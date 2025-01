El interrogatorio del juez instructor del 'caso Errejón' causa estupor e incomodidad a cualquiera. Parece el del abogado de un acusado de violación. Uno de esos con los que Olivia Benson pondría cara de malos amigos en 'Ley y Orden: UVE'. Claro que es ... deseable querer aclarar lo alegado en una denuncia confusa sin ser maleducado e inquisitivo, pero también se trata de indagar. A Elisa Mouliáa no se le escapa el gran poder del juez instructor. Hasta dijo «Perdón, perdón» cuando hablaba y comprobaba lo molesto que estaba el juez. Como para incomodarlo.

No me extraña que la ministra Redondo (y mucha más gente) haya advertido de que un interrogatorio semejante quita las ganas de denunciar a cualquier mujer. Preguntó el juez a Errejón si Mouliáa le dijo lo de «sí es sí», Errejón contestó que la gente no habla así en la vida real. Como el juez sí se habla en la vida real. Y en la vida judicial, donde un juez puede ser tan antipático como justo.