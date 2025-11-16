Volver al inicio

6 Buen inicio de carrera en su regreso a la competición de Maverick Viñales. El piloto de Roses pilota en la 12ª posición, justo por detrás de Fabio Quartararo.

5 Jorge Martín ya ha cumplido las dos long laps de sanción y ha regresado a pista en la última posición.

4 CUARTO PEDRO ACOSTA !!! El piloto murciano supera a Fabio Di Giannantonio y habrá que ver si el piloto de KTM puede dar caza a Raúl Fernández y pelear por el podio.

4 RAÚL FERNÁNDEZ TERCERO !!! Ha superado a Fabio Di Giannantonio y hay dos Aprilia ocupando las tres primeras posiciones.

3 Ponemos un poco de orden. Johann Zarco ha sido sancionado por derribar a Francesco Bagnaia. El francés sigue en carrera, mientras que el piloto de Turín se ha visto obligado a abadonar como hemos comentado anteriormente.

3 Alex Márquez ha marcado la primera vuelta rápida en carrera y el piloto de Ducati trata de dar caza a un Marco Bezzecchi que se mantiene en primera posición.

2 Hay pilotos que tienen que cumplir sanciones. Jorge Martín arrastraba una sanción de dos long laps, mientras que Joan Mir y Johann Zarco tienen que realizar una.

2 DATO. Francesco Bagnaia ha abandonado en sus cincoúltimas carreras de forma consecutiva, su peor racha en su trayectoria en MotoGP.

1 CAÍDA DE PECCO BAGNAIA !!! Vaya año para el italiano... Se ve obligado a abandonar a las primeras de cambio y este es, atención, su 5º abandono consecutivo.

1 COMIENZA LA CARRERA !!! MANTIENE BEZZECCHI LA PRIMERA POSICIÓN !!!

Problemas para Morbidelli !!! Se ha caído y tendrá que salir desde el pit line.

Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer parte desde la 9ª posición, Joan Mir en la 10ª, Aleix Espargaró en la 14ª, Alex Rins en la 19ª y Augusto Fernández en la 23ª.

Y hoy es también un día de despedidas. Es el caso de Miguel Oliveira, que disputa su última carrera en MotoGP. Se despide de la clase reina tras 117 carreras (incluyendo esta última), siendo el único piloto portugués que ha participado en el Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP. Ha conseguido cinco victorias, siete podios y una pole position hasta el momento.

JORGE MARTÍN, INMEJORABLES RESULTADOS EN VALENCIA. El escenario hoy es bien diferente, pero el piloto madrileño ha conseguido terminar en el podio (2º en 2021 y 3º en 2022) en dos de los tres Grandes Premios de Valencia que ha disputado hasta el momento en MotoGP, aunque abandonó en el último.

En esta carrera regresan tanto Jorge Martín como Maverick Viñales, ausentes por lesión en las últimas citas mundialistas. El piloto de Aprilia comienza la prueba en la 17ª plaza, mientras que el de KTM lo hace desde la 21ª plaza.

Pedro Acosta ha terminado en el podio en cinco de sus 10 últimas carreras de MotoGP, los mismos que en las 31 primeras carreras en la clase reina.

PEDRO ACOSTA, COLECCIONISTA DE PODIOS. El ‘Tiburón’ de Mazarrón ha conseguido diez podios hasta el momento en MotoGP y es el piloto actual con más podios sin haber conseguido ninguna victoria en la máxima categoría.

Raúl Fernández arranca en una fantástica 4ª posición, mientras que Pedro Acosta vuelve a ser la mejor KTM de la parrilla de salida y saldrá desde la 5ª plaza.

Fabio di Giannantonio completa la primera línea de la parrilla de salida. El piloto transalpino ha conseguido puntuar en sus seis últimas carreras de MotoGP y, si lo consigue en el próximo Gran Premio de Valencia, será su mejor racha en la actual temporada y la mejor desde una de 11 entre 2023 y 2024.

ALEX MÁRQUEZ A LAS PUERTAS DE HACER HISTORIA CON GRESINI. El piloto español, que hoy arranca en la segunda plaza, ha logrado tres victorias en la presente temporada y podría igualar el récord de carreras ganadas de un piloto del equipo Gresini en una misma temporada en 500cc/MotoGP (lograron cuatro Enea Bastianini en 2024 y Sete Gibernau en 2003 y 2004).

ALEX MÁRQUEZ ASPIRA A SU PRIMER DOBLETE. Ayer en el Sprint se impuso Alex Márquez y hoy aspira a conseguir su primer doblete de la temporada, cerrando un año que ha sido el mejor de su trayectoria en la clase reina. El piloto de Cervera logró su tercera victoria en este formato corto de carrera de la temporada, la segunda consecutiva.

BEZZECCHI, A GOLPE DE RÉCORD. Marco Bezzecchi ha sido el segundo piloto que logra dos victorias con Aprilia en MotoGP y podría igualar al piloto más laureado con la marca italiana en la clase reina (Aleix Espargaró, tres). El italiano, además, acumula ocho presencias en el podio esta temporada en MotoGP, récord en una misma temporada en la clase reina.

Hoy precisamente sale desde la pole Marco Bezzecchi, la 9ª de su trayectoria en MotoGP y la 5ª en sus diez últimas carreras.

Este es el caso especialmente de Aprilia que, en el pasado Gran Premio de Portugal, logró su tercera victoria de la temporada (dos de Marco Bezzecchi y una de Raúl Fernández).

Este es el caso especialmente de Aprilia que, en el pasado Gran Premio de Portugal, logró su tercera victoria de la temporada (dos de Marco Bezzecchi y una de Raúl Fernández).

En MotoGP, la ausencia de Marc Márquez en este tramo final de la temporada, está propiciando que haya actores que se están atreviendo a desafiar el tradicional dominio de Ducati a lo largo de las últimas temporadas.

Tras las victorias de Adrián Fernández en Moto3 y de Izan Guevara en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que sucederá dentro de unos minutos en la última carrera del curso en MotoGP.