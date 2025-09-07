Gran Premio de Cataluña

Carrera | Vuelta 9/21
Daniel Holgado

1 Daniel Holgado

Daniel Muñoz

2 Daniel Muñoz

+00:00:00.400

Jake Dixon

3 Jake Dixon

+00:00:01.225

Izan Guevara Bonnin

4 Izan Guevara Bonnin

+00:00:03.581

Manuel González

5 Manuel González

+00:00:03.724

Alonso López

6 Alonso López

+00:00:03.993

Collin Veijer

7 Collin Veijer

+00:00:04.284

Celestino Vietti

8 Celestino Vietti

+00:00:06.227

Iván Ortola

9 Iván Ortola

+00:00:04.476

Arón Canet

10 Arón Canet

+00:00:04.754

Diogo Moreira

11 Diogo Moreira

+00:00:04.974

Senna Agius

12 Senna Agius

+00:00:05.231

David Alonso

13 David Alonso

+00:00:05.481

Barry Baltus

14 Barry Baltus

+00:00:05.729

Joe Roberts

15 Joe Roberts

+00:00:06.484

Albert Arenas Ovejero

16 Albert Arenas Ovejero

+00:00:05.999

Adrián Huertas

17 Adrián Huertas

+00:00:06.776

Marcos Ramírez

18 Marcos Ramírez

+00:00:06.984

Filip Salac

19 Filip Salac

+00:00:07.234

Alex Escrig

20 Alex Escrig

+00:00:07.482

Zonta van den Goorbergh

21 Zonta van den Goorbergh

+00:00:07.806

Mario Suryo Aji

22 Mario Suryo Aji

+00:00:08.032

Unai Orradre

23 Unai Orradre

+00:00:08.242

Yuki Kunii

24 Yuki Kunii

+00:00:08.540

Jorge Navarro

25 Jorge Navarro

+00:00:08.731

Tony Arbolino

26 Tony Arbolino

+00:00:08.986

Darryn Binder

27 Darryn Binder

+00:00:09.234

Eric Fernández

28 Eric Fernández

OUT

Ayumu Sasaki

29 Ayumu Sasaki

OUT

9 Impresionante la carrera de Dani Holgado. Esta es su primera temporada en Moto2 y está dominando la situación con el aplomo de todo un veterano, liderando desde la salida y ampliando la renta con respecto a sus perseguidores. 7 Dani Holgado mantiene cinco décimas de ventaja con respecto a Dani Muñoz y habrá que ver si el piloto del equipo Red Bull KTM Ajo puede acercarse al primer puesto. 6 Manu González trata de superar ahora a Izan Guevara, aún así carrera bastante plácida hoy para el madrileño con sus dos rivales más directos en la lucha por el título rodando por detrás. 6 TREMENDO DANI MUÑOZ !!! Vaya carrera se está sacando de la manga y escala hasta el segundo puesto tras superar a Jake Dixon, el piloto más veterano en esta categoría intermedia. 5 Más problemas para Arón Canet. Ha sido sancionado con la pérdida de dos posiciones y el piloto de Corvera marcha ahora en la 10ª plaza. 5 Dani Holgado se mantiene en la cabeza de carrera y lo hace con unas cinco décimas de ventaja con respecto a Jake Dixon. Recordemos que salía desde la pole y aspira a conseguir hoy su primera victoria en Moto2. 4 VAYA TIEMPO DE DAÑI MUÑOZ !!! El sustiuto de Deniz Öncu está destapando el tarro de las esencias en este primer tramo de la carrera. Se hace con la tercera plaza y acaba de marcar la vuelta rápida. 3 Jake Dixon acaba de marcar la vuelta rápida en carrera y trata de poner coto al dominio de Dani Holgado de momento en esta carrera. 2 Gran actuación de Dani Muñoz !!! Debuta en esta carrera en sustitución de Deniz Öncu por lesión y marcha en la cuarta posición. 2 Manu González ha caído ahora hasta la 4ª plaza, aúin así mucho mejor que Arón Canet y Diogo Moreira, sus dos rivales más directos en la lucha por el título. Marchan ahora mismo en la 10ª y 11ª plaza respectivamente. 1 Caída de Ayumu Sasaki !!! El piloto nipón trata de volver a pista. 1 Gran salida de Manu González !!! El actual líder de Moto2 escala hasta la tercera posición y eso que salía desde la 10ª 1 MANTIENE DANI HOLGADO LA PRIMERA POSICIÓN !!!   Por su parte, Collin Veijer viene de conseguir en el pasado Gran Premio de Hungría su mejor posición histórica en Moto2 tras concluir la carrera en la 5ª posición.   Jake Dixon y Collin Veijer completan la primera línea de la parrilla de salida. El británico ganó en dos de las tres primeras carreras de la temporada, aunque posteriormente ha perdido muchos enteros de cara a la pelea por el título.   Dani Holgado comienza hoy desde la pole position por primera vez en Moto2, la cuarta teniendo en cuenta todas las categorías. El piloto de San Vicente del Raspeig podría, como comentábamos, lograr su primera victoria en esta disciplina después de rozar esta posibilidad en el pasado Gran Premio de Austria, cuando fue segundo.   Si en la última carrera el gran protagonista fue David Alonso tras conseguir su primera victoria en Moto2, hoy podría ser el día de Dani Holgado, otro de los rookies más destacados este año en la categoría intermedia.   No obstante, no parece que los grandes candidatos al título lo vayan a tener hoy demasiado fácil, saliendo los tres desde posiciones algo más retrasadas de lo que es habitual. Manu González comienza la carrera en la 10ª posición, Diogo Moreira en la 11ª, mientras que Arón Canet lo hace desde la 7ª.   La cosa está que arde en Moto2 con Manu González liderando el ranking de pilotos de Moto2 con 204 puntos, 25 sobre Arón Canet y 31 con respecto a Diogo Moreira, un piloto claramente al alza y que ha enlazado un segundo y un primer puesto en las dos últimas carreras.   Después de la victoria de Ángel Piqueras en Moto3 en la primera carrera del día, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la categoría intermedia.   Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Catalunya desde el circuito de Barcelona-Catalunya, la 15ª prueba de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…

Clasificación

Pos Pilotos
Tiempo
1 Álex Márquez
2 Fabio Quartararo
+00:00:00.000
3 Marc Márquez
+00:00:00.000
4 Franco Morbidelli
+00:00:00.000
5 Pedro Acosta
+00:00:00.000
6 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.000
7 Johann Zarco
+00:00:00.000
8 Ai Ogura
+00:00:00.000
9 Enea Bastianini
+00:00:00.000
10 Luca Marini
+00:00:00.000
11 Brad Binder
+00:00:00.000
12 Marco Bezzecchi
+00:00:00.000
13 Fermín Aldeguer
+00:00:00.000
14 Jack Miller
+00:00:00.000
15 Raúl Fernández
+00:00:00.000
16 Miguel Oliveira
+00:00:00.000
17 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.000
18 Jorge Martin
+00:00:00.000
19 Aleix Espargaró
+00:00:00.000
20 Alex Rins
+00:00:00.000
21 Francesco Bagnaia
+00:00:00.000
22 Maverick Viñales
+00:00:00.000
23 Lorenzo Savadori
+00:00:00.000
24 Somkiat Chantra
+00:00:00.000
1 Álex Márquez
00:01:37.536
2 Fabio Quartararo
00:01:37.803
3 Marc Márquez
00:01:37.945
4 Franco Morbidelli
00:01:38.010
5 Pedro Acosta
00:01:38.019
6 Fabio Di Giannantonio
00:01:38.034
7 Johann Zarco
00:01:38.155
8 Ai Ogura
00:01:38.166
9 Enea Bastianini
00:01:38.187
10 Luca Marini
00:01:38.327
11 Brad Binder
00:01:38.333
12 Marco Bezzecchi
00:01:38.361
13 Fermín Aldeguer
00:01:38.049
14 Jack Miller
00:01:38.105
15 Raúl Fernández
00:01:38.206
16 Miguel Oliveira
00:01:38.210
17 Joan Mir Mayrata
00:01:38.214
18 Jorge Martin
00:01:38.405
19 Aleix Espargaró
00:01:38.446
20 Alex Rins
00:01:38.526
21 Francesco Bagnaia
00:01:38.530
22 Maverick Viñales
00:01:38.531
23 Lorenzo Savadori
00:01:38.658
24 Somkiat Chantra
00:01:39.377
1 Joan Mir Mayrata
00:01:39.119
2 Álex Márquez
+00:00:00.022
3 Fabio Quartararo
+00:00:00.118
4 Maverick Viñales
+00:00:00.170
5 Pedro Acosta
+00:00:00.174
6 Fermín Aldeguer
+00:00:00.188
7 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.210
8 Marc Márquez
+00:00:00.221
9 Marco Bezzecchi
+00:00:00.267
10 Brad Binder
+00:00:00.322
11 Johann Zarco
+00:00:00.335
12 Raúl Fernández
+00:00:00.362
13 Luca Marini
+00:00:00.383
14 Enea Bastianini
+00:00:00.462
15 Jack Miller
+00:00:00.554
16 Aleix Espargaró
+00:00:00.583
17 Francesco Bagnaia
+00:00:00.622
18 Miguel Oliveira
+00:00:00.634
19 Franco Morbidelli
+00:00:00.697
20 Jorge Martin
+00:00:00.729
21 Ai Ogura
+00:00:00.752
22 Alex Rins
+00:00:01.119
23 Somkiat Chantra
+00:00:01.217
24 Lorenzo Savadori
+00:00:01.243
1 Pedro Acosta
00:01:38.979
2 Johann Zarco
+00:00:00.095
3 Marc Márquez
+00:00:00.219
4 Maverick Viñales
+00:00:00.389
5 Álex Márquez
+00:00:00.405
6 Luca Marini
+00:00:00.440
7 Brad Binder
+00:00:00.515
8 Marco Bezzecchi
+00:00:00.524
9 Aleix Espargaró
+00:00:00.573
10 Enea Bastianini
+00:00:00.626
11 Jack Miller
+00:00:00.765
12 Raúl Fernández
+00:00:00.792
13 Miguel Oliveira
+00:00:00.909
14 Ai Ogura
+00:00:00.941
15 Fermín Aldeguer
+00:00:00.947
16 Alex Rins
+00:00:00.976
17 Fabio Di Giannantonio
+00:00:01.007
18 Fabio Quartararo
+00:00:01.060
19 Franco Morbidelli
+00:00:01.180
20 Joan Mir Mayrata
+00:00:01.244
21 Jorge Martin
+00:00:01.371
22 Lorenzo Savadori
+00:00:01.472
23 Francesco Bagnaia
+00:00:01.556
24 Somkiat Chantra
+00:00:02.011
Pos Pilotos
Tiempo
1 Daniel Holgado
2 Daniel Muñoz
+00:00:00.400
3 Jake Dixon
+00:00:01.225
4 Izan Guevara Bonnin
+00:00:03.581
5 Manuel González
+00:00:03.724
6 Alonso López
+00:00:03.993
7 Collin Veijer
+00:00:04.284
8 Celestino Vietti
+00:00:06.227
9 Iván Ortola
+00:00:04.476
10 Arón Canet
+00:00:04.754
11 Diogo Moreira
+00:00:04.974
12 Senna Agius
+00:00:05.231
13 David Alonso
+00:00:05.481
14 Barry Baltus
+00:00:05.729
15 Joe Roberts
+00:00:06.484
16 Albert Arenas Ovejero
+00:00:05.999
17 Adrián Huertas
+00:00:06.776
18 Marcos Ramírez
+00:00:06.984
19 Filip Salac
+00:00:07.234
20 Alex Escrig
+00:00:07.482
21 Zonta van den Goorbergh
+00:00:07.806
22 Mario Suryo Aji
+00:00:08.032
23 Unai Orradre
+00:00:08.242
24 Yuki Kunii
+00:00:08.540
25 Jorge Navarro
+00:00:08.731
26 Tony Arbolino
+00:00:08.986
27 Darryn Binder
+00:00:09.234
28 Eric Fernández
Retirado
29 Ayumu Sasaki
Retirado
1 Daniel Holgado
00:01:41.549
2 Jake Dixon
00:01:41.629
3 Collin Veijer
00:01:41.738
4 Albert Arenas Ovejero
00:01:41.761
5 Barry Baltus
00:01:41.800
6 Daniel Muñoz
00:01:41.807
7 Filip Salac
00:01:41.837
8 Senna Agius
00:01:41.865
9 Arón Canet
00:01:41.871
10 Ayumu Sasaki
00:01:41.874
11 Alonso López
00:01:42.024
12 Manuel González
00:01:42.026
13 Diogo Moreira
00:01:42.031
14 Izan Guevara Bonnin
00:01:42.072
15 Celestino Vietti
00:01:42.210
16 David Alonso
00:01:42.258
17 Iván Ortola
00:01:42.342
18 Joe Roberts
00:01:42.369
19 Alex Escrig
00:01:42.167
20 Marcos Ramírez
00:01:42.203
21 Zonta van den Goorbergh
00:01:42.241
22 Mario Suryo Aji
00:01:42.263
23 Adrián Huertas
00:01:42.267
24 Tony Arbolino
00:01:42.375
25 Unai Orradre
00:01:42.461
26 Yuki Kunii
00:01:42.608
27 Darryn Binder
00:01:42.785
28 Eric Fernández
00:01:42.809
29 Jorge Navarro
00:01:42.803
1 Daniel Holgado
00:01:41.897
2 Senna Agius
+00:00:00.024
3 Celestino Vietti
+00:00:00.235
4 Manuel González
+00:00:00.281
5 Jorge Navarro
+00:00:00.368
6 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.385
7 Collin Veijer
+00:00:00.432
8 Filip Salac
+00:00:00.483
9 Jake Dixon
+00:00:00.532
10 Mario Suryo Aji
+00:00:00.538
11 Arón Canet
+00:00:00.556
12 David Alonso
+00:00:00.657
13 Joe Roberts
+00:00:00.754
14 Diogo Moreira
+00:00:00.780
15 Alex Escrig
+00:00:00.804
16 Marcos Ramírez
+00:00:00.806
17 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.933
18 Ayumu Sasaki
+00:00:01.006
19 Darryn Binder
+00:00:01.019
20 Adrián Huertas
+00:00:01.082
21 Barry Baltus
+00:00:01.107
22 Alonso López
+00:00:01.113
23 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.175
24 Tony Arbolino
+00:00:01.199
25 Iván Ortola
+00:00:01.316
26 Unai Orradre
+00:00:01.408
27 Yuki Kunii
+00:00:01.562
28 Eric Fernández
+00:00:01.621
1 Arón Canet
00:01:42.168
2 Daniel Holgado
+00:00:00.051
3 Jake Dixon
+00:00:00.109
4 Daniel Muñoz
+00:00:00.152
5 Diogo Moreira
+00:00:00.159
6 Collin Veijer
+00:00:00.163
7 Iván Ortola
+00:00:00.200
8 Joe Roberts
+00:00:00.207
9 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.209
10 Manuel González
+00:00:00.212
11 Senna Agius
+00:00:00.226
12 Alonso López
+00:00:00.249
13 Barry Baltus
+00:00:00.265
14 Filip Salac
+00:00:00.297
15 Tony Arbolino
+00:00:00.376
16 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.499
17 Marcos Ramírez
+00:00:00.567
18 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.632
19 Jorge Navarro
+00:00:00.635
20 Celestino Vietti
+00:00:00.698
21 Ayumu Sasaki
+00:00:00.819
22 Adrián Huertas
+00:00:00.844
23 David Alonso
+00:00:00.852
24 Alex Escrig
+00:00:01.008
25 Eric Fernández
+00:00:01.016
26 Mario Suryo Aji
+00:00:01.027
27 Darryn Binder
+00:00:01.163
28 Unai Orradre
+00:00:01.210
29 Yuki Kunii
+00:00:01.345
1 Daniel Holgado
00:01:42.306
2 Barry Baltus
+00:00:00.147
3 Manuel González
+00:00:00.167
4 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.194
5 Arón Canet
+00:00:00.195
6 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.283
7 Filip Salac
+00:00:00.286
8 Collin Veijer
+00:00:00.287
9 Daniel Muñoz
+00:00:00.310
10 Alonso López
+00:00:00.378
11 Senna Agius
+00:00:00.384
12 Celestino Vietti
+00:00:00.423
13 Jake Dixon
+00:00:00.479
14 David Alonso
+00:00:00.528
15 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.590
16 Marcos Ramírez
+00:00:00.698
17 Diogo Moreira
+00:00:00.863
18 Iván Ortola
+00:00:00.948
19 Tony Arbolino
+00:00:01.025
20 Jorge Navarro
+00:00:01.172
21 Adrián Huertas
+00:00:01.178
22 Darryn Binder
+00:00:01.221
23 Ayumu Sasaki
+00:00:01.349
24 Joe Roberts
+00:00:01.520
25 Alex Escrig
+00:00:01.796
26 Mario Suryo Aji
+00:00:01.856
27 Yuki Kunii
+00:00:02.278
28 Eric Fernández
+00:00:02.410
29 Unai Orradre
+00:00:02.591
Pos Pilotos
Tiempo
1 Ángel Piqueras
00:32:40.243
2 José Antonio Rueda
+00:00:00.081
3 Taiyo Furusato
+00:00:00.156
4 David Almansa
+00:00:00.229
5 Adrián Fernández
+00:00:00.542
6 Guido Pino
+00:00:00.587
7 Joel Kelso
+00:00:00.773
8 David Muñoz
+00:00:01.216
9 Ryusei Yamanaka
+00:00:01.240
10 Valentín Perrone
+00:00:01.289
11 Luca Lunetta
+00:00:04.973
12 Máximo Quiles
+00:00:05.005
13 Álvaro Carpe
+00:00:05.067
14 Scott Ogden
+00:00:08.197
15 Marcos Uriarte
+00:00:17.124
16 Riccardo Rossi
+00:00:18.135
17 Marco Morelli
+00:00:18.167
18 Ruché Moodley
+00:00:19.079
19 Dennis Foggia
+00:00:19.505
20 Nicola Fabio Carraro
+00:00:20.330
21 Noah Dettwiler
+00:00:24.386
22 Eddie O'Shea
+00:00:27.245
23 Stefano Nepa
+00:00:31.955
24 Arbi Aditama
+00:00:58.381
25 Jacob Roulstone
Retirado
26 Cormac Buchanan
Retirado
1 David Almansa
00:01:46.877
2 Joel Kelso
00:01:47.079
3 Ángel Piqueras
00:01:47.086
4 David Muñoz
00:01:47.096
5 Ryusei Yamanaka
00:01:47.233
6 Adrián Fernández
00:01:47.235
7 José Antonio Rueda
00:01:47.240
8 Guido Pino
00:01:47.254
9 Álvaro Carpe
00:01:47.318
10 Máximo Quiles
00:01:47.410
11 Jacob Roulstone
00:01:47.538
12 Taiyo Furusato
00:01:47.642
13 Dennis Foggia
00:01:47.667
14 Luca Lunetta
00:01:47.811
15 Valentín Perrone
00:01:47.908
16 Riccardo Rossi
00:01:48.240
17 Marcos Uriarte
00:01:48.465
18 Cormac Buchanan
00:01:48.468
19 Ruché Moodley
00:01:48.538
20 Eddie O'Shea
00:01:48.641
21 Nicola Fabio Carraro
00:01:49.036
22 Marco Morelli
00:01:49.085
23 Stefano Nepa
00:01:49.131
24 Noah Dettwiler
00:01:49.500
25 Arbi Aditama
00:01:49.996
26 Scott Ogden
00:01:49.268
1 Ángel Piqueras
00:01:47.365
2 Adrián Fernández
+00:00:00.341
3 David Almansa
+00:00:00.541
4 David Muñoz
+00:00:00.681
5 José Antonio Rueda
+00:00:00.682
6 Joel Kelso
+00:00:00.696
7 Dennis Foggia
+00:00:00.777
8 Scott Ogden
+00:00:00.875
9 Riccardo Rossi
+00:00:00.898
10 Álvaro Carpe
+00:00:00.925
11 Valentín Perrone
+00:00:00.953
12 Jacob Roulstone
+00:00:01.027
13 Ryusei Yamanaka
+00:00:01.057
14 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.057
15 Luca Lunetta
+00:00:01.075
16 Guido Pino
+00:00:01.226
17 Taiyo Furusato
+00:00:01.257
18 Marcos Uriarte
+00:00:01.323
19 Noah Dettwiler
+00:00:01.427
20 Marco Morelli
+00:00:01.445
21 Ruché Moodley
+00:00:01.447
22 Cormac Buchanan
+00:00:01.478
23 Eddie O'Shea
+00:00:01.595
24 Stefano Nepa
+00:00:01.665
25 Arbi Aditama
+00:00:03.562
1 Valentín Perrone
00:01:47.584
2 David Muñoz
+00:00:00.096
3 David Almansa
+00:00:00.195
4 Guido Pino
+00:00:00.377
5 Máximo Quiles
+00:00:00.461
6 Jacob Roulstone
+00:00:00.465
7 Joel Kelso
+00:00:00.580
8 José Antonio Rueda
+00:00:00.584
9 Riccardo Rossi
+00:00:00.593
10 Luca Lunetta
+00:00:00.598
11 Marcos Uriarte
+00:00:00.680
12 Adrián Fernández
+00:00:00.708
13 Taiyo Furusato
+00:00:00.740
14 Álvaro Carpe
+00:00:00.743
15 Ángel Piqueras
+00:00:00.762
16 Nicola Fabio Carraro
+00:00:00.811
17 Dennis Foggia
+00:00:00.819
18 Ryusei Yamanaka
+00:00:01.125
19 Marco Morelli
+00:00:01.154
20 Eddie O'Shea
+00:00:01.470
21 Scott Ogden
+00:00:01.684
22 Ruché Moodley
+00:00:01.893
23 Stefano Nepa
+00:00:02.138
24 Noah Dettwiler
+00:00:02.238
25 Cormac Buchanan
+00:00:02.238
26 Arbi Aditama
+00:00:02.542
1 José Antonio Rueda
00:01:47.483
2 David Muñoz
+00:00:00.188
3 Adrián Fernández
+00:00:00.524
4 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.587
5 Valentín Perrone
+00:00:00.633
6 Guido Pino
+00:00:00.652
7 Joel Kelso
+00:00:00.748
8 David Almansa
+00:00:00.769
9 Jacob Roulstone
+00:00:00.891
10 Máximo Quiles
+00:00:00.983
11 Álvaro Carpe
+00:00:01.082
12 Scott Ogden
+00:00:01.125
13 Riccardo Rossi
+00:00:01.257
14 Ángel Piqueras
+00:00:01.266
15 Luca Lunetta
+00:00:01.304
16 Stefano Nepa
+00:00:01.315
17 Dennis Foggia
+00:00:01.339
18 Marco Morelli
+00:00:01.419
19 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.714
20 Ruché Moodley
+00:00:01.730
21 Taiyo Furusato
+00:00:01.928
22 Marcos Uriarte
+00:00:01.948
23 Noah Dettwiler
+00:00:02.230
24 Cormac Buchanan
+00:00:02.556
25 Eddie O'Shea
+00:00:02.628
26 Arbi Aditama
+00:00:02.913