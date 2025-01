El Atlético acusa la resaca europea y se atasca ante un buen Villarreal

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 25 de enero 2025, 18:39 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

Se le suele atragantar Marcelino al Cholo Simeone y el técnico asturiano volvió a demostrarlo en una emocionante tarde en la que el Villarreal arrancó un valioso punto en el Metropolitano que supone un nuevo traspié del Atlético en su batalla por la Liga. Habían encadenado los colchoneros quince triunfos consecutivos entre todas las competiciones, pero se ven frenados en seco en el torneo de la regularidad con las derrotas ante el Leganés y estas tablas insuficientes ante un adversario que hace dos años asaltó este mismo estadio.

Los colchoneros acusaron quizá la resaca de su duelo de altos vuelos en la Champions ante la poderosa escuadra de Xabi Alonso y también tener que ir de nuevo a remolque a raíz del protestado penalti por derribo de Reinildo a Gerard Moreno que adelantó al Submarino. Igualó Lino en la segunda mitad y pudo ganar cualquiera por ambición y ocasiones. Les faltaron frescura, orden, intensidad y acierto en las dos áreas y mal harían los colchoneros en buscar excusas en el arbitraje de Sánchez Martínez, al que también reclamaron varios penas máximas en el área visitante.

Atlético Oblak, Molina, Witsel, Le Normand, Reinildo (Lino, min. 46), Giuliano (Azpilicueta, min. 46), Koke (Llorente, min. 70), Barrios, Gallagher (De Paul, min. 46), Correa (Griezmann, min. 59) y Julián Alvarez. 1 - 1 Villarreal Luiz Júnior, Kiko Femenía, Logan Costa, Kambwala, Cardona, Comesaña, Gueye, Yeremy (Denis Suárez, min. 68), Baena (Cabanes, min. 90), Gerard Moreno (Ayoze, min. 68) y Barry (Pepé, min. 68). Goles 0-1: min. 29, Gerard Moreno, de penalti. 1-1: min. 57, Lino.

Árbitro Sánchez Martínez (Comité Murciano). Roja Hernán Bonvicini, auxiliar del Cholo (min. 63). Amarilla a Yeremy, Giménez, De Paul -se pierde el próximo partido-, Le Normand, Julián Álvarez y Kiko Femenía.

Incidencias Partido de la 21ª jornada de Liga, disputado en el Metropolitano ante 63.596 espectadores.

Tras el enorme desgaste físico y emocional del duelo ante el Leverkusen, Simeone buscó piernas y mentes frescas con hasta seis cambios frente a un Villarreal más reconocible. Los colchoneros salieron bien, presionantes, monopolizando la posesión y con algunas llegadas interesantes, pero sin generar tampoco ocasiones muy claras. Apenas un par de tiros lejanos de Julián Álvarez, el mejor de los locales, que atajó Junior sin grandes dificultades y poco más.

El panorama cambió de manera abrupta cerca de la media hora, a raíz de un penalti bastante polémico por derribo de Reinildo a Gerard Moreno que transformó el catalán. Anduvo listo el delantero internacional al ganarle la posición al mozambiqueño tras un despeje fallido de Witsel, pero es verdad que el lateral atlético tocó el balón. Iglesias Villanueva no ordenó desde la sala VAR revisar la jugada, bastante gris, y a partir de ahí los amarillos manejaron la situación hasta el descanso.

Los locales, más pendientes de protestarle al trencilla murciano, se fueron del partido, y el conjunto de Marcelino se sintió feliz con tanta interrupción. Asustó incluso de nuevo después de que Baena le robase la cartera a Koke y el disparo de Gerard lo despejase Witsel, providencial. Reclamó el Atlético sin éxito dos penaltis, uno que no lo pareció porque el portero se llevó por delante a Correa pero primero despejó, y otro en el que Comeseña sí agarró de manera temeraria a Reinildo, pero es de esos que no suelen pitarse. No era la tarde del defensor colchonero en su vuelta a la titularidad por la lesión de Galán.

De tú a tú

Simeone no quiso esperar y realizó tres cambios tras el descanso. Se notaron para bien las incorporaciones de De Paul y de Lino, aunque el Villarreal dispuso de una ocasión excelente en el primer minuto. Una contra de manual y cuando Gerard iba a empujar a la red el pase de Yeremy, Witsel salvó un gol cantado. Tras el susto, intensificó su dominio el ataque e igualó pronto, fruto de una excelente combinacion coral que culminó Lino tras rechazar el portero. Entró Griezmann, Marcelino realizó una triple sustitución y la riña estaba en el filo porque el Villarreal inquietaba cuando salía y en todas las acciones a balón parado porque, entre otras cosas, a Oblak un día se le va a caer el larguero encima.

A falta de 20 minutos agotó el Cholo los cambios con la incorporación de Llorente por un Koke intrascendente. Tras una pequeña tregua, el Atlético volvió a la carga en el tramo final. Rondó el gol Barrios en un tiro lejano soberbio que desvió Júnior y también Griezmann en un cabezazo. Pero no era el día de la remontada.