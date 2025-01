Arranques de viñedo: con dinero o sin dinero

Fue Néstor Alcolea, secretario técnico de UPA, quien comenzó la ronda de intervenciones con una visión pesimista para la campaña vitivinícola 2025: «La vendimia puede ser dramática y siento no poder dejar un mensaje alentador pero, tras una cosecha muy corta por la naturaleza en ... 2024, probablemente las cepas den muchos más kilos este año, cuando el mercado de vinos tintos sigue paralizado y creemos que, aunque habrá cosecha en verde, será con menos fondos que este año». Alcolea lamentó que «llegamos tarde a los arranques subvencionados, a las medidas estructurales, que desde luego no estarán operativas para este año y veremos si para 2026, pero estoy convencido de que los habrá por falta de rentabilidad o ruina, con dinero o sin dinero de ayudas, como dice la ranchera».

La Asociación Cultural Sonsierra organizó el jueves por la tarde una nueva mesa redonda dentro de la semana 'El vino y la Sonsierra' de San Vicente, para analizar la situación del sector vitivinícola. Bajo el título 'Cómo recuperar la rentabilidad', reunió a los representantes de la rama productora, junto con las Bodegas Familiares de Rioja, pero, como ya sucedió el año pasado, no acudieron el Consejo Regulador ni representantes del Grupo Rioja.

Juan Carlos Sancha. Bodegas Familiares «Vamos tarde y ni siquiera tenemos un plan para proteger los mejores viñedos»

Alfredo Sánchez. Cooperativas «El arranque era la última opción y por eso había que agotar antes otras alternativas»

Ignacio Gil. ARAG-Asaja «Debemos seguir trabajando en mejorar la calidad e invertir en promoción»

Roberto Salinas, vocal por la UAGR, coincidió con Alcolea en que «el viticultor no va a arrancar porque haya o no subvención, que sería conveniente, sino porque quizás no tenga quien le compre las uvas o porque lleva cuatro años perdiendo dinero». Salinas lamentó además que «probablemente sean las viñas viejas y menos productivas las primeras que se abandonarán porque las bodegas no pagan por esa calidad».

Ignacio Gil, vocal de ARAG-Asaja en el Consejo Regulador y, además bodeguero en Labastida, aportó una visión más optimista: «Debemos seguir trabajando en mejorar la calidad para vender más y para ello es necesario seguir diversificando los vinos por zona, pueblo y viñedos singulares e invertir en promoción». Gil justificó el reciente apoyo de ARAG-Asaja a los presupuestos del Consejo: «El centenario de la DOCa es una oportunidad histórica para promocionar nuestros vinos que no podemos desaprovechar».

Roberto Salinas. UAGR «Probablemente sean las viñas más viejas las primeras que se abandonarán»

Néstor Alcolea. UPA «Llegamos tarde a los arranques, que no estarán para este año y veremos si para 2026»

Respecto a los arranques, que ARAG-Asaja ya considera también necesarios, Gil aclaró que «Europa está a punto de dar el visto bueno a esta posibilidad a los estados miembros, pero la mala noticia es que no está dispuesto a poner dinero». Una afirmación en la que abundó desde el público el presidente del sindicato, Eduardo Pérez Hoces, tras los últimos contactos con responsables ministeriales: «Tampoco el Ministerio está por la labor de poner dinero, pero presionaremos para que lo haga porque debemos procurar una salida digna a nuestros viticultores».

Alfredo Sánchez, presidente de la cooperativa de Señorío de la Estrella (San Asensio) y vocal del Consejo Regulador por la Federación de Cooperativas (Fecoar), compartió que «nos vemos abocados a los arranques», aunque aclaró que «para nosotros era la última medida, y por eso creo que antes era necesario agotar otras opciones». Sánchez explicó que «nadie quiere arrancar viñedo y nuestro objetivo es que quien lo tenga que hacer tenga ayudas para una prejubilación digna, como sucede en otros sectores».

Fue Juan Carlos Sancha, vicepresidente de Bodegas Familiares de Rioja –que hace más de un año abandonó la mesa del Consejo Regulador–, quien cerró el debate y lo hizo con crítica y autocrítica: «Seguimos sin diagnosticar el verdadero problema, que no es otro que Rioja ha crecido un 72% en superficie desde 1972, y no hace ni tres años que la organización mayoritaria de bodegas seguía pidiendo más plantaciones».

Sancha recordó que «en estos dos últimos años nos hemos pulido 80 millones de euros de dinero público en ayudas coyunturales y me preguntó para qué». «Llegamos tarde al arranque –añadió–, a mí incluso me llamaron imbécil por pedirlo hace ya dos años y, ahora que ya todo el mundo está de acuerdo, no tenemos un plan para proteger el viñedo viejo ni a los agricultores jóvenes que están devolviendo la subvención para abandonar el sector». El bodeguero, y doctor en Viticultura, quiso acabar con un mensaje de esperanza: «Rioja se levantará tras esta crisis, pero nuestro error, como generación, habrá sido no proteger ni las mejores viñas ni a nuestra gente, a los viticultores».