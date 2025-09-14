Gran Premio de San Marino

Carrera | Vuelta 9/22
Celestino Vietti

1 Celestino Vietti

Daniel Holgado

2 Daniel Holgado

+00:00:00.115

Diogo Moreira

3 Diogo Moreira

+00:00:00.204

Manuel González

4 Manuel González

+00:00:00.302

Barry Baltus

5 Barry Baltus

+00:00:00.392

Senna Agius

6 Senna Agius

+00:00:00.507

Arón Canet

7 Arón Canet

+00:00:00.696

Tony Arbolino

8 Tony Arbolino

+00:00:00.588

Albert Arenas Ovejero

9 Albert Arenas Ovejero

+00:00:00.807

Izan Guevara Bonnin

10 Izan Guevara Bonnin

+00:00:00.896

David Alonso

11 David Alonso

+00:00:00.998

Alonso López

12 Alonso López

+00:00:01.092

Ayumu Sasaki

13 Ayumu Sasaki

+00:00:01.203

Jake Dixon

14 Jake Dixon

+00:00:01.276

Daniel Muñoz

15 Daniel Muñoz

+00:00:01.385

Iván Ortola

16 Iván Ortola

+00:00:01.472

Marcos Ramírez

17 Marcos Ramírez

+00:00:01.570

Collin Veijer

18 Collin Veijer

+00:00:01.669

Zonta van den Goorbergh

19 Zonta van den Goorbergh

+00:00:01.778

Filip Salac

20 Filip Salac

+00:00:01.864

Jorge Navarro

21 Jorge Navarro

+00:00:01.968

Mario Suryo Aji

22 Mario Suryo Aji

+00:00:02.092

Alex Escrig

23 Alex Escrig

+00:00:02.166

Joe Roberts

24 Joe Roberts

+00:00:02.256

Alberto Surra

25 Alberto Surra

+00:00:02.383

Darryn Binder

26 Darryn Binder

+00:00:02.458

Alberto Ferrández

27 Alberto Ferrández

+00:00:02.553

Unai Orradre

28 Unai Orradre

+00:00:02.657

Yuki Kunii

29 Yuki Kunii

+00:00:02.750

Adrián Huertas

30 Adrián Huertas

OUT

9 Carrera de guanta blanco de momento. Muy pocos incidentes y solo se ha registrado el abandono de Adrián Huertas. 9 Ojo ahora porque parece que Celestino Vietti estira ligeramente su ventaja con respecto a Dani Holgado. Cinco décimas en estos momentos entre los dos pilotos que dominan la carrera. 8 No termina Manu González de atacar a Diogo Moreina. Está relativamente cerca el piloto español, pero de momento no encuentra la forma de superar al brasileño. 8 Remonta posiciones Arón Canet y el piloto de Corvera milita en estos momentos en la 7ª posición tras superar a Albert Arenas y Tony Arbolino. 7 Celestino Vietti ha conseguido dos podios en la presente temporada y no gana desde el Gran Premio de Malasia de 2024. 6 La diferencia entre Celestino Vietti y Daniel Holgado se ha estabilizado en los últimos giros y hay tres décimas entre ambos en este momento. 5 Aprieta Manu González a Diogo Moreira. El madrileño ha marcado la vuelta rápida y amenaza ya la tercera plaza en la que marcha el brasileño. 5 Parece que Dani Holgado ha parado el golpe y se encuentra cada vez más cerca de Celestino Vietti. Parecía que el italiano se podía escapar, pero no lo ha conseguido finalmente. 4 En cuanto a la lucha por el título, Manu González tiene bien controlada la carrera de momento y se sitúa a la estela de Diogo Moreira, ocupando la 4ª posición. 3 Por detrás, más problemas para Arón Canet. El valenciano ha ido perdiendo posiciones desde el comienzo de la carrera y ahora es 9º. 3 Reacciona Dani Holgado !!! Ha marcado vuelta rápida el alicantino y trata de reducir la desventaja con respecto a Celestino Vietti. 2 Está tirando muy fuerte Celestino Vietti en cabeza de carrera y van a tener que reaccionar el resto de pilotos porque el transalpino se podría escapar. 1 Dani Holgado rueda en estos momentos en la segunda posición y buena salida también de Diogo Moreira, que supera incluso a un Manu González que cae al 4º puesto. 1 CELESTINO VIETTI SE HACE CON EL PRIMER PUESTO !!! Gran salida del italiano...   Celestino Vietti arranca en la segunda posición, mientras que Manu González, como ya hemos comentado, comienza en la tercera plaza y completa la primera línea de la parrilla de salida.   El piloto de San Vicente del Raspeig ya había demostrado adaptarse perfectamente a Moto2, pero es ahora cuando está eclosionando, siendo capaz de ganar carreras dominando de principio a fin y mostrando una autoridad incontestable.   Dani Holgado sigue en estado de dulce y, tras conseguir su primera victoria el pasado domingo en la categoría intermedia, busca hoy su segundo triunfo seguido tras hacerse con la pole position.   González comienza en la tercera posición de la parrilla de salida. Por su parte Arón Canet arranca en la 5ª plaza, un puesto por delante de Diogo Moreira.   Manu González dio un paso muy importante el pasado domingo y, aunque no pasó del 4º puesto en el Gran Premio de Catalunya, fue suficiente para ampliar la renta con respecto a sus más directos rivales en la lucha por el título tras el 14º puesto de Moreira y el abandono de Canet.   Después de la victoria de José Antonio Rueda en Moto3, ponemos el foco en una categoría de Moto2 dominada por Manu González. El piloto madrileño lidera la tabla clasificatoria de pilotos de Moto2 con 217 puntos, 38 más que Arón Canet y 44 sobre Diogo Moreira.   Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino desde el circuito de Misano-Marco Simoncelli. ¿Preparados? Comenzamos…

Pos Pilotos
Tiempo
1 Celestino Vietti
2 Daniel Holgado
+00:00:00.115
3 Diogo Moreira
+00:00:00.204
4 Manuel González
+00:00:00.302
5 Barry Baltus
+00:00:00.392
6 Senna Agius
+00:00:00.507
7 Arón Canet
+00:00:00.696
8 Tony Arbolino
+00:00:00.588
9 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.807
10 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.896
11 David Alonso
+00:00:00.998
12 Alonso López
+00:00:01.092
13 Ayumu Sasaki
+00:00:01.203
14 Jake Dixon
+00:00:01.276
15 Daniel Muñoz
+00:00:01.385
16 Iván Ortola
+00:00:01.472
17 Marcos Ramírez
+00:00:01.570
18 Collin Veijer
+00:00:01.669
19 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.778
20 Filip Salac
+00:00:01.864
21 Jorge Navarro
+00:00:01.968
22 Mario Suryo Aji
+00:00:02.092
23 Alex Escrig
+00:00:02.166
24 Joe Roberts
+00:00:02.256
25 Alberto Surra
+00:00:02.383
26 Darryn Binder
+00:00:02.458
27 Alberto Ferrández
+00:00:02.553
28 Unai Orradre
+00:00:02.657
29 Yuki Kunii
+00:00:02.750
30 Adrián Huertas
Retirado
1 Daniel Holgado
00:01:34.216
2 Celestino Vietti
00:01:34.256
3 Manuel González
00:01:34.291
4 Barry Baltus
00:01:34.347
5 Arón Canet
00:01:34.362
6 Diogo Moreira
00:01:34.391
7 Senna Agius
00:01:34.406
8 Tony Arbolino
00:01:34.420
9 Jake Dixon
00:01:34.423
10 Albert Arenas Ovejero
00:01:34.446
11 David Alonso
00:01:34.561
12 Ayumu Sasaki
00:01:34.591
13 Izan Guevara Bonnin
00:01:34.632
14 Alonso López
00:01:34.707
15 Adrián Huertas
00:01:34.777
16 Zonta van den Goorbergh
00:01:34.861
17 Daniel Muñoz
00:01:34.969
18 Filip Salac
00:01:34.985
19 Iván Ortola
00:01:34.844
20 Collin Veijer
00:01:34.944
21 Jorge Navarro
00:01:35.031
22 Marcos Ramírez
00:01:35.074
23 Mario Suryo Aji
00:01:35.213
24 Alex Escrig
00:01:35.247
25 Joe Roberts
00:01:35.356
26 Alberto Surra
00:01:35.389
27 Darryn Binder
00:01:35.506
28 Alberto Ferrández
00:01:35.777
29 Unai Orradre
00:01:35.818
30 Yuki Kunii
00:01:36.460
1 Celestino Vietti
00:01:34.624
2 Jake Dixon
+00:00:00.061
3 Tony Arbolino
+00:00:00.231
4 Alonso López
+00:00:00.253
5 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.290
6 Diogo Moreira
+00:00:00.366
7 Barry Baltus
+00:00:00.387
8 Arón Canet
+00:00:00.400
9 Daniel Holgado
+00:00:00.417
10 Daniel Muñoz
+00:00:00.431
11 Collin Veijer
+00:00:00.486
12 David Alonso
+00:00:00.549
13 Senna Agius
+00:00:00.590
14 Marcos Ramírez
+00:00:00.591
15 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.625
16 Manuel González
+00:00:00.644
17 Adrián Huertas
+00:00:00.834
18 Ayumu Sasaki
+00:00:00.886
19 Filip Salac
+00:00:00.900
20 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.939
21 Alberto Ferrández
+00:00:00.965
22 Alberto Surra
+00:00:00.980
23 Joe Roberts
+00:00:00.983
24 Mario Suryo Aji
+00:00:01.067
25 Alex Escrig
+00:00:01.200
26 Jorge Navarro
+00:00:01.234
27 Darryn Binder
+00:00:01.287
28 Iván Ortola
+00:00:01.324
29 Unai Orradre
+00:00:02.237
30 Yuki Kunii
+00:00:02.375
1 Celestino Vietti
00:01:34.650
2 Manuel González
+00:00:00.097
3 Daniel Holgado
+00:00:00.205
4 Jake Dixon
+00:00:00.276
5 Diogo Moreira
+00:00:00.319
6 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.390
7 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.393
8 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.411
9 Senna Agius
+00:00:00.419
10 Barry Baltus
+00:00:00.517
11 Alonso López
+00:00:00.523
12 Filip Salac
+00:00:00.529
13 David Alonso
+00:00:00.556
14 Adrián Huertas
+00:00:00.588
15 Arón Canet
+00:00:00.631
16 Ayumu Sasaki
+00:00:00.746
17 Daniel Muñoz
+00:00:00.758
18 Iván Ortola
+00:00:00.770
19 Tony Arbolino
+00:00:00.922
20 Marcos Ramírez
+00:00:00.934
21 Joe Roberts
+00:00:00.955
22 Alex Escrig
+00:00:01.026
23 Jorge Navarro
+00:00:01.098
24 Mario Suryo Aji
+00:00:01.146
25 Darryn Binder
+00:00:01.355
26 Collin Veijer
+00:00:01.371
27 Unai Orradre
+00:00:01.553
28 Alberto Ferrández
+00:00:01.677
29 Alberto Surra
+00:00:02.111
30 Yuki Kunii
+00:00:02.353
1 Manuel González
00:01:34.977
2 Jake Dixon
+00:00:00.166
3 Diogo Moreira
+00:00:00.273
4 Celestino Vietti
+00:00:00.346
5 Senna Agius
+00:00:00.416
6 Daniel Holgado
+00:00:00.455
7 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.542
8 Barry Baltus
+00:00:00.598
9 Marcos Ramírez
+00:00:00.611
10 Arón Canet
+00:00:00.642
11 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.670
12 Tony Arbolino
+00:00:00.722
13 Alonso López
+00:00:00.808
14 Adrián Huertas
+00:00:00.882
15 Daniel Muñoz
+00:00:00.913
16 Filip Salac
+00:00:00.939
17 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.038
18 David Alonso
+00:00:01.049
19 Joe Roberts
+00:00:01.077
20 Iván Ortola
+00:00:01.079
21 Ayumu Sasaki
+00:00:01.132
22 Alex Escrig
+00:00:01.247
23 Unai Orradre
+00:00:01.430
24 Alberto Ferrández
+00:00:01.473
25 Darryn Binder
+00:00:01.724
26 Jorge Navarro
+00:00:01.729
27 Mario Suryo Aji
+00:00:01.783
28 Alberto Surra
+00:00:02.509
29 Yuki Kunii
+00:00:02.547
Pos Pilotos
Tiempo
1 José Antonio Rueda
00:33:48.906
2 Máximo Quiles
+00:00:00.113
3 Adrián Fernández
+00:00:00.117
4 Joel Kelso
+00:00:00.164
5 Ángel Piqueras
+00:00:00.456
6 Valentín Perrone
+00:00:00.936
7 David Muñoz
+00:00:08.623
8 Ryusei Yamanaka
+00:00:08.806
9 Guido Pino
+00:00:09.056
10 Álvaro Carpe
+00:00:09.523
11 Jacob Roulstone
+00:00:10.993
12 Taiyo Furusato
+00:00:11.022
13 Dennis Foggia
+00:00:14.820
14 David Almansa
+00:00:18.575
15 Scott Ogden
+00:00:24.454
16 Ruché Moodley
+00:00:29.595
17 Cormac Buchanan
+00:00:33.991
18 Stefano Nepa
+00:00:38.135
19 Noah Dettwiler
+00:00:38.461
20 Riccardo Rossi
+00:00:38.465
21 Marcos Uriarte
+00:00:42.546
22 Nicola Fabio Carraro
+00:00:04.690
23 Luca Lunetta
+5 vueltas
24 Eddie O'Shea
+11 vueltas
25
+12 vueltas
26 Marcos Ruda
+15 vueltas
27 Arbi Aditama
+16 vueltas
1 Valentín Perrone
00:01:40.328
2 Joel Kelso
00:01:40.353
3 Jacob Roulstone
00:01:40.420
4 José Antonio Rueda
00:01:40.438
5 David Muñoz
00:01:40.440
6 Adrián Fernández
00:01:40.508
7 Taiyo Furusato
00:01:40.527
8 Ryusei Yamanaka
00:01:40.583
9 Máximo Quiles
00:01:40.605
10 Álvaro Carpe
00:01:40.763
11 Ángel Piqueras
00:01:40.824
12 Dennis Foggia
00:01:40.963
13 David Almansa
00:01:41.138
14 Luca Lunetta
00:01:41.269
15 Scott Ogden
00:01:41.274
16 Guido Pino
00:01:41.299
17 Ruché Moodley
00:01:42.032
18 Stefano Nepa
00:01:43.030
19 Nicola Fabio Carraro
00:01:41.904
20 Marcos Uriarte
00:01:41.920
21 Cormac Buchanan
00:01:41.982
22 Eddie O'Shea
00:01:41.276
23 Riccardo Rossi
00:01:41.427
24
00:01:41.919
25 Arbi Aditama
00:01:43.022
26 Noah Dettwiler
00:01:43.129
27 Marcos Ruda
00:01:43.465
1 David Muñoz
00:01:40.587
2 José Antonio Rueda
+00:00:00.006
3 Ángel Piqueras
+00:00:00.131
4 Dennis Foggia
+00:00:00.163
5 Máximo Quiles
+00:00:00.291
6 Adrián Fernández
+00:00:00.378
7 Luca Lunetta
+00:00:00.388
8 Joel Kelso
+00:00:00.403
9 David Almansa
+00:00:00.419
10 Scott Ogden
+00:00:00.432
11 Valentín Perrone
+00:00:00.464
12 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.725
13 Taiyo Furusato
+00:00:00.747
14 Álvaro Carpe
+00:00:00.834
15 Jacob Roulstone
+00:00:00.855
16 Nicola Fabio Carraro
+00:00:00.910
17 Eddie O'Shea
+00:00:01.056
18 Cormac Buchanan
+00:00:01.100
19 Ruché Moodley
+00:00:01.201
20 Guido Pino
+00:00:01.404
21 Marcos Uriarte
+00:00:01.424
22 Stefano Nepa
+00:00:01.438
23
+00:00:01.480
24 Riccardo Rossi
+00:00:01.499
25 Noah Dettwiler
+00:00:02.169
26 Arbi Aditama
+00:00:02.251
27 Marcos Ruda
+00:00:02.655
1 David Almansa
00:01:40.596
2 Adrián Fernández
+00:00:00.498
3 Joel Kelso
+00:00:00.514
4 Valentín Perrone
+00:00:00.518
5 José Antonio Rueda
+00:00:00.623
6 Máximo Quiles
+00:00:00.676
7 Taiyo Furusato
+00:00:00.707
8 Jacob Roulstone
+00:00:00.736
9 David Muñoz
+00:00:00.757
10 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.770
11 Guido Pino
+00:00:00.797
12 Ángel Piqueras
+00:00:00.999
13 Dennis Foggia
+00:00:01.105
14 Scott Ogden
+00:00:01.110
15 Luca Lunetta
+00:00:01.164
16 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.213
17 Eddie O'Shea
+00:00:01.588
18 Ruché Moodley
+00:00:01.630
19 Cormac Buchanan
+00:00:01.643
20 Marcos Uriarte
+00:00:02.180
21 Riccardo Rossi
+00:00:02.250
22 Stefano Nepa
+00:00:02.356
23
+00:00:02.406
24 Arbi Aditama
+00:00:02.629
25 Álvaro Carpe
+00:00:02.842
26 Noah Dettwiler
+00:00:03.073
27 Marcos Ruda
+00:00:03.517
1 José Antonio Rueda
00:01:41.217
2 Joel Kelso
+00:00:00.299
3 David Almansa
+00:00:00.476
4 Taiyo Furusato
+00:00:00.572
5 Dennis Foggia
+00:00:00.575
6 Valentín Perrone
+00:00:00.594
7 David Muñoz
+00:00:00.603
8 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.636
9 Guido Pino
+00:00:00.687
10 Ángel Piqueras
+00:00:00.714
11 Adrián Fernández
+00:00:00.718
12 Jacob Roulstone
+00:00:00.858
13 Nicola Fabio Carraro
+00:00:00.943
14 Ruché Moodley
+00:00:00.984
15 Luca Lunetta
+00:00:01.027
16 Álvaro Carpe
+00:00:01.130
17 Máximo Quiles
+00:00:01.145
18 Riccardo Rossi
+00:00:01.253
19 Scott Ogden
+00:00:01.282
20 Cormac Buchanan
+00:00:01.629
21 Noah Dettwiler
+00:00:01.672
22 Stefano Nepa
+00:00:01.884
23
+00:00:01.923
24 Marcos Uriarte
+00:00:02.051
25 Eddie O'Shea
+00:00:02.609
26 Arbi Aditama
+00:00:02.973
27 Marcos Ruda
+00:00:03.009