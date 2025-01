Quejas por una lista de espera de más de seis meses para Oftalmología

La Rioja Logroño Viernes, 31 de enero 2025, 09:12 Comenta Compartir

«Quieren anular el Hospital de Calahorra»

El Teléfono del Lector arranca hoy en Calahorra, desde donde un lector se refiere a la situación del Hospital de Calahorra. «Les importamos un comino a los políticos, que se cruzan de brazos, también los de Calahorra», a lo que añade: «Nos quieren anular el hospital, nos van a quitar enfermeros, van a pasar de dos camas por habitación a uno solo, y los demás a Logroño». En su opinión, hay mucha gente que no se entera de lo que va a pasar y pide una respuesta frente a ello.

Da un «tirón de orejas» a los sindicatos

«Quisiera un tirón de orejas a los sindicatos», empieza su llamada la siguiente lectora, a quien le parece «vergonzoso que los profesinales de la sanidad riojana cobren las noches y los días festivos sin trabajarlos gracias a la medida que han aprobado este mes de enero». Además, expresa su malestar porque las organizaciones sindicales «no se preocupan de los profesionales del centro de atención al usuario que, siendo un servicio público, lleva varios años privatizado y doblemente subrrogado, a lo que se añade unas condiciones laborales y salariales muy precarias».

Un enterrador «muy agradable y trabajador»

Retornamos a Calahorra, esta vez con la felicitación de una vecina hacia «nuestro enterrador, que tiene limpio todo el cementerio, los baños...». La mujer tiene en muy alta estima a este operario, al que elogia también por «ser muy trabajador y muy agradable, da gusto estar con él. Es nuevo y merece la pena tenerlo como enterrador en nuestro cementerio».

Proteger la marquesina de Monte Rincón

Desde la capital riojana, Consuelo pide que «nos hagan un favor a los que vamos a la residencia Monte Rincón». Recueda que el Ayuntamiento habilitó una parada y una marquesina, pero detalla que «no tiene protección a los lados, por lo que entra el viento y la lluvia y nos quedamos helados mientras esperamos». Expone como solución «que nos pongan unas orejitas de protección en la marquesina, que no costaría mucho».

Lista en Oftalmología de más de seis meses

Las quejas sanitarias abundan día sí y día también en la sección. Recogemos ahora la de otro lector a quien le parece «indignante que en Oftalmología la cita para que te vea el especialista sea de más de seis meses, a pesar de que el médico de cabecera lo considere prioritario». Y se pregunta: «¿Qué pasa si tenemos una enfermedad grave o degenerativa y tardan meses en diagnosticarme porque no me ve un oculista? Solo me dejan dos opciones: ir a uno privado o poner una reclamación si al final mi enfermedad empeora o mi visión se deteriora por no haberme atendido antes en el Seris». Para finalizar pide a los responsables de Salud que «hagan algo».

Arreglo de baches en la calle Sequoias

Seguimos en Logroño con otro mensaje en el que piden al Ayuntamiento que «arreglen los baches y algún registro de alcantarilla en la calzada de la calle Sequoias, que ya va haciendo falta».

Intransitable Camino de los Judíos

Alberto pone hoy el punto y final al Teléfono del Lector con un mensaje en el que insiste en otra queja: «El camino de los Judíos de Lardero está intransitable, en algunos puntos no se puede ni entrar por los pozos que hay». Según dice, ya habló con el Ayuntamiento hace meses, pero «todavía no se ha hecho nada».

... y La Guindilla Asientos «llenos de suciedad» en un autobús logroñés

La remitente de esta fotografía quiere denunciar el estado en el que se quedan los asientos de un autobús urbano de Logroño tras ciertas actitudes incívicas. Según esta lectora, «se quedan llenos de suciedad» después de que haya usuarios que «tienen sus mochilas y sus pies encima de los asientos, que los dejan llenos de porquería. Luego esperarán que alguien los limpie».

