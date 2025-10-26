Gran Premio de Malasia

Carrera | Vuelta 20/20
Álex Márquez

1 Álex Márquez

00:40:09.249

Pedro Acosta

2 Pedro Acosta

+00:00:02.676

Joan Mir Mayrata

3 Joan Mir Mayrata

+00:00:08.048

Franco Morbidelli

4 Franco Morbidelli

+00:00:08.580

Fabio Quartararo

5 Fabio Quartararo

+00:00:11.556

Fabio Di Giannantonio

6 Fabio Di Giannantonio

+00:00:13.060

Enea Bastianini

7 Enea Bastianini

+00:00:15.299

Luca Marini

8 Luca Marini

+00:00:18.738

Brad Binder

9 Brad Binder

+00:00:18.932

Ai Ogura

10 Ai Ogura

+00:00:19.256

Marco Bezzecchi

11 Marco Bezzecchi

+00:00:19.824

Johann Zarco

12 Johann Zarco

+00:00:22.234

Alex Rins

13 Alex Rins

+00:00:23.509

Jack Miller

14 Jack Miller

+00:00:25.201

Somkiat Chantra

15 Somkiat Chantra

+00:00:34.110

Lorenzo Savadori

16 Lorenzo Savadori

+00:00:36.115

Michele Pirro

17 Michele Pirro

+00:00:43.914

Augusto Fernández

18 Augusto Fernández

+00:00:47.060

Miguel Oliveira

19 Miguel Oliveira

+00:01:17.942

Francesco Bagnaia

20 Francesco Bagnaia

OUT

Fermín Aldeguer

21 Fermín Aldeguer

OUT

Raúl Fernández

22 Raúl Fernández

OUT

Pol Espargaró

23 Pol Espargaró

OUT

Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final Recordemos que aún se tiene que disputar la carrera de Moto2, en un programa rediseñado después del grave accidente que vimos antes del inicio de la prueba de Moto3. Final Tampoco ha sido un buen día para Marco Bezzecchi. Las Aprilia no han rendido en este circuito a su nivel acostumbrado y el italiano no ha pasado de la 11ª posición. 20 El revés de la moneda ha sido un domingo más para Pecco Bagnaia, que sufre un nuevo abandono, esta vez por problemas técnicos. El italiano ha abandonado en cuatro de sus cinco últimas carreras de MotoGP. Ha sufrido cinco abandonos en este 2025, su pero cifra desde 2022. 20 Joan Mir logra un impresionante tercer puesto. Logra su segundo podio de la temporada y el segundocon Honda. Los dos han llegado en las últimas cuatro carreras, por lo que la progresión del balear en este tramo final de la temporada esta siendo muy importante. 20 Alex Márquez ha conseguido, además, su 11º podio de la actual campaña, récord de presencias en el cajón en su trayectoria en todas las categorías. 20 VICTORIA DE ALEX MÁRQUEZ !!! Logra su tercer triunfo de la temporada y celebra por todo lo alto el subcampeonato que certificó ayer. 20 Apura sus últimos metros Alex Márquez. Carrera perfecta del piloto español. 19 El gran beneficiado de los problemas de Pecco Bagnaia ha sido un Joan Mir que va camino de conseguir su segundo podio con Honda, los dos en las cuatro últimas carreras. 18 Ha caído hasta la última posición Pecco Bagnaia, por lo que sufre un nuevo día complicado en la oficina el italiano y va camino de, tras ganar ayer en el Sprint, acumular su tercer 'cero' consecutivo en la carrera de los domingos. 18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! ALGO LE PASA A BAGNAIA !!! Parece que tiene problemas en el neumático trasero y está perdiendo algunos puestos. 17 CAÍDA DE FERMÍN ALDEGUER !!! De las pocas incidencias que hemos visto en esta carrera. El piloto murciano sufre su cuarto abandono de la temporada, el primero desde el Gran Premio de los Países Bajos. 17 Gran progresión de Enea Bastianini en este tramo final de la carrera. El italiano ha pasado a ocupar la 9ª posición tras superar a Johann Zarco. 17 Se han abierto grandes huecos entre los primeros clasificados y no es probable que veamos grandes movimientos de aquí al final de la carrera, salvo algún error o incidencia. 15 Alex Márquez va camino de conseguir su tercera victoria de la temporada y su 11º podio. Nunca antes había subido tantas veces al cajón en su trayectoria tanto en MotoGP como en todas las categorías. 14 Por detrás, Joan Mir ha dejado atrás a Fabio Quartararo y, de hecho, el francés ha perdido la 5ª posición tras ser superado por Franco Morbidelli. 14 SEGUNDO PEDRO ACOSTA !!! Ha superado a un Pecco Bagnaia que va a menos, quizás acusando un menor rendimiento de los neumáticos. 12 Parece que Pecco Bagnaia entrega definitivamente la cuchara y se marcha a casi dos segundos de diferencia de Alex Márquez. 11 CAÍDA DE RAÚL FERNÁNDEZ !!! El ganador el pasado domingo en el Gran Premio de Australia tiene una suerte hoy bien diferente. Recordemos que el piloto de Aprilia se convirtió en el 16º piloto español en lograr al menos una victoria en el Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP. 11 Está rodando como un reloj Alex Márquez, manteniendo en todo momento una ventaja de ocho, nueve décimas con respecto a Pecco Bagnaia. 10 De terminar en la 4ª posición, Joan Mir estaría en disposición de conseguir su segundo mejor resultado con Honda, superado solo por el 3º puesto que logró en el pasado Gran Premio de Japón. 10 4º Jan Mir !!! Enorme la carrera del campeón del Mundo de MotoGP. Ha superado a Fabio Quartararo... 9 Carrera sin fisuras de Alex Márquez. El piloto del equipo Gresini marcha con ocho décimas de diferencia con respecto a un Pecco Bagnaia que se ha deshecho de la presión de Pedro Acosta. 8 Posiciones muy estabilizadas. Fabio Di Giannantonio acaba de superar a Luca Marini en la última variante dentro del Top 10 en esta carrera. 7 Pedro Acosta vuelve a ser, de largo, la mejor KTM en pista. El 'Tiburón' de Mazarrón marcha en la 3ª posición y hay que bajar a la 11ª posición para ver a Brad Binde, el siguiente piloto de la firma austriaca. 7 Lo intenta Joan Mir !!! Pero no ha podido el balear. Se ha ido largo y ahora tendrá que tratar de volver a acercarse al piloto francés. 6 Alex Márquez sigue muy sólido en cabeza de carrera y el piloto de Cervera está a punto de franquear el segundo de diferencia con respecto a Francesco Bagnaia. 5 CAÍDA DE POL ESPARGARÓ !!! Recordemos que el piloto español está pilando en los últimos Grandes Premios en sustitución de Maverick Viñales. 5 Carrera muy complicada para Aprilia. No mestán siendo competitivas las máquinas de la fábrica italiana en este circuito y Marco Bezzecchi no pasa de la 13ª plaza. 5 Buena carrera hasta el momento de Fabio Quartararo, cuarto, y de Joan Mir. El piloto de Honda le pisa los talones al fancés. 4 Alex Márquez, por su parte, incrementa sensiblemente la ventaja en cabeza de carrera y ya cuenta con siete décimas. 4 Se mantiene Alex Márquez en el primer puesto !!! Pecco Bagnaia con problemas ahora porque Pedro Acosta está amenzando la segunda posición en la que marcha el italiano. 2 PRIMERO ALEX MÁRQUEZ !!! 1 ALEX MARQUEZ RECUPERA LA SEGUNDA POSICIÓN !!! Ha superado a Pedro Acosta por el interior 1 Pecco Bagnaia mantiene la primera posición !!! Y gran salida de Pedro Acosta, segundo...   Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer arranca en la 6ª posición, Joan Mir en la 7ª, Alex Rins en la 10ª, Pol Espargaró – que sustituye a Maverick Viñales en una nueva carrera – en la 12ª y Augusto Fernández en la 23ª.   ACOSTA ENARBOLA LA BANDERA DE KTM. El piloto murciano es un día más el mejor de KTM en la parrilla de salida. Comienza en la 5ª posición y ha conseguido tres podios en sus ocho últimas carreras de MotoGP, los mismos que en las 28 anteriores.   QUARTARARO, FIABILIDAD EN PISTA. El piloto de Yamaha, que hoy comienza en la 4ª plaza, ha terminado en la zona de puntos en sus 11 últimas carreras de MotoGP, la mejor racha en la actual temporada y no logra 12 o más Grandes Premios con puntos desde una racha de 15 entre 2023 y 2024.   Raúl Fernández, ganador el pasado domingo en Phillip Island, arranca en la 15ª posición. El piloto de Aprilia se convirtió en el 16º piloto español en lograr al menos una victoria en el Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP.   BEZZECCHI, A POR EL RÉCORD DE PODIOS EN MOTOGP. El piloto italiano acumula siete presencias en el podio esta temporada en MotoGP y podría establecer su mejor cifra en una misma campaña en la máxima categoría (también logró siete en 2023).   Alex Márquez y Franco Morbidelli completan la primera línea de la parrilla de salida, en un fin de semana en el que parece que Ducati vuelve a retomar el dominio de la competición. Aprilia parte, en principio, con menos opciones en este Gran Premio de Malasia y, sin ir más lejos, Marco Bezzecchi comienza muy retrasado, en la 14ª plaza.   ‘PECCO’ BAGNAIA, INMEJORABLES RESULTADOS EN ASIA. El piloto del equipo Ducati Lenovo Team ha alcanzado el podio en 13 de sus 14 últimas carreras de MotoGP disputadas en Asia, incluyendo seis victorias, aunque falló precisamente en la última (abandono en el pasado Gran Premio de Indonesia).   …Y 28ª POLE EN MOTOGP. Por su parte, Bagnaia se adjudicó su 28ª pole position en MotoGP, la tercera en el presente curso. La última vez que el italiano comenzó desde la primera plaza de la parrilla de salida, en el pasado Gran Premio de Japón, se terminó llevando la victoria.   BAGNAIA, 13ª VICTORIA EN EL SPRINT… Como ya decíamos, el piloto transalpino logró ayer su segunda victoria en el sprint en la presente temporada, la 13ª de su trayectoria desde 2023, año en el que se introdujo este formato de carrera corta en la competición.   Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos de MotoGP con 545 puntos y de cara a la pugna por el subcampeonato son tres pilotos los que tienen opciones. Alex Márquez es el que mejor lo tiene, con 388 puntos, mientras que ‘Pecco’ Bagnaia y Marco Bezzecchi cuentan con 286 puntos.   Este será el 32º Gran Premio de Malasia de MotoGP y Valentino Rossi es el piloto más laureado (seis). De los pilotos actuales, solo Marc Márquez (2014 y 2018) y Francesco Bagnaia (2022 y 2024) saben lo que es ganar más de una vez en esta carrera.   BAGNAIA INTENTARÁ CONSEGUIR EL ‘BACK TO BACK’ EN SEPANG. El piloto de Ducati aspira a convertirse en el primer piloto que logre dos victorias consecutivas en el Gran Premio de Malasia en MotoGP desde Andrea Dovizioso (2016 y 2017).   BAGNAIA BUSCA LA REACCIÓN. El piloto turinés, muy discutido por su rendimiento a lo largo de la presente temporada, se ha puesto manos a la obra y, tras dos abandonos consecutivos, aspira hoy a la victoria tras conseguir la victoria ayer en el Sprint y salir hoy desde la pole position.   ALEX MÁRQUEZ, A SUPERAR SU RÉCORD DE PODIOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS. Alex Márquez (Ducati) ha logrado diez podios esta temporada y podría lograr su mejor cifra en un mismo año tanto en MotoGP como en todas las categorías (consiguió también 10 en Moto3 en 2014 y 10 en Moto2 en 2019).   ALEX MÁRQUEZ, SUBCAMPEÓN DE MOTOGP. Con su segundo puesto de ayer en el Sprint, Alex Márquez ha sellado forma matemática el subcampeonato de MotoGP. Con dos victorias y 10 podios este está siendo, de largo, su mejor año en MotoGP, superando con creces el 8º puesto del año pasado, que ya había sido, a su vez, el mejor de su trayectoria.   Esta semana se ha confirmado la noticia de que Marc Márquez ya no competirá más en la presente temporada y el campeón de MotoGP prefiere adoptar un perfil más conservador en su recuperación con la vista puesta ya en 2026.   Después de la victoria de Taiyo Furusato en Moto3, centramos toda nuestra atención en lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de MotoGP.   Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia de motociclismo desde el circuito de Sepang, la 20ª prueba de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…

Clasificación

Pos Pilotos
Tiempo
1 Álex Márquez
00:40:09.249
2 Pedro Acosta
+00:00:02.676
3 Joan Mir Mayrata
+00:00:08.048
4 Franco Morbidelli
+00:00:08.580
5 Fabio Quartararo
+00:00:11.556
6 Fabio Di Giannantonio
+00:00:13.060
7 Enea Bastianini
+00:00:15.299
8 Luca Marini
+00:00:18.738
9 Brad Binder
+00:00:18.932
10 Ai Ogura
+00:00:19.256
11 Marco Bezzecchi
+00:00:19.824
12 Johann Zarco
+00:00:22.234
13 Alex Rins
+00:00:23.509
14 Jack Miller
+00:00:25.201
15 Somkiat Chantra
+00:00:34.110
16 Lorenzo Savadori
+00:00:36.115
17 Michele Pirro
+00:00:43.914
18 Augusto Fernández
+00:00:47.060
19 Miguel Oliveira
+00:01:17.942
20 Francesco Bagnaia
Retirado
21 Fermín Aldeguer
Retirado
22 Raúl Fernández
Retirado
23 Pol Espargaró
Retirado
1 Francesco Bagnaia
00:19:53.725
2 Álex Márquez
+00:00:02.259
3 Fermín Aldeguer
+00:00:03.138
4 Pedro Acosta
+00:00:05.155
5 Franco Morbidelli
+00:00:06.541
6 Fabio Quartararo
+00:00:08.468
7 Marco Bezzecchi
+00:00:10.232
8 Johann Zarco
+00:00:12.627
9 Enea Bastianini
+00:00:12.974
10 Fabio Di Giannantonio
+00:00:14.515
11 Pol Espargaró
+00:00:14.924
12 Ai Ogura
+00:00:15.394
13 Raúl Fernández
+00:00:15.461
14 Jack Miller
+00:00:17.601
15 Alex Rins
+00:00:17.721
16 Brad Binder
+00:00:18.248
17 Somkiat Chantra
+00:00:22.398
18 Lorenzo Savadori
+00:00:22.478
19 Augusto Fernández
+00:00:25.412
20 Michele Pirro
+00:00:26.074
21 Luca Marini
22 Miguel Oliveira
23 Joan Mir Mayrata
1 Francesco Bagnaia
00:01:57.001
2 Álex Márquez
00:01:57.017
3 Franco Morbidelli
00:01:57.159
4 Fabio Quartararo
00:01:57.195
5 Pedro Acosta
00:01:57.363
6 Fermín Aldeguer
00:01:57.439
7 Joan Mir Mayrata
00:01:57.440
8 Fabio Di Giannantonio
00:01:57.522
9 Johann Zarco
00:01:57.531
10 Alex Rins
00:01:57.945
11 Jack Miller
00:01:57.949
12 Pol Espargaró
00:01:58.174
13 Luca Marini
00:01:57.525
14 Marco Bezzecchi
00:01:57.549
15 Raúl Fernández
00:01:57.776
16 Miguel Oliveira
00:01:57.894
17 Ai Ogura
00:01:58.034
18 Brad Binder
00:01:58.183
19 Enea Bastianini
00:01:58.189
20 Somkiat Chantra
00:01:58.623
21 Lorenzo Savadori
00:01:58.791
22 Michele Pirro
00:01:59.255
23 Augusto Fernández
00:01:59.382
1 Luca Marini
00:01:58.415
2 Franco Morbidelli
+00:00:00.007
3 Francesco Bagnaia
+00:00:00.170
4 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.277
5 Fermín Aldeguer
+00:00:00.309
6 Fabio Quartararo
+00:00:00.313
7 Álex Márquez
+00:00:00.337
8 Marco Bezzecchi
+00:00:00.373
9 Johann Zarco
+00:00:00.437
10 Pedro Acosta
+00:00:00.549
11 Raúl Fernández
+00:00:00.582
12 Miguel Oliveira
+00:00:00.781
13 Pol Espargaró
+00:00:00.887
14 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.915
15 Jack Miller
+00:00:00.995
16 Ai Ogura
+00:00:01.074
17 Brad Binder
+00:00:01.091
18 Enea Bastianini
+00:00:01.191
19 Lorenzo Savadori
+00:00:01.494
20 Alex Rins
+00:00:01.569
21 Somkiat Chantra
+00:00:02.201
22 Augusto Fernández
+00:00:02.353
23 Michele Pirro
+00:00:02.749
1 Pedro Acosta
00:01:57.559
2 Johann Zarco
+00:00:00.019
3 Jack Miller
+00:00:00.281
4 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.295
5 Fabio Quartararo
+00:00:00.309
6 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.480
7 Franco Morbidelli
+00:00:00.482
8 Pol Espargaró
+00:00:00.496
9 Álex Márquez
+00:00:00.498
10 Alex Rins
+00:00:00.558
11 Luca Marini
+00:00:00.620
12 Francesco Bagnaia
+00:00:00.647
13 Fermín Aldeguer
+00:00:00.720
14 Ai Ogura
+00:00:00.741
15 Marco Bezzecchi
+00:00:00.801
16 Raúl Fernández
+00:00:01.022
17 Brad Binder
+00:00:01.180
18 Miguel Oliveira
+00:00:01.217
19 Enea Bastianini
+00:00:01.394
20 Somkiat Chantra
+00:00:01.405
21 Lorenzo Savadori
+00:00:01.693
22 Michele Pirro
+00:00:02.182
23 Augusto Fernández
+00:00:02.415
1 Fermín Aldeguer
00:02:00.199
2 Francesco Bagnaia
+00:00:00.256
3 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.349
4 Pol Espargaró
+00:00:00.382
5 Marco Bezzecchi
+00:00:00.392
6 Luca Marini
+00:00:00.403
7 Álex Márquez
+00:00:00.521
8 Fabio Quartararo
+00:00:00.534
9 Jack Miller
+00:00:00.607
10 Pedro Acosta
+00:00:00.664
11 Franco Morbidelli
+00:00:00.964
12 Brad Binder
+00:00:01.062
13 Ai Ogura
+00:00:01.076
14 Johann Zarco
+00:00:01.114
15 Enea Bastianini
+00:00:01.139
16 Miguel Oliveira
+00:00:01.200
17 Fabio Di Giannantonio
+00:00:01.266
18 Alex Rins
+00:00:01.380
19 Raúl Fernández
+00:00:01.558
20 Michele Pirro
+00:00:02.197
21 Lorenzo Savadori
+00:00:02.639
22 Augusto Fernández
+00:00:02.753
23 Somkiat Chantra
+00:00:02.786
Pos Pilotos
Tiempo
1 Daniel Holgado
2 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.158
3 David Alonso
+00:00:00.366
4 Jake Dixon
+00:00:00.366
5 Manuel González
+00:00:01.078
6 Tony Arbolino
+00:00:01.078
7 Barry Baltus
+00:00:00.462
8 Izan Guevara Bonnin
+00:00:01.554
9 Arón Canet
+00:00:00.946
10 Adrián Huertas
+00:00:02.365
11 Diogo Moreira
+00:00:02.160
12 Alex Escrig
+00:00:01.232
13 Filip Salac
+00:00:02.012
14 Joe Roberts
+00:00:01.396
15 Jorge Navarro
+00:00:01.849
16 Collin Veijer
+00:00:01.753
17 Iván Ortola
+00:00:02.466
18 Ayumu Sasaki
+00:00:02.630
19 Alonso López
+00:00:02.779
20 Celestino Vietti
+00:00:02.937
21 Zonta van den Goorbergh
+00:00:03.150
22 Senna Agius
+00:00:03.307
23 Daniel Muñoz
+00:00:00.617
24 Marcos Ramírez
+00:00:03.398
25 Mario Suryo Aji
+00:00:03.568
26 Darryn Binder
+00:00:03.700
27 Yuki Kunii
+00:00:03.912
28 Harrison Voight
+00:00:04.013
29 Azroy Anuar
+00:00:04.172
30 Helmi Azman
+00:00:04.356
1 Daniel Holgado
00:02:02.858
2 Barry Baltus
00:02:03.420
3 Jake Dixon
00:02:03.449
4 Albert Arenas Ovejero
00:02:03.483
5 Daniel Muñoz
00:02:03.581
6 David Alonso
00:02:03.586
7 Manuel González
00:02:03.605
8 Arón Canet
00:02:03.625
9 Tony Arbolino
00:02:03.709
10 Alex Escrig
00:02:03.851
11 Joe Roberts
00:02:03.904
12 Izan Guevara Bonnin
00:02:03.930
13 Collin Veijer
00:02:03.980
14 Jorge Navarro
00:02:04.035
15 Filip Salac
00:02:04.079
16 Diogo Moreira
00:02:04.174
17 Adrián Huertas
00:02:04.300
18 Iván Ortola
00:02:04.601
19 Ayumu Sasaki
00:02:04.000
20 Alonso López
00:02:04.027
21 Celestino Vietti
00:02:04.050
22 Zonta van den Goorbergh
00:02:04.211
23 Senna Agius
00:02:04.245
24 Marcos Ramírez
00:02:04.409
25 Mario Suryo Aji
00:02:04.568
26 Darryn Binder
00:02:04.950
27 Yuki Kunii
00:02:05.626
28 Harrison Voight
00:02:06.548
29 Azroy Anuar
00:02:07.187
30 Helmi Azman
00:02:08.330
1 Jake Dixon
00:02:03.633
2 Arón Canet
+00:00:00.009
3 Daniel Muñoz
+00:00:00.047
4 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.096
5 David Alonso
+00:00:00.153
6 Celestino Vietti
+00:00:00.400
7 Marcos Ramírez
+00:00:00.415
8 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.469
9 Tony Arbolino
+00:00:00.565
10 Barry Baltus
+00:00:00.586
11 Daniel Holgado
+00:00:00.621
12 Alonso López
+00:00:00.673
13 Diogo Moreira
+00:00:00.712
14 Manuel González
+00:00:00.726
15 Joe Roberts
+00:00:00.807
16 Darryn Binder
+00:00:00.970
17 Filip Salac
+00:00:01.112
18 Mario Suryo Aji
+00:00:01.169
19 Adrián Huertas
+00:00:01.185
20 Jorge Navarro
+00:00:01.190
21 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.232
22 Collin Veijer
+00:00:01.283
23 Alex Escrig
+00:00:01.341
24 Ayumu Sasaki
+00:00:01.489
25 Iván Ortola
+00:00:01.575
26 Senna Agius
+00:00:01.619
27 Yuki Kunii
+00:00:01.812
28 Azroy Anuar
+00:00:03.173
29 Harrison Voight
+00:00:03.180
30 Helmi Azman
+00:00:03.233
1 Jake Dixon
00:02:04.131
2 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.161
3 David Alonso
+00:00:00.298
4 Daniel Holgado
+00:00:00.340
5 Diogo Moreira
+00:00:00.432
6 Celestino Vietti
+00:00:00.513
7 Tony Arbolino
+00:00:00.565
8 Arón Canet
+00:00:00.568
9 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.687
10 Manuel González
+00:00:00.750
11 Barry Baltus
+00:00:00.821
12 Filip Salac
+00:00:00.909
13 Mario Suryo Aji
+00:00:00.958
14 Alex Escrig
+00:00:00.987
15 Senna Agius
+00:00:01.040
16 Iván Ortola
+00:00:01.089
17 Marcos Ramírez
+00:00:01.220
18 Collin Veijer
+00:00:01.244
19 Joe Roberts
+00:00:01.376
20 Jorge Navarro
+00:00:01.382
21 Daniel Muñoz
+00:00:01.394
22 Darryn Binder
+00:00:01.485
23 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.507
24 Alonso López
+00:00:01.700
25 Ayumu Sasaki
+00:00:01.851
26 Adrián Huertas
+00:00:02.339
27 Yuki Kunii
+00:00:03.070
28 Harrison Voight
+00:00:03.423
29 Azroy Anuar
+00:00:03.892
30 Helmi Azman
+00:00:04.802
Pos Pilotos
Tiempo
1 Taiyo Furusato
00:22:03.888
2 Ángel Piqueras
+00:00:02.259
3 Adrián Fernández
+00:00:02.625
4 David Almansa
+00:00:04.167
5 Ryusei Yamanaka
+00:00:04.338
6 Álvaro Carpe
+00:00:04.429
7 Máximo Quiles
+00:00:04.496
8 Scott Ogden
+00:00:04.678
9 Brian Uriarte Diego
+00:00:04.729
10 Valentín Perrone
+00:00:06.309
11 Luca Lunetta
+00:00:06.633
12 Joel Kelso
+00:00:06.960
13 Marco Morelli
+00:00:08.065
14 Nicola Fabio Carraro
+00:00:08.238
15 Eddie O'Shea
+00:00:11.612
16 Guido Pino
+00:00:11.807
17 Joel Esteban Ruiz
+00:00:19.512
18 Riccardo Rossi
+00:00:19.592
19 Ruché Moodley
+00:00:19.890
20 Matteo Bertelle
+00:00:19.891
21 Tatchakorn Buarsi
+00:00:20.048
22 Stefano Nepa
+00:00:20.262
23 Hakim Danish
Retirado
24 Cormac Buchanan
Retirado
25 José Antonio Rueda
Retirado
26 Noah Dettwiler
Retirado
1 David Almansa
00:02:09.846
2 Taiyo Furusato
00:02:09.940
3 José Antonio Rueda
00:02:10.076
4 Guido Pino
00:02:10.154
5 Brian Uriarte Diego
00:02:10.239
6 Álvaro Carpe
00:02:10.296
7 Valentín Perrone
00:02:10.297
8 Máximo Quiles
00:02:10.351
9 Ángel Piqueras
00:02:10.427
10 Luca Lunetta
00:02:10.681
11 Joel Kelso
00:02:10.691
12 Adrián Fernández
00:02:10.717
13 Ryusei Yamanaka
00:02:11.097
14 Hakim Danish
00:02:11.487
15 Scott Ogden
00:02:11.539
16 Eddie O'Shea
00:02:11.590
17 Ruché Moodley
00:02:11.800
18 Matteo Bertelle
00:02:13.656
19 Nicola Fabio Carraro
00:02:11.901
20 Marco Morelli
00:02:11.920
21 Joel Esteban Ruiz
00:02:12.027
22 Riccardo Rossi
00:02:12.099
23 Stefano Nepa
00:02:12.365
24 Tatchakorn Buarsi
00:02:12.586
25 Noah Dettwiler
00:02:18.742
26 Cormac Buchanan
00:02:12.541
1 Ryusei Yamanaka
00:02:10.160
2 David Almansa
+00:00:00.093
3 Adrián Fernández
+00:00:00.198
4 Ángel Piqueras
+00:00:00.223
5 José Antonio Rueda
+00:00:00.302
6 Hakim Danish
+00:00:00.416
7 Máximo Quiles
+00:00:00.461
8 Taiyo Furusato
+00:00:00.462
9 Álvaro Carpe
+00:00:00.584
10 Luca Lunetta
+00:00:00.608
11 Valentín Perrone
+00:00:00.614
12 Guido Pino
+00:00:00.631
13 Nicola Fabio Carraro
+00:00:00.787
14 Brian Uriarte Diego
+00:00:00.815
15 Riccardo Rossi
+00:00:00.821
16 Scott Ogden
+00:00:00.883
17 Eddie O'Shea
+00:00:01.020
18 Joel Kelso
+00:00:01.078
19 Matteo Bertelle
+00:00:01.392
20 Marco Morelli
+00:00:01.442
21 Joel Esteban Ruiz
+00:00:01.678
22 Ruché Moodley
+00:00:01.704
23 Cormac Buchanan
+00:00:01.891
24 Stefano Nepa
+00:00:01.984
25 Tatchakorn Buarsi
+00:00:02.144
26 Noah Dettwiler
+00:00:02.479
1 Ángel Piqueras
00:02:10.979
2 Jacob Roulstone
+00:00:00.052
3 Joel Kelso
+00:00:00.106
4 Riccardo Rossi
+00:00:00.138
5 José Antonio Rueda
+00:00:00.175
6 David Almansa
+00:00:00.310
7 Brian Uriarte Diego
+00:00:00.331
8 Hakim Danish
+00:00:00.338
9 Adrián Fernández
+00:00:00.373
10 Álvaro Carpe
+00:00:00.390
11 Luca Lunetta
+00:00:00.646
12 Marco Morelli
+00:00:00.704
13 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.707
14 Scott Ogden
+00:00:00.841
15 Valentín Perrone
+00:00:01.015
16 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.042
17 Eddie O'Shea
+00:00:01.100
18 Guido Pino
+00:00:01.195
19 Máximo Quiles
+00:00:01.297
20 Joel Esteban Ruiz
+00:00:01.330
21 Noah Dettwiler
+00:00:01.713
22 Ruché Moodley
+00:00:01.724
23 Taiyo Furusato
+00:00:01.797
24 Cormac Buchanan
+00:00:01.818
25 Tatchakorn Buarsi
+00:00:01.953
26 Matteo Bertelle
+00:00:02.344
27 Stefano Nepa
+00:00:02.821