en su región es tradicional el bao de cerdo. «Y mi marido dice que el pescado no puede faltar porque significa 'sobras', pero no en el sentido malo de la palabra, sino como riqueza», remata su explicación.

Nieves Ye forma parte de una colonia de 707 ciudadanos chinos que, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística, residen en La Rioja. Una cifra que ha ido multiplicándose con el paso de los años. No en vano, en 1998, año del que se tiene el primer dato, no llegaban a setenta. «Logroño está muy bien para los chinos porque es una ciudad pequeña y enseguida se coge confianza con la gente», argumenta la responsable del restaurante Chino Nieves, quien se muestra «encantada» de vivir en La Rioja, donde ha hecho muchas amistades. Ella quiere a La Rioja y La Rioja le quiere a ella, tal y como se comprueba en la celebración del Año Nuevo chino. Pequeños y mayores, asiáticos o europeos, empezaron con una sonrisa el año 4723.

Más celebraciones

El Año Nuevo chino tendrá una celebración popular en Logroño el próximo domingo. Para ese día se ha programado un desfile por la calle Portales, que ha sido organizado por la Asociación de Amigos de China, en colaboración con el Consistorio de la capital riojana. La cita comenzará a las 17.30 horas e incluirá diversos espectáculos, tanto en la plaza del Mercado como en el entorno del Revellín.

