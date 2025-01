Izquierdo confía en su reelección al frente de UGT porque «tengo el aval de 62 delegados»

Juan Carlos Berdonces Logroño Jueves, 30 de enero 2025, 10:51 Comenta Compartir

A 24 horas para la celebración del Congreso Regional de UGT del que saldrá el secretario general y la comisión ejecutiva que dirigirá el primer sindicato de La Rioja para los cuatro próximos años, el actual responsable ha asegurado este jueves que cuenta con el aval de 62 delegados, con lo que si mañana viernes se traducen en votos tendría garantizada la victoria. En ella confía porque «creo que no puede estar en discusión el trabajo que ha hecho este equipo en los últimos años», ha señalado Jesús Izquierdo durante la presentación de las personas que le acompañan en su candidatura.

El dirigente sindical ha detallado que tiene el aval de los 33 delegados de la Federación de Servicios Públicos y de los 28 de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo así como del representante de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Y también ha reconocido Izquierdo que, pese a ser él miembro de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) -la más relevante del sindicato-, ahí no ha encontrado apoyos y los 55 avales los aglutina la otra candidata, la exsecretaria general Cristina Antoñanzas.

«Pero si mi federación quiere un candidato, aquí lo tiene», ha confesado Izquierdo en la rueda de prensa, en línea con sus manifestaciones realizadas este pasado lunes en la entrevista con Diario LA RIOJA. El secretario general ha reconocido que ha mantenido contactos con Antoñanzas en los últimos días y «por dos veces ha estado en mi despacho y he hablado en varias ocasiones con ella». La posibilidad de que haya una candidatura única «aún es posible y yo desde aquí tiendo la mano», pero asume que no es una misión sencilla «porque si el argumento de la otra parte es quítate tu para ponerme yo, por ahí no paso». En este sentido, Antoñanzas tampoco parece dispuesta a renunciar a ser la secretaria general, cargo que ya ostentó entre 2013 y 2016.

Jesús Izquierdo también ha salido al paso de algunas críticas y reproches lanzados la semana pasada por Antoñanzas y por la FICA en la presentación de la otra candidatura. Dijeron que el actual secretario general había practicado con esa federación la política del «ordeno y mando», pero Izquierdo ha respondido que «eso es tremendamente injusto. Quienes me conocen saben que me gusta llegar a acuerdos y lo he hecho en estos años con CC OO, con la patronal y hasta con tres gobiernos distintos».