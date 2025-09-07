Gran Premio de Cataluña

Carrera | Vuelta 2/24
2 CAÍDA DE MARCO BEZZECCHI Y FABIO DI GIANNANTONIO !!! 1 Siempre que Marc Márquez termine por delante de Alex en esta carrera tendrá ya su primera oportunidad de sellar el de campeonato de forma matemática en el próximo Gran Premio de San Marino. 1 PRIMERO MARC MÁRQUEZ !!! Le gana el duelo a su hermo Alex en las tres primeras curvas y el líder de MotoGP ha salido decidido a poner tierra de por medio en estos momentos.   Repasamos el resto de posiciones de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer arranca en la 13ª posición, Raúl Fernández en la 15ª, Alex Rins en la 19ª y Joan Mir en la 20ª.   También tenemos en pista a Aleix Espargaró. El piloto de Granollers actúa en esta carrera con una wild card de Honda, la fábrica para la que trabaja ajora como piloto probador y arranca la prueba en la 18ª plaza.   Hoy vuelve Maverick Viñales a la competición tras perderse las últimas carreras por lesión. El piloto de Roses ha sufrido mucho a lo largo de todo el fin de semana y hoy sale desde la 22ª plaza.   JORGE MARTÍN EN PROBLEMAS. El piloto madrileño vuelve al circuito en el que se proclamó campeón de MotoGP el año pasado. Hoy, con otra fábrica y tras haber superado una larga y complicada lesión, comienza en la 17ª plaza, aunque ya ha demostrado poder ser muy competitivo con la Aprilia tal y como lo demostró con su 4º puesto en el pasado Gran Premio de Hungría.   BEZZECCHI, CONTRATIEMPO EN UN BRILLANTE MOMENTO. El piloto de Aprilia sufrió ayer una dura caída y hoy sale desde la 12ª plaza. Marco Bezzechi está haciendo muy bien las cosas esta temporada, terminando en el podio en cuatro de sus cinco últimas carreras de MotoGP, los tres últimos de forma consecutiva y aspira a conseguir cuatro seguidos por primera vez en su trayectoria en MotoGP.   PEDRO ACOSTA, A SEGUIR CON LA RACHA. El piloto de KTM, que hoy comienza en la 5ª posición, ha terminado en el podio en dos de sus tres últimas carreras en MotoGP, los mismos que en las 18 anteriores.   Franco Morbidelli arranca la carrera en la cuarta posición. El piloto romano ha conseguido terminar en la zona de puntos en sus siete últimas carreras de MotoGP y esta es ya su mejor racha en este sentido con la fábrica italiana y la mejor desde una de 15 Grandes Premios seguidos entre 2022 y 2023.   QUARTARARO, DESTELLOS EN UN AÑO DIFÍCIL. El ‘Diablo’ ha terminado en el podio en tres de sus siete carreras de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya en MotoGP (incluyendo los Grandes Premios de Catalunya y Barcelona), incluyendo dos victorias (2020 y 2022), aunque en el último cosechó su peor posición histórica (11º).   Parecía que KTM se podría erigir como la gran alternativa al tradicional dominio de Ducati, pero Yamaha y, en particular, la figura de Fabio Quartararo ha dado un paso al frente este fin de semana y habrá que estar muy atentos a su desempeño en la carrera.   Fabio Quartararo arranca desde la segunda posición, mientras que Marc Márquez completa la primera línea de la parrilla de salida.   Así, las cosas Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos de MotoGP con 467 puntos, 187 más que Alex Márquez y 239 con respecto a Francesco Bagnaia.   … CON SU SEGUNDA POLE EN MOTOGP. Alex Márquez fue el más rápido en la sesión de calificación de ayer. Se trata de la primera pole que logra en la presente temporada y solo la segunda en su trayectoria en MotoGP después de la conseguida en las Termas de Río Hondo, en el Gran Premio de Argentina de 2023.   ALEX MÁRQUEZ, A RECUPERAR SENSACIONES EN CASA… Tampoco Alex Márquez se encuentra en un punto especialmente alto en esta etapa de la temporada y el piloto del equipo Gresini solo ha terminado en el podio en tres de las nueve últimas carreras tras conseguir cuatro en las cinco primeras de la temporada.   BAGNAIA NO ENCUENTRA EL CAMINO. El piloto italiano no ha ganado en sus 11 últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin subir a lo más alto del podio en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró la primera victoria (Gran Premio de Aragón). Y no parece que haya encontrado este fin de semana precisamente la solución a sus problemas, puesto que no ha conseguido rodar en ningún momento en los tiempos de los mejores y hoy comienza en la 21ª posición.   La impresionante racha ganadora de Marc Márquez coincide, además, con el desplome de sus dos grandes rivales en la lucha por el título, especialmente por parte de un Francesco Bagnaia que no está encontrando la forma de poder competir con su compañero de box.   MARC MÁRQUEZ, SÓLIDO EN MONTMELÓ, PERO SOLO DOS VICTORIAS. Excluyendo dos abandonos (2015 y 2021), el ‘93’ del equipo Ducati Lenovo ha terminado en el podio en ocho de las nueve ocasiones en las que ha conseguido completar la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya en MotoGP (incluyendo los Grandes Premios de Catalunya y Barcelona), con dos victorias en 2014 y 2019.   Si tenemos en cuenta solo las carreras dominicales, el piloto de Cervera ha conseguido ganar en las siete últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró ocho o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.   … Y DOBLETE TRAS DOBLETE. Sumando carreras y sprints, Marc Márquez ha logrado 14 victorias consecutivas, algo que nunca ha conseguido ningún piloto desde que al menos 2023 (año de introducción del sprint de los sábados).   MARQUEZ, REY DE LOS SPRINTS… Marc Márquez ha conseguido 14 victorias al sprint en la presente temporada, convirtiéndose en el primer piloto que logra tantas victorias en una misma temporada desde su introducción en 2023. El piloto de Cervera acumula 15 victorias en este formato de carrera corta y solo Jorge Martín ha logrado más hasta el momento (16).   Y por lo visto en el sprint de ayer no parece que Márquez esté dispuesto a aflojar el ritmo y se anotó su octava victoria consecutiva en la prueba corta de los sábados.   MÁRQUEZ COMIENZA A ATISBAR EL TÍTULO. Nuevo fin de semana para testear si Marc Márquez logra un nuevo doblete, sería el octavo consecutivo y, de lograrlo, podría tener ya en el próximo Gran Premio de San Marino su primera oportunidad para lograr su séptima corona en MotoGP, la primera desde 2019.   Tras las victorias de Ángel Piqueras en Moto3 y de Dani Holgado en Moto2, diseccionamos todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la prueba de MotoGP.   Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catalunya desde el circuito de Barcelona-Catalunya, la 15ª prueba de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…

Clasificación

1 Marc Márquez
00:19:58.946
2 Fabio Quartararo
+00:00:01.299
3 Fabio Di Giannantonio
+00:00:03.653
4 Pedro Acosta
+00:00:05.868
5 Enea Bastianini
+00:00:05.913
6 Brad Binder
+00:00:05.943
7 Johann Zarco
+00:00:07.017
8 Luca Marini
+00:00:07.346
9 Ai Ogura
+00:00:08.488
10 Miguel Oliveira
+00:00:08.578
11 Raúl Fernández
+00:00:09.788
12 Jack Miller
+00:00:10.165
13 Joan Mir Mayrata
+00:00:11.593
14 Francesco Bagnaia
+00:00:14.463
15 Alex Rins
+00:00:15.936
16 Aleix Espargaró
+00:00:16.909
17 Maverick Viñales
+00:00:17.040
18 Somkiat Chantra
+00:00:22.439
19 Álex Márquez
+8 vueltas
20 Fermín Aldeguer
+7 vueltas
21 Marco Bezzecchi
+7 vueltas
22 Lorenzo Savadori
+6 vueltas
23 Franco Morbidelli
+6 vueltas
24 Jorge Martin
+6 vueltas
Pos Pilotos
Tiempo
1 Daniel Holgado
00:36:21.444
2 Jake Dixon
+00:00:02.500
3 Daniel Muñoz
+00:00:03.119
4 Manuel González
+00:00:04.497
5 Izan Guevara Bonnin
+00:00:05.859
6 Celestino Vietti
+00:00:06.823
7 Alonso López
+00:00:08.747
8 David Alonso
+00:00:08.790
9 Collin Veijer
+00:00:09.668
10 Barry Baltus
+00:00:10.030
11 Iván Ortola
+00:00:10.489
12 Joe Roberts
+00:00:13.371
13 Marcos Ramírez
+00:00:16.369
14 Diogo Moreira
+00:00:18.555
15 Zonta van den Goorbergh
+00:00:20.587
16 Albert Arenas Ovejero
+00:00:21.665
17 Adrián Huertas
+00:00:21.724
18 Senna Agius
+00:00:22.173
19 Alex Escrig
+00:00:22.580
20 Tony Arbolino
+00:00:27.057
21 Darryn Binder
+00:00:27.665
22 Unai Orradre
+00:00:35.707
23 Mario Suryo Aji
+00:00:40.174
24 Yuki Kunii
+00:00:49.300
25 Arón Canet
+10 vueltas
26 Filip Salac
+13 vueltas
27 Jorge Navarro
+13 vueltas
28 Eric Fernández
+18 vueltas
29 Ayumu Sasaki
+21 vueltas
1 Daniel Holgado
Pos Pilotos
Tiempo
1 Ángel Piqueras
00:32:40.243
2 José Antonio Rueda
+00:00:00.081
3 Taiyo Furusato
+00:00:00.156
4 David Almansa
+00:00:00.229
5 Adrián Fernández
+00:00:00.542
6 Guido Pino
+00:00:00.587
7 Joel Kelso
+00:00:00.773
8 David Muñoz
+00:00:01.216
9 Ryusei Yamanaka
+00:00:01.240
10 Valentín Perrone
+00:00:01.289
11 Luca Lunetta
+00:00:04.973
12 Máximo Quiles
+00:00:05.005
13 Álvaro Carpe
+00:00:05.067
14 Scott Ogden
+00:00:08.197
15 Marcos Uriarte
+00:00:17.124
16 Riccardo Rossi
+00:00:18.135
17 Marco Morelli
+00:00:18.167
18 Ruché Moodley
+00:00:19.079
19 Dennis Foggia
+00:00:19.505
20 Nicola Fabio Carraro
+00:00:20.330
21 Noah Dettwiler
+00:00:24.386
22 Eddie O'Shea
+00:00:27.245
23 Stefano Nepa
+00:00:31.955
24 Arbi Aditama
+00:00:58.381
25 Jacob Roulstone
+9 vueltas
26 Cormac Buchanan
+9 vueltas
1 David Almansa
