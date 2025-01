«Bienvenido a tu nueva casa». Con estas palabras, Juanjo Guerreros, vicepresidente de la UD Logroñés, dio el turno a Pablo Valcarce. Es el primer fichaje de invierno, si bien Carlos Lasheras, director deportivo, admitió que siguen analizando el mercado, abierto aún.

Cuatro días después ... de aparecer en Logroño, ambas partes explicaron su unión, que llegará como mínimo hasta el 30 de junio. El ponferradino se entrenó ya el miércoles con sus compañeros y también el jueves. Ambos días mostró una buena condición física, aunque el mismo reconocía que necesitará un tiempo para coger el ritmo de competición que ha perdido tras pasar sin meses sin jugar. Por supuesto, sabe cuáles son los retos de la entidad y, además, es un jugador acostumbrado a pelear por esos objetivos.

«La verdad es que estoy sorprendido por las instalaciones del club, por lo que representa en la ciudad y lo que representa en toda la provincia en general. Estoy recién aterrizado, adaptándome y, bueno, poco a poco cogiendo el ritmo necesario para empezar a disfrutar y a jugar», explicaba el atacante en su primera intervención.

Valcarce dejó claro que llega a Logroño por la insistencia de la entidad en su contratación. «Soy de los que piensan que cuando te quieren en un sitio e inciden tanto es la mejor opción. También tengo amigos, me han hablado de la ciudad y del club. Y, además, llevaba meses sin actividad futbolística y quería un sitio bueno, tranquilo para jugar, volver a conectarme y disfrutar», añadía.

Y es que un jugador que tiene contrato y lo ve rescindido lo que desea es volver a la normalidad. «El Deportivo optó por acabar con el contrato.A lo largo del verano pasan cosas, equipos, pero no te decides y el mercado va cerrándose. El fútbol es impredecible y nadie quiere quedarse sin equipo. Es algo que ya ha pasado, pero yo me centro en el aquí y en el ahora», sentenciaba.

Habituado a competir en clubes con objetivos importantes, no solo el Dépor, Pablo Valcarce cree que «no es lo habitual que la UD Logroñés juegue en Segunda RFEF y que el objetivo es «pensar en cotas más altas». De momento se compromete a aportar «experiencia, jerarquía, profesionalidad, ser un ejemplo para los más jóvenes y aportarles mi granito de experiencia y ayudar entre todos».

Algo de tiempo

Integrado desde el primer día y dejando claro que se ha cuidado mucho. Es lo que se ve, pero el entorno blanquirrojo se pregunta cuándo podrá jugar. Se le considera una pieza importante para jugar en punta, pero sobre todo en la media punta. Estos seis meses han estado centrados en un trabajo diferente. «He dedicado mi vida a entrenar y jugar. Tengo mis preparados físicos personales para estar en la mejor condición posible. El ritmo de competición se coge con fútbol. ¿Cuánto tiempo necesitaré? Diez o quince días, no lo sé. Yo me encuentro bien, pero me falta ritmo de competición», admitía.

Ysi fue sincero con todo lo vivido, también en un análisis sobre algo que no gusta a un jugador, bajar de categoría. En su caso, dos categorías. «Soy una persona que no piensa en el qué dirán los demás sobre mí, más bien me importa muy poco.Me centro en mi vida, en mi familia. Para mí es lo que cuenta. Llevó tiempo trabajando interiormente las opiniones externas y no me preocupa lo que digan», concluyó.