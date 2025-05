Volver al inicio 17 Tímido intento de José Antonio Rueda !!! Pero no lo ha visto claro el sevillano y aboerta la operación. Hay que tener paciencia. 16 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Llegamos al momento decisivo de la carrera. Los tres primeros pilotos están pegados y todo apunta a que esto no va a terminar así. Veremos... 15 No hay variación alguna en las tres primeras posiciones. Por detrás, podría llegar Álvaro Carpe, aunque se encuentra a poco más de un segundo de la cabeza de carrera. No va a ser fácil. 14 CAÍDA DE GUIDO PINI !!! Se ha ido al suelo cuando marchaba en la cuarta plaza... Una lástima porque estaba cuajando una sensacional actuación sobre el trazado de Le Mans. Se ha subido de nuevo a la moto y continúa en carrera, aunque sin opciones ya de poder terminar en las primeras posiciones. 13 Máximo Quiles no se ha podido mantener finalmente en el grupo cabecero y rueda ahora en la 11ª plaza. Una pena después de haber marcado ayer la pole position, aunque hay que tener en cuenta que esta es solo su segunda carrera en el Campeonato del Mundo de Moto3. 13 Rueda le enseña la rueda a David Muñoz y parece que el líder de Moto3 no se va a conformar con la tercera posición en la que milita actualmente. 12 Habrá que ver si David Muñoz o José Antonio Rueda le pueden echar el lazo a un Joel Kelso que está dominando desde el principio de la carrera y podría conseguir hoy, recordemos, su primera victoria en Moto3. 11 El gran beneficiado de la caída de Ángel Piqueras, lógicamente, es un José Antonio Rueda que milita en la tercera plaza y podrá afrontar lo que queda de carrera con mucha menos presión, puesto que va camino de conseguir un gran botín al frente de la clasificación de pilotos. 10 CAÍDA DE ÁNGEL PIQUERAS !!! Golpe al Mundial de Moto3. El piloto valenciano se ha ido al suelo y se ve obligado a abandonar, cosechando su primer 'cero' de la temporada. De hecho, era el único que había conseguido puntuar en todas las carreras. 10 David Muñoz ha recuperado la segunda posición tras superar a José Antonio Rueda. Sigue por delante Joel Kelso, con apenas dos décimas de ventaja con respecto a sus inmediatos perseguidores. 10 Adrián Cruces se ha ido al suelo, mientras que Stefano Nepa entra en boxes. Parece que ha tenido algún problema mecánico. 9 Nadie aparta a Joel Kelso de la primera posición. El australiano aspira a conseguir la que sería su primera victoria en Moto3 pero ojo a José Antonio Rueda que ya es segundo tras deshacerse de Guido Pini. 8 Está perdiendo muchos puestos Ángel Piqueras !!! El valenciano llegó a ser segundo, pero ahora ha caída hasta la 7ª posición y no está ofreciendo muy buenas sensaciones en estos momentos. 7 Vuelve Joel Kelso a la primera posición tras el pequeño error cometido anteriormente !!! Todo muy abierto en esta primera carrera del día. 7 Ojo a Joel Kelso que está abriendo un pequeño hueco en la cabeza de carrera !!! Pero justo se ha ido un poco larga y lo aprovecha Guido Poni para hacerse con el liderato. 6 CUARTO JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! Sigue progresando el sevillano y ahora ha superado a Ángel Piqueras, por lo que estaría asegurando la primera plaza en la clasificación de pilotos en la menor de las tres categorías. 6 Continúa liderando Joel Kelso !!! Aunque la carrera se desarrolla en grupo y puede pasar cualquier cosa. La buena noticia es que no llueve y la pista se encuentra cada vez en mejores condiciones. 5 Comienza a despertar José Antonio Rueda !!! El piloto de Los Palacios y Villafranca escala hasta el 5º puesto y se va acercando poco a poco a la cabeza de carrera. 4 SEGUNDO DAVID MUÑOZ !!! Buena carrera hasta el momento del sevillano y habrá que ver si hoy puede conseguir una buena posición tras un inicio de año muy por debajo de las expectativas en el que solo ha conseguido puntuar en una de las cinco carreras previas. 3 Ha marcado Ángel Piqueras la vuelta rápida. El piloto de Ayora marcha en la segunda posición y obliga a José Antonio Rueda a reaccionar porque podría amenazar su primer puesto en el ranking de pilotos de Moto3. 2 Está perdiendo muchas posiciones Máximo Quiles en esta última vuelta y ahora ha caído hasta el 6º puesto, tras ser superado por José Antonio Rueda. 2 Caída de Ryusei Yamanaka !!! Primer piloto que se va al suelo en esta carrera. 2 José Antonio Rueda no está arriesgando demasiado en este primer tramo de la carrera y no pasa de la 7ª posición. Recordemos que salía en el 8º puesto. 1 Primero Joel Kelso !!! El piloto australiano ha superado Máximo Quiles y tiene vía libre ahora para marcar ritmo. 1 Mucha precaución en esta primera vuelta porque ya decimos que el estado de la pista es sumamente delicado. 1 MANTIENE QUILES LA PRIMERA POSICIÓN !!! También ha comenzado bien Ángel Piqueras, logrando situarse en la tercera posición. Los pilotos están muy atentos al estado de la pista. Llovió a primera hora de la mañana, pero hay mucha humedad en el ambiente y puede que haya zonas que no se hayan secado completamente. Máximo Quiles regresa este fin de semana a la competición después de perderse las dos últimas carreras por lesión. Por su parte, Guido Pini y Joel Kelso completan la primera línea de la parrilla de salida. Hoy comienza desde la pole Máximo Quiles, la primera que logra en Moto3, pero es que esta es solo su segunda carrera. El piloto murciano es otra de las perlas de la inagotable cantera de pilotos españoles y ya maravilló en su estreno, en el pasado Gran Premio de Las Américas, con una meritoria quinta posición. Rueda comienza hoy en la 8ª posición, mientras que Ángel Piqueras lo hace en la 4ª plaza. El piloto sevillano no se debe despistar en la salida si no quiere verse fuera de la lucha por los primeros puestos en esta sexta carrera del curso. Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, José Antonio Rueda es la gran referencia en la menor de las tres categorías, con tres victorias en las cinco primeras carreras del curso. Repasamos el horario de inicio de las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3, a las 12:20 horas arranca la de la Moto2, mientras que el semáforo se pondrá en verde para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP a las 14:00 horas. En lo que a Moto3 se refiere, José Antonio Rueda se ha impuesto en tres de las cinco carreras disputadas y lidera la clasificación con 91 puntos, cuatro más que un Ángel Piqueras que es, hasta el momento, el único que le mantiene el pulso al sevillano. Manu Gonzaléz ha logrado dos victorias y ha conseguido cuatro presencias en el podio en las cinco carreras disputadas hasta el momento, fallando solo en el Gran Premio de Las Américas en el que, una mala elección de los neumáticos debido a la lluvia, le privó de la opción de puntuar. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, Manu González continúa marcando la pauta y, con su victoria en el pasado Gran Premio de España, volvió a situarse como líder del ranking de pilotos con 86 puntos, siete más que Arón Canet y 20 con respecto a Jake Dixon. Siempre se ha dicho que Bagania es un piloto de domingos y los números, desde luego, le dan la razón. El piloto de Turín ha terminado en el podio en 19 de las 20 últimas carreras, fallando solo con un cuarto puesto en el Gran Premio de Argentina esta temporada. Pecco Bagnaia parece estar en un escalón inferior a los hermanos Márquez en este tramo inicial del curso. Ayer se fue al suelo en el sprint, por lo que tendrá que firmar hoy una gran versión para no continuar perdiendo terreno de cara a la lucha por la corona. Marc Márquez arranca la carrera en la segunda posición, mientras que Alex Márquez completa la primera línea de la parrilla de salida. Por su parte, Francesco Bagnaia comienza en la 6ª posición. Hoy sale desde la pole Fabio Quartararo y lo hace por segunda carrera consecutiva. El piloto del equipo Monster Energy Yamaha Team no conseguía dos o más poles seguidas desde 2021 y tiene la oportunidad de convertirse en el primer piloto francés que gane en el Gran Premio de su país en la máxima categoría desde Pierre Monneret en 1954, único piloto francés que ha conseguido la victoria en este Gran Premio de Francia. Así las cosas, Marc Márquez lidera el ranking de MotoGP con 151 puntos, tres más que un Alex Márquez que ayer terminó en la segunda plaza y 31 más que Francesco Bagnaia. Marc Márquez ha terminado en el podio en cinco de sus 11 participaciones en el Gran Premio de Francia de MotoGP, incluyendo tres victorias (2014, 2018 y 2019) y un segundo puesto el año pasado. De hecho, Marc Márquez se volvió a imponer ayer en el sprint y parte hoy de nuevo como líder de la clasificación de pilotos de MotoGP. El ‘93’ del equipo Ducati Lenovo Team Marc Márquez ha ganado los seis sprints de los sábados esta temporada, siendo el primer piloto que logra seis victorias consecutivas en este formato de carrera corta desde su introducción en 2023. A pesar de la irrupción de Alex Márquez como un piloto a tener muy en cuenta en la batalla por el título, continúa dando la sensación de que Marc Márquez es el principal candidato y solo él lo puede perder con errores como el de hace dos semanas en Jerez, dónde una nueva caída le privó de la posibilidad de conseguir una nueva victoria. El menor de los hermanos Márquez se convirtió en el 14ª piloto español capaz de ganar en la clase reina y, una vez roto el hielo, hoy aspira a conseguir su segunda victoria consecutiva, algo que no consigue desde 2019, cuando militaba en Moto2 y se proclamó campeón en la categoría intermedia. Todo el mundo esperaba una pelea por el título entre Marc Márquez y Francesco Bagnaia este año por el título en la máxima categoría, pero se ha colado en este duelo con inusitada fuerza un Alex Márquez que logró en el pasado Gran Premio de España su primera victoria en MotoGP y que ha conseguido, por segunda vez, liderar la clasificación general de pilotos. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Francia de motociclismo desde el Circuito de Le Mans, la 6ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…