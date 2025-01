Sin acuerdo en la primera reunión entre el Seris y el comité de empresa por la reestructuración de Enfermería del Hospital de Calahorra

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 25 de enero 2025, 12:00 | Actualizado 14:19h. Comenta Compartir

La primera reunión entre el comité de empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la dirección del Seris respecto a la reestructuración de toda la unidad de Enfermería del Hospital de Calahorra se ha cerrado sin acuerdo, tal y como ha podido confirmar ... este periódico. El inicio de las negociaciones por la nueva planificación de este servicio, que contempla, entre otras medidas, una reducción tanto del personal de cada turno como de las camas en las plantas de hospitalización, no ha sido satisfactorio. Así, los representantes de los trabajadores y del Seris han acordado una segunda reunión negociadora para el próximo lunes 3 de febrero. Tal y como se ha trasladado a los sanitarios, uno de los motivos por los que se no ha podido llegar a un acuerdo ha sido por la «falta de información y documentación»; y por tanto, hasta que no haya un entendimiento «no se aplicará la nueva cartelera» de organización del trabajo.

Los cambios en la planificación del servicio de Enfermería, que fueron trasladados a los sanitarios el martes de esta semana por personal directivo del Seris en una reunión, contemplan que en la unidad de hospitalización quirúrgica los turnos de mañana, tarde y noche queden conformados cada uno con dos enfermeras o enfermeros, cuando hasta ahora se cubren con tres profesionales para los turnos de mañana y tarde, y dos para el de la noche. De otro lado, tal y como se dijo en la reunión, el personal de los puestos vacantes se reubicaría en el área de cuidados intermedios. La reestructuración en esta planta de hospitalización afecta también a los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), que pasarían a ser dos para los turnos de mañana y tarde y uno para la noche. Hasta la fecha, en esta especialidad el servicio se cubre con tres trabajadores en horario de mañana y tarde, y uno en el turno de la noche. En cuanto a la planta de hospitalización médica, tanto para los profesionales de Enfermería como para los del grupo TCAE, se explicó que los turnos se compondrían con tres profesionales por la mañana, tres por la tarde y dos por la noche, mientras que en estos momentos son de cuatro personas por la mañana, tres por la tarde y tres por la noche. La nueva planificación, como se indicó en la reunión del martes, afectaría por tanto al número de camas del hospital, que en el caso de la planta quirúrgica se precisó que se quedarían en 24 de las 39 (más una incubadora) que existen actualmente. «Si somos capaces de llegar a un acuerdo, llegaremos; si no, tendremos que decirle a la Administración que no estamos de acuerdo con la situación», señaló ayer viernes a este periódico el presidente del comité de empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Miguel Ángel Gurrea. En caso de no llegar a un acuerdo (como ya ocurrió en el inicio de ayer de las negociaciones), Gurrea explicó que «esto llevará a la Administración a plantearse si lo impone o no impone». «Si lo impone, que lo puede hacer según el Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores tendrán derecho (de manera ya individual o incluso el propio comité de empresa podrá hacerlo) a plantear un conflicto colectivo, y esta situación tendrá que ser resulta por los tribunales», añadió.

