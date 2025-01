Novias Pilar Gil

Competencia sana



Su profesionalidad y su dilatada experiencia en el sector nupcial son su mejor carta de presentación. En Novias Pila Gil reciben clientas no solo de La Rioja, sino también de comunidades vecinas que encuentran en su establecimiento lo que no hallan en sus ciudades. Y, por ello, creen que «que haya competencia sana es bueno, porque si aquí (en Logroño) no hubiera, se irían a otros lugares. Esto sirve para que nos espabilemos un poco y para ser un foco de atracción y vengan de fuera».



Por este motivo, para potenciar su negocio no solo hacen uso de la página web y de las redes sociales, sino que llevan a cabo presentaciones en tienda de colección de vestidos de novia, que suelen contar con el diseñador, pero también de tocados artesanales por diseñadores importantes. «Queremos que en Logroño esté representada la alta costura nupcial y que venga gente potente para que la ciudad siga siendo atractiva y no tengamos que leer noticias de la pérdida de comercios, porque no olvidemos que dan seguridad en las calles y las alegra con su iluminación». Y ese atractivo pasa también por variar los escaparates.



Lamentan que cada vez haya menos profesionales en el sector, tanto en la atención como en todo lo relacionado con la costura. «Parece que la sociedad va por otros caminos y hay que dar importancia a esa labor artesana. Y el coser es algo vocacional; es un trabajo muy minucioso y esclavo». Aunque se muestran esperanzados por que en institutos, como D’Elhuyar, se estén impartiendo ciclos de Confección y Moda. «Es importante que la formación no se pierda, ni tampoco el gusto por la moda».