Volver al inicio 17 Buena carrera por detrás de Fermín Aldeguer. El murciano rueda en estos momentos en la 10ª posición y está protagonizando una gran remontada tras haber comenzado en el 18º puesto. 17 Está perdiendo algo de fuelle Pedro Acosta y Marco Bezzecchi se le ha terminado por escapar. Y ojo porque Francesco Bagnaia se le está echando encima, por lo que el murciano no tiene ni mucho menos asegurada esa tercera plaza. 16 Más de dos segundos para Marc Márquez !!! Si esto termina así, se puede ir de vacaciones con la tranquilidad que atesora lograr un nuevo doblete de victorias en el sprint y carrera y ya sería el 5º fin de semana perfecto que logra de forma consecutiva. 15 Marc Márquez sigue pulverizando los cronos vuelta tras vueltas. Marco Bezzecchi había conseguido recortarle dos décimas en el giro anterior y este ha sido el modo de responder por parte del piloto de Cervera. 14 Muy gris en esta carrera Fabio Di Giannantonio. El italiano se encuentra fuera de la zona de puntos, concretamente en el 16º puesto. Recordemos que Franco Morbidelli, su compañero en el Pertamina Endura VR46, no disputa esta carrera por lesión. 13 Parece que Francesco Bagnaia ha conseguido al menos frenar la caída y se ha distanciado bastante de Raúl Fernández. habrá que ver si tiene capacidad para dar caza a Pedro Acosta y pelear por el podio, aunque se encuentra a algo más de un segundo del español. 13 Comentar que Fabio Quartararo marcha en la 6ª posición. Salía en la tercera plaza y se sigue evidenciando que la fábrica japonesa continúa un paso por detrás tanto de Aprilia como de KTM. 12 Tremendo lo de Marc Márquez un día más. Sigue siendo inmensamente superior al resto de pilotos y ahora, a ritmos de vueltas rápidas, cuenta ya con algo más de un segundo y medio de ventaja con respecto a un Marco Bezzecchi que tiene todos sus sentidos puestos en defender la segunda posición que actualmente ostenta. 11 Por detrás, gran carrera de Raúl Fernández. Está cuajando una gran actuación a lo largo de todo el fin de semana y ahora mismo estaría en disposición de repetir su mejor posición histórica en la clase reina, conseguida en el Gran Premio de Valencia de 2023. 11 Ojo a Pedro Acosta porque se está acercando a la posición de Marco Bezzecchi y el murciano podría aspirar a la segunda posición. Recordemos que este podría ser el primer podio para el piloto de Mazarrón en una temporada en la que no estaba consiguiendo rendir al nivel mostrado en 2024. 10 Marc Márquez está consiguiendo romper la carrera y poner tierra de por medio con respecto a un Marco Bezzecchi que se sitúa ya a siete décimas del actual líder de MotoGP. 9 Sigue mejorando Jorge Martín !!! Ya es 7º el madrileño y sería muy importante poder aspirar a terminar entre los cinco primeros en la que, recordemos, es su primera carrera de la temporada. 8 PRIMERO MARC MÁRQUEZ !!! Ha superado a Marco Bezzecchi y se dispone ya a tratar de imponer su ley, buscando la que sería su 5ª victoria consecutiva, algo que nadie ha conseguido con Ducati en la máxima categoría. 8 Pecco Bagnaia se encuentra a más de dos segundos de Pedro Acosta, por lo que lo tiene bastante complicado para poder terminar en el podio en esta carrera. 7 La caída de Enea Bastianini propicia que Francesco Bagnaia regrese a la cuarta posición, aunque el ritmo del italiano no está siendo demasiado bueno y le puede amenazar en breve Raúl Fernández. 7 CAÍDA DE ENEA BASTIANINI !!! Justo tras adelantar a Bagnaia. Ha sido una caída bastante fuerte, pero parece que el piloto se encuentra en buenas condiciones y puede caminar por su propio pie. 6 Lo visto ayer no fue casualidad y Enea Bastianini también se muestra muy fuerte en este circuito. El italiano acaba de superar a un Pecco Bagnaia que sigue sin mostrarse competitivo y escala hasta la 4ª posición. 6 LO INTENTA MARC MÁRQUEZ !!! Tras varias vueltas con un perfil más conservador, el actual líder de MotoGp le ha enseñado ya la rueda delantera a Marco Bezzecchi dejando claras intenciones. 5 Pedro Acosta se ha asentado en la tercera posición y el piloto murciano podría conseguir hoy su primer podio de la temporada. No ha conseguido terminar en el podio en ninguna de sus 13 últimas carreras de MotoGP tras lograr cuatro presencias en el cajón en sus 17 primeros Grandes Premios en la máxima categoría. 4 Se ha confirmado tanto el abandono de Joan Mir como el de Alex Márquez. El piloto de Ducati registra su tercer abandono de la temporada, el tercero en las siete últimas carreras y este resultado supone un claro paso atrás en la pelea por el título. 4 Buen inicio de carrera de Jorge Martín. El madrileño es 8º en el día de su regreso a la competición y hoy puede sumar sus primeros puntos de la temporada. 3 PEDRO ACOSTA TERCERO !!! Acaba de superar a un Pecco Bagnaia que no puede aguantar el ritmo y parece que no podrá optar hoy tampoco a a victoria. 3 Se está haciendo fuerte Marco Bezzecchi en la primera posición, marcando incluso la vuelta rápida, pero Marc Márquez es capaz de seguir la estela del italiano. 2 CAÍDA DE ALEX MÁRQUEZ !!! Y también se ha ido al suelo Joan Mir. Parece que el menor de los hermanos Márquez ha tocado al piloto de Honda. 2 Marc Márquez se deshace de Pecco Bagnaia y se hace con la segunda posición en este instante. 2 También se acerca Pedro Acosta y atosiga ahora por detrás a Marc Márquez. Muy emocionante este tramo inicial de la carrera. 2 PRIMERO MARCO BEZZECCHI !!! Le ha ganado el interior a Pecco Bagnaia y ojo a Marc Márquez que está tratando de pescar en río revuelto. 1 Marc Márquez ha caído momentáneamente hasta el tercer puesto tras ser superado por Marco Bezzecchi 1 Buena salida también de Pedro Acosta. Se catapulta hasta la 5ª posición por delante de Joan Mir. 1 Mantiene de momento Pecco Bagnaia la primera plaza, aunque ya lo ha intentado Marc Márquez. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Salida limpia !!! Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Joan Mir comienza en la 5ª posición, la mejor desde el Gran Premio de la India de 2023. Raúl Fernández lo hace desde la 6ª, Pedro Acosta en la 7ª, Alex Rins en la 15ª, Fermín Aldeguer en la 18ª y Augusto Fernández en la 21ª. Y hoy regresa Pol Espargaró a la competición sustituyendo a un Maverick Viñales que se lesionó la semana pasada en los entrenamientos previos del Gran Premio de Alemania. El piloto de Granollers arranca la prueba en la 14ª plaza. EL RETORNO DE JORGE MARTÍN. El vigente campeón de vuelta y hará hoy su debut en carrera oficial esta temporada a los mandos de la Aprilia tras encadenar dos largas lesiones. Recordemos que el madrileño se proclamó campeón de MotoGP el año pasado con Ducati consiguiendo tres victorias, 16 podios y siete pole positions. Hoy comienza desde la 12ª posición. Aunque lo tendrá francamente complicado para poder terminar hoy en el cajón, Alex Márquez (Ducati) ha terminado en el podio en siete ocasiones esta temporada y solo en 2014 (en Moto3) y 2019 (en Moto2) consiguió más en un mismo año (diez en ambos casos y logrando en esos años el título en las dos categorías). Marco Bezzecchi, por su parte, comienza la carrera en la 4ª plaza. El piloto de Aprilia abandonó en el pasado Gran Premio de Alemania y nunca ha sufrido dos abandonos en sus cuatro temporadas en MotoGP. FABIO QUARTARARO, A ROMPER SU TECHO EN BRNO. El piloto francés ha terminado exactamente en el 7º puesto en sus dos únicas carreras de MotoGP en el Automotodrom de Brno (2019 y 2020) y esa posición es la mejor histórica allí si tenemos en cuenta también todas las categorías. PECCO BAGNAIA SIGUE PELEADO CON LA VICTORIA. El piloto de Turín no ha ganado en sus ocho últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin subir a lo más alto del podio en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró la primera victoria (Gran Premio de Aragón). Marc Márquez comienza la carrera desde la segunda posición, mientras que Fabio Quartararo completa la primera línea de la parrilla de salida. Alex Márquez, por su parte, arranca desde la 8ª plaza. Hoy sale desde la pole Francesco Bagnaia. Se trata de la primera de la temporada para el piloto turinés y la primera desde el Gran Premio de Barcelona de 2024, la última carrera de la pasada temporada. KTM, ¿ALTERNATIVA A DUCATI? Pedro Acosta y Enea Bastianini dieron ayer la sorpresa del día al concluir en la segunda plaza y tercera posición respectivamente y habrá que ver si las KTM se podrían convertir hoy en la alternativa al tradicional dominio de Ducati. BRNO, ESCENARIO PROPICIO PARA MARC. El piloto de Ducati ha terminado en el podio en seis de sus siete participaciones previas en el Gran Premio de la República Checa de MotoGP (con victorias en 2013, 2017 y 2019), fallando solo en 2014 (4º). MARC MÁRQUEZ, CON UN RÉCORD AL ALCANCE EN DUCATI. El ‘93’ se ha impuesto en las cuatro últimas carreras de MotoGP y podría lograr hoy su 5ª victoria seguida, algo que no consigue desde 2019. Podría ser, además, el primer piloto que realice esta gesta con Ducati en la máxima categoría, superando las cuatro victorias seguidas logradas por Francesco Bagnaia en 2022 y 2024. Así las cosas, Marc Márquez afronta este 12º asalto del curso con 356 puntos en su haber, 95 más que Alex Márquez y 156 con respecto a Pecco Bagnaia. El ‘93’ del equipo Ducati Lenovo se benefició, además, de que sus dos rivales más directos en la lucha por el título no estuvieron ayer a la altura, con Francesco Bagnaia terminando en la 7ª plaza, mientras que Alex Márquez se quedó fuera de los puntos. LA VORACIDAD DE MARC MÁRQUEZ NO TIENE LÍMITES. Sumando carreras y sprints, el piloto español ha logrado nueve victorias consecutivas, algo que nunca ha conseguido ningún piloto desde que al menos 2023 (año de introducción del sprint de los sábados). MÁRC MÁRQUEZ, REY DEL SPRINT. El piloto de Cervera se sigue mostrando intratable y ayer logró su 11ª victoria de la temporada en el sprint, más que ningún piloto en un mismo año desde que este formato de carrera corta en 2023. SE ENCIENDEN DE NUEVO LOS FOCOS EN BRNO. El Gran Premio de la República Checa regresa al calendario de MotoGP tras cuatro años de ausencia. Ningún piloto ha conseguido más victorias en este evento mundialista en la máxima categoría que Valentino Rossi (5), mientras que Marc Márquez es el piloto actual más laureado (3). Después de las victorias de Jose Antonio Rueda en Moto3 y de Joe Roberts en Moto2, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de la categoría reina. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del Gran Premio de la República Checa de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…