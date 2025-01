Un teórico adiós sin gratitudes

Ernesto Pascual Viernes, 31 de enero 2025, 07:42 Comenta Compartir

El pleno del Consistorio en la noche de este miércoles fue, probablemente, la última sesión ordinaria a la que Javier García acudió como alcalde de Arnedo. Como ordinaria que era, acogió turno de ruegos y preguntas –que no se contempla en las extraordinarias–, momento que el portavoz del Partido Popular, Jesús Rubio, aprovechó para despedirse. Pero no fue un adiós cordial. Y populares y socialistas acabaron acusándose mutuamente de mentir a la ciudadanía.

El todavía alcalde de la ciudad, y también secretario general del Partido Socialista en La Rioja, ha unido su marcha a la celebración del congreso regional de su formación, que se celebrará en Logroño el 15 y 16 de febrero. Comenzó el popular Rubio su ruego pidiéndole que no «siga demorando su salida de la Alcaldía y la abandone lo antes posible». «Ya es secretario del PSR, no tiene por qué demorar más su salida. Arnedo no debe seguir sufriendo las consecuencias de sus aspiraciones políticas, que no van en la misma línea que los retos que tiene que abordar la ciudad», planteó.

Ahí endureció Rubio la despedida. «Ha mostrado de todo menos trabajo por Arnedo en este año y medio de su tercera legislatura, en la que comenzó mintiendo a los ciudadanos, presentándose cuando prometió por escrito que no lo haría por tercera vez. Y miente al decir que sigue trabajando por Arnedo, cuando lleva meses fuera, recorriendo las agrupaciones socialistas de los pueblos de La Rioja –reprochó Rubio–. No le va a recordar la ciudad por mucho ni por muchas cosas buenas, sino que se le recordará como el alcalde que no ha tenido palabra».

El PP pidió a García que acelere la salida de la Alcaldía, sin esperar a que se celebre el congreso regional socialista

García respondió que «no esperaba esos ataques personales» y se negó a responderle. «Soy más elegante», añadió. Eso sí, dejó un «cada ciudadano me recordará como quiera, pero estoy orgulloso de haber sido elegido y sido alcalde durante tres ocasiones consecutivas».

Pero sí entró a la réplica el portavoz socialista, Raúl Domínguez. Y lo hizo cuestionando la carrera política comenzada por Rubio en abril de 2023. «Como usted hace, yo me pregunto si es compatible ser jefe de gabinete de la presidenta del Parlamento de La Rioja con ser líder de la oposición en Arnedo. Porque aquí no le vemos el pelo... Me preocupa que no se esté haciendo bien la oposición en Arnedo», reprochó.

No era la primera vez que populares y socialistas se enfrentaban por el camino político regional emprendido por García. Rubio lo ha reprendido en varias ocasiones desde hace meses. En esta ocasión, probablemente la última en pleno, Domínguez acudió a un argumento que ya utilizó anteriormente la edil regionalista Rita Beltrán contra el popular. «Usted dijo en campaña que no venía a vivir de la política... Pero el contrato le cayó a dedo en el Parlamento riojano: 50.000 euros al año que bien merecen el servilismo que procesa», esgrimió el socialista. Y defendió que, al igual que Rubio defiende el apoyo de la ciudadanía a Capellán, respete el recibido por García.

Comenta Reporta un error