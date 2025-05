Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta gran carrera de MotoGP. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir la prueba de Moto3. No se lo pierdan !!! Saludos cordiales. Final Si fue espectacular la carrera de Moto2, no lo ha sido menos la de MotoGP. Y todavía nos queda por delante la de Moto3. No se despisten porque la prueba en la menor de las tres categorías cierra hoy la jornada de motociclismo en Silverstone. Final Hay vida más allá de Ducati y después de 22 Grandes Premios consecutivos ganando, ahora acumula dos sin victoria tras el triunfo de Johann Zarco en el pasado Gran Premio de Francia y y el de hoy de Marco Bezzecchi con Aprilia. Final Y día durísimo también para Fabio Quartararo. El francés sufrió un contratiempo mecánico cuando lideraba la carrera y lo tenía todo a su favor para poder llevarse una victoria que se le resiste desde el Gran Premio de Alemania de 2021. Final La carrera ha tenido grandes triunfadores y grandes derrotados. El más damnificado ha sido precisamente Francesco Bagnaia, que acumula ya dos carreras sin poder puntuar, algo que no le sucedía desde 2023 (16º en el Gran Premio de Argentina y abandono en el Gran Premio de Las Américas). 19 Marc Márquez ha conseguido un trabajado tercer puesto, una nueva presencia en el podio y ha terminado en el cajón en cinco de las siete carreras disputados. Y lo que es más importante, ha conseguido aumentar su renta al frente de la clasificación de MotoGP, con Alex Márquez finalizando en la 5ª posición y el abandono de Pecco Bagnaia. 19 Johann Zarco ha sido segundo y logra su segundo podio consecutivo después de su impresionante victoria de hace dos semanas en el Gran Premio de Francia. No lograba dos presencias en el podio de forma consecutiva desde una racha de tres en 2023, cuando fue tercero en los Grandes Premios de Francia, Italia y Alemania. 19 A su vez, un piloto de Aprilia vuelve a lo más alto del podio por primera vez de que Maverick Viñales se impusiera en el Gran Premio de Las Américas de 2024. 19 Marco Bezzecchi logra su primera victoria con Aprilia. Esta es su cuarta victoria en MotoGP, la primera desde el Gran Premio de la India de 2023. 19 VICTORIA DE MARCO BEZZECHI !!! Y MARC MÁRQUEZ LE GANA AL FINAL EL DUELO A FRANCO MORBIDELLI !!! 19 A la segunda fue la vencida y Franco Morbidelli, ahora sí, parece que consolida el adelantamiento... 19 LO INTENTA MORBIDELLI !!! Ha llegado a superar a Marc Márquez, pero se rehace el español. 19 No se puede despistar Marc Márquez porque tiene pegado a Franco Morbidelli !!! 18 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Johann Zarco se mantiene con algo más de un segundo de ventaja sobre Marc Márquez. Puede ser suficiente para confirmar la segunda posición. 17 Zarco se está viniendo abajo y ojo porque tiene el neumático delantero muy degradado. Se le puede abrir la opción a Márquez de pelear por la segunda plaza, pero queda ya poco terreno por delante. 17 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Marco Bezzecchi aumenta la ventaja con respecto a Johann Zarco. Tiene la victoria en el bolsillo si no comete errores y lo cierto es que este resultado supondrá un increíble chute de moral para Aprilia después de que la firma italiana no hubiera cuajado grandes resultados en este tramo inicial de la temporada. 16 Buena carrera al final de Pedro Acosta !!! Teniendo en cuenta que salía en la 14ª posición, el murciano rueda ahora en la 7ª plaza y es, de largo, la mejor KTM en pista. 15 Marco Bezzecchi maneja una gran ventaja, algo más de tres segundos con respecto a Johann Zarco. Tampoco parece que Marc Márquez pueda alcanzar al francés. Veremos... 15 DATO. Aprilia no gana desde que Maverick Viñales se impusiera el año pasado en el Gran Premio de Las Américas. Desde entonces, ningún piloto de la fábrica italiana ha logrado terminar en el podio. 14 Marco Bezzecchi lidera ahora la carrera y podría conseguir su primera victoria con Aprilia. El italiano no gana desde 2023, cuando se impuso en el Gran Premio de la India con Ducati. 13 ABANDONA FINALMENTE QUARTARARO !!! Está totalmente desolado el piloto francés, algo normal puesto que su última victoria data de 2022, cuando se impuso en el Gran Premio de Alemania. 12 PROBLEMAS PARA FABIO QUARTARARO !!! Algo mecánico cuando iba líder y lo tenía todo a favor para llevarse la victoria. Lógicamente pierde el liderato y habrá que ver si puede continuar en carrera. 12 Parece que Marc Márquez le vence finalmente la batalla a Franco Morbildelli y se puede centrar en dar caza a Johann Zarco. 11 CUARTO MARC MÁRQUEZ !!! Suma y sigue para el piloto de Cervera !!! Y una pena esa colada que tuvo y que le han impedido estar luchando por la victoria. 10 Está sufriendo Alex Márquez en esta carrera. Ahora esta batallando con Joan Mir en la lucha por la séptima posición y no está logrando replicar el dominio mostrado ayer cuando se impuso en el sprint. 10 Atención a Marco Bezzecchi !!! El piloto romano logra marcar la vuelta rápida en carrera y le sirve para acercarse un poco a Fabio Quartararo, aún así la ventaja del francés sigue siendo inmensa y tiene algo más de cuatro segundos de margen. 9 SEXTO MARC MÁRQUEZ !!! Ha superado a Alex Márquez y sigue la estela en estos momentos de Jack Miller. va de menos a más el actual líder de MotoGP y ya va a ser todo ganancia porque marcha por delante de Alex Márquez y se puede aprovechar también del abandono de Pecco Bagnaia. 8 No están mejorando KTM las sensaciones vistas a lo largo de todo el fin de semana. El mejor es Pedro Acosta y milita en la 10ª posición, muy lejos de las primeras posiciones. 8 Pasito al frente de Marc Márquez. Ha superado a Joan Mir y ahora tiene por delante a Alex Márquez. Veremos... 8 Franco Morbidelli también supera a Jack Miller y se hace con la 4ª plaza. Se trata de la mejor posición de una Ducati en esta carrera. 7 Muy sorprendente la carrera de Marco Bezzecchi, la mejor de largo con Aprilia. De hecho, la mejor posición del italiano hasta el momento había sido el 7º puesto que logró hace dos semanas en el Gran Premio de Francia. Hoy podría conseguir, por tanto, su primer podio con la fábrica italiana. 7 Jack Miller ha caído ahora a la cuarta posición tras ser superado por Marco Bezzecchi y Johann Zarco respectivamente. 6 Ninguna Ducati ocupa las cuatro primeras posiciones y esto si que es extraño en los últimos años. Dos Yamaha en los primeros puestos: Fabio Quartararo y Jack Miller. Posteriormente la Aprilia de Bezzecchi y en cuarta posición la Honda de Johann Zarco. 6 Inmensa la ventaja de Fabio Quartararo !!! Más de cuatro segundos con respecto a Jack Miller. 5 Está es la primera vez que Francesco Bagnaia no puntúa en dos carreras consecutivas desde 2023 (16º en el Gran Premio de Argentina y abandono en el Gran Premio de Las Américas). 4 CAÍDA DE PECCO BAGNAIA !!! El italiano está en su momento más bajo de los últimos años y va a registrar su segundo abandono consecutivo. 3 SE HA IDO LARGO MARC MÁRQUEZ !!! Y también Pecco Bagania que le iba siguiendo la trazada. Vaya carrera extraña. Caen hasta la 9ª y la 10ª plaza respectivamente. Vaya día para el equipo Ducati Lenovo. 3 MARC MÁRQUEZ SUPERA A PECCO BAGNAIA !!! Se hace con la 4ª plaza. 3 Da la sensación de que los hermanos Márquez han adoptado una actitud más conservadora en esta reanudación de la carrera, normal teniendo en cuenta la caída sufrida anteriormente. 2 Se ha colado ligeramente Marc Márquez y ahora ve como Johann Zarco también le ha superado. Cae hasta la 5ª plaza el actual líder de MotoGP. 2 JACK MILLER SEGUNDO !!! Ha superado tanto a Marc Márquez como a Pecco Bagnaia y atención que las Yamaha están siendo de momento la gran sorpresa en esta carrera. 1 Atención porque Fabio Quartararo está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y ya cuenta con más de un segundo de ventaja con respecto a un Pecco Bagnaia que no tiene el ritmo para seguir al piloto de Yamaha. 1 Se consolida Fabio Quartararo en la primera posición, seguido de Francesco Bagnaia y un Marc Márquez que ha superado a Alex Márquez. 1 GRAN SALIDA DE PECCO BAGNAIA !!! Se hace con la primera plaza, aunque en la primera curva recupera Quartararo. La bandera roja implica que haya una carrera nueva, por tanto lo que ha sucedido hasta el momento no vale para nada. Parece que la bandera roja se ha producido por un escape de aceite en pista y eso pondría en riesgo la seguridad de los pilotos. Golpe de suerte tanto para Alex Márquez como para Marc Márquez porque ambos podrán volver a la carrera y lo harán en el mismo orden de parrilla de salida que había originalmente. 2 BANDERA ROJA !!! Se para la carrera y esto significa que Marc Márquez podría volver a la carrera. 2 CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Estaba consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y ha tenido una caída. 1 Caída de Franco Morbidelli y de Aiex Espargaró. Parece que se han tocado y los dos pilotos estaban discutiendo airadamente sobre la acción. 1 Alex Márquez no sufría dos abandonos consecutivos desde 2024, en los Grandes Premios de Indonesia y Japón. 1 Como ha comenzado la carrera !!! Alex Márquez, que ayer se impuso en el sprint, termina la carrera a las primeras de cambio. Puede que haya sido un problema con la temperatura de los neumáticos. 1 CAÍDA DE ALEX MÁRQUEZ Y MARC MÁRQUEZ PRIMERO !!! Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Rins arranca en la 11ª posición, Joan Mir en la 12ª, Raúl Fernández en la 16ª y Aleix Espargaró en la 21ª. A pesar de lograr su mejor resultado de la temporada en el pasado Gran Premio de Francia (4º), Pedro Acosta (KTM) no ha terminado en el podio en ninguna de sus ocho últimas carreras de MotoGP y si no lo consigue en el próximo Gran Premio de Gran Bretaña será su peor racha hasta el momento en la máxima categoría. Y es que todos los pilotos de KTM comienzan muy retrasados. Además del mencionado caso de Maverick Viñales, Pedro Acosta arranca en la 14ª plaza, Enea Bastianini en la 17ª y Brad Binder en la 19ª. VIÑALES LLEGA A UNO DE SUS CIRCUITOS FETICHE. El piloto de Roses ha terminado en el podio en cuatro de sus seis últimas participaciones en el Gran Premio de Gran Bretaña en MotoGP, logrando precisamente en Silverstone la primera de sus diez victorias hasta ahora en la clase reina. No obstante, el año pasado fue 13º, su peor resultado en este trazado en MotoGP y hoy comienza en la 18ª plaza en un muy mal fin de semana para KTM. ALDEGUER, BUENAS SENSACIONES EN SILVERSTONE. Fermín Aldeguer, que sale hoy desde la 4ª posición, logró en el pasado Gran Premio de Francia su primer podio en MotoGP (3º). En Silverstone consiguió, en 2022, su primera victoria en el Campeonato del Mundo de motociclismo teniendo en cuenta todas las categorías (cuando militaba en Moto2). Valentino Rossi es el piloto más exitoso en el Gran Premio de Gran Bretaña en la máxima categoría (seis) y ninguno de los pilotos actuales ha conseguido más de una victoria en Silverstone: Marc Márquez, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Alex Rins, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia y Enea Bastianini (una victoria cada uno). VACÍO BRITÁNICO EN MOTOGP. Esta será la 47ª edición del Gran Premio de Gran Bretaña y nunca un piloto británico ha ganado a lo largo de la historia en 500cc/MotoGP. Los últimos pilotos locales que compitieron en esta carrera fueron Cal Crutchlow y Jake Dixon en 2021. Alex Márquez y Francesco Bagnaia completan la primera línea, mientras que Marc Márquez comienza hoy desde la cuarta plaza, su peor posición de salida en la presente temporada. FABIO QUARTARARO, NO HAY DOS SIN TRES. Hoy vuelve a salir desde la pole Fabio Quartararo y ya van tres consecutivas. El piloto francés no conseguía tres poles consecutivas desde 2021 (cuando disfrutó de una racha de cinco) y habrá que ver si hoy consigue trasladar ese dominio en las sesiones de calificación a la carrera. Alex Márquez necesita conseguir hoy un buen resultado tras sufrir en el pasado Gran Premio de Francia su primer abandono de la temporada. El piloto de Cervera no sufre dos abandonos consecutivos desde 2024 (Grandes Premios de Indonesia y Japón). ALEX MÁRQUEZ SE ESTRENA EN EL SPRINT. Alex Márquez logró ayer su primera victoria al sprint en la presente temporada y la tercera en su trayectoria. El de Silverstone es un trazado que se le da tradicionalmente bien al piloto español, no en vano firmó en este mismo escenario su primera victoria en un sprint en 2023. MALAS SENSACIONES PARA PECCO EN EL SPRINT. Francesco Bagnaia se encuentra cada vez más lejos de Marc Márquez y de Alex Márquez en la clasificación general, por lo que no se puede permitir más errores si no quiere ver cómo queda descartado de la lucha por el título en esta primera mitad de la temporada. Y lo cierto es que su actuación de ayer no invita precisamente al optimismo, puesto que se desmoronó en el sprint y no pudo pasar de la sexta posición. BAGNAIA VIVE SU MOMENTO MÁS BAJO. El Marc Márquez dominante y arrollador en todos los circuitos contrasta con un Pecco Bagnaia al que no le están saliendo bien las cosas en este inicio de temporada. El piloto turinés, desplazado este año como buque insignia de Ducati, no pudo sumar ningún punto en el pasado Gran Premio de Francia, ni en la carrera (16º) ni en el sprint (abandonó), algo que nunca le había sucedido desde la introducción de los sprint en 2023. El piloto del equipo Ducati Lenovo Team intentará recuperar hoy la senda de la victoria tras dos carreras en las que no ha podido subir a lo más alto del podio, con un 12º puesto tras sufrir una caída en el Gran premio de España y ser 2º hace dos semanas en Le Mans en una carrera loca marcada por la lluvia. MÁRQUEZ, CONSISTENTE EN EL PODIO. El piloto de Ducati ha conseguido terminar en el podio en 14 de sus 23 últimas carreras de MotoGP, las mismas que en las 53 anteriores en la máxima categoría. … Y MUCHOS ABANDONOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. Y es que, desde que consiguiera ese triunfo en 2014, Marc Márquez ha abandonado en cuatro de sus últimas siete carreras en este trazado en la clase reina. De hecho, el de Silverstone (cuatro) es, junto a Mugello, el circuito en el que más veces ha abandonado en MotoGP. MARC MÁRQUEZ, SOLO UNA VICTORIA EN SILVERSTONE… El piloto español se ha puesto en modo caníbal y trata de extender su dominio incluso en circuitos en los que tradicionalmente le ha costado más, caso de Lusail en el Gran Premio de Catar, o este mismo de Silverstone, en el que solo ha conseguido una victoria en 2014. Después de la victoria de Senna Agius en Moto2, diseccionamos ya todo lo que pueda ocurrir dentro de unos minutos en la prueba de MotoGP, el plato fuerte de la jornada. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña desde el Circuito de Silverstone, la 7ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…