Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta segunda carrera del día. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo.

Final Así las cosas, Manu González continúa ostentando el liderato en la clasificación de Moto2. El madrileño cuenta con 204 puntos, 25 más que Arón Canet y 31 con respecto a un Diogo Moreira que sigue al alza y se presente con todas las opciones de pelear por el título en esta segunda mitad de la temporada.

22 Arón Canet, por su parte, no ha podido pasar de la 6ª posición y, aunque el piloto valenciano sigue ocupando la segunda plaza en la clasificación de pilotos de Moto2, continúa perdiendo fuelle de cara a la lucha por el título.

22 Manu González regresa al podio, el noveno en la presente temporada y, aunque ha visto como Diogo Moreira termina por delante de él, pone orden y vuelve a la senda de la regularidad tras verse obligado a abandonar el pasado domingo en el Gran Premio de Austria.

22 Diogo Moreira ha sido segundo. Logra su 5º podio de la temporada, el segundo consecutivo y recorta por segunda carrera consecutiva la desventaja que mantiene con respecto a Manu González en la lucha por el título.

22 Enorme la remontada de David Alonso, consiguiendo una victoria que parecía destinada a que se la llevaran o Diogo Moreira o Manu González.

22 VICTORIA DE DAVID ALONSO !!! Bautismo de fuego para el piloto colombiano que logra su primera victoria en Moto2 después de arrasar el año pasado en Moto3.

22 PRIMERO DAVID ALONSO !!! Supera a Manu González y Diogo Moreira también supera al español pescando en río revuelto.

22 ÚLTIMA VUELTA !!! David Alonso se acerca a la altura de Manu González. El rookie tiene mucha hambre de victoria, pero no va a ser fácil descabalgar al actual líder de Moto2.

21 SEGUNDO DAVID ALONSO !!! Tremendo el piloto colombiano. Recordemos que fue campeón el año pasado en Moto3, logrando 14 victorias y hoy aspira a conseguir su primer triunfo en la categoría intermedia.

21 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Manu González logra respirar un poco y David Alonso ya tiene a Diogo Moreira en el punto de mira.

20 Avisan a Diogo Moreira por exceder los límites de la pista y esto podría condicionar al brasileño, que no se puede permitir error alguno si no quiere ser sancionado.

20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Lo está dando todo David Alonso y fuerza la máquina para acercarse a la posición de Diogo Moreira. Y todo parece indicar que lo puede conseguir. Se anima mucho la carrera en este tramo final.

19 TERCERO DAVID ALONSO !!! El rookie supera con facilidad a Jake Dixon, uno de los veteranos en esta categoría intermedia y aspira a conseguir hoy su segundo podio en Moto2.

18 Atención porque Jake Dixon sigue acercándose a la cabeza de carrera y lleva también de la mano a David Alonso.

18 SUSTO PARA MANU GONZÁLEZ !!! Se le ha movido la moto y ha estado cerca de irse al suelo. No obstante, el madrileño mantiene la primera plaza, aunque tiene completamente pegado a Diogo Moreira.

18 Diogo Moreira no le ha perdido ni mucho menos la cara a la carrera. Parece que ha decidido dejarse pasar y ahora estudia las trazadas de un Manu González que no ha podido romper la carrera.

17 CUARTO DAVID ALONSO !!! Ha superado a Collin Veijer y el colombiano aspira a conseguir el que sería su segundo podio en la categoría intermedia.

16 Se abre un nuevo escenario en este carrera y, tras unos momentos en los que parecía que Diogo Moreira, obtendría una plácida victoria, es ahora Manu González el que marca ritmo con la pista totalmente despejada.

15 PRIMERO MANU GONZÁLEZ !!! Y es que Diogo Moreira había ralentizado bastante su ritmo. No sabemos si es que marcha con algún problema, o desea que sea Manu González el que asuma la responsabilidad de liderar la carrera.

15 Ojo ahora a Jake Dixon que ha recortado bastante de la desventaja que tenía con respecto a los dos primeros. El británico se sitúa a poco más de un segundo de la cabeza de carrera.

15 Muchos problemas ahora para Arón Canet !!! No pudo superar a Jake Dixon y ahora le llegan otros pilotos por detrás. Le han superado tanto Collin Veijer como un David Alonso que está protagonizando una de sus mejores carreras en Moto2.

14 Continúa el duelo entre Diogo Moreira y Manu González. El piloto madrileño sigue cercando al brasileño y se permite ya enseñarle la rueda delantera.

14 ACCIDENTE DE ALONSO LÓPEZ !!! Durísima la caída del madrileño y esperemos que se encuentre bien porque ha rodado muchos metros hasta llegar a las protecciones.

13 No lo habíamos comentado, pero Zonta van den Goorbergh desapareció de las primeras posiciones tras salir desde el segundo puesto de la parrilla de salida. Ahora mismo ocupa la 12ª posición, un puesto más acorde a lo que ha sido su rendimiento en el presente curso.

12 Diogo Moreira y Manu González han roto definitivamente la carrera y Jake Dixon, que sigue manteniendo la tercera plaza, se sitúa a más de dos segundos en estos momentos.

10 Manu González está pudiendo ahora seguir el ritmo de Diogo Moreira con bastante solvencia y habrá que ver si puede dar un paso más y poder superar al brasileño.

9 Por su parte, vemos como Arón Canet no está pudiendo seguir el ritmo de los dos primeros pilotos y está teniendo muchos problemas para poder superar a Jake Dixon.

8 Parece que Diogo Moreira ha tenido un pequeño susto, de ahí que Manu González se haya podido acercar tanto a su posición en esta última vuelta.

8 Recupera ahora Manu González y se sitúa a solo cuatro décimas de Diogo Moreira, por lo que se le abre una ventana de oportunidad .

7 Manu González se asienta en la segunda posición. De momento es lo máximo que puede hacer a la espera de que Diogo Moreira baje el ritmo y pueda tener alguna oportunidad de poder aspirar a la victoria en esta carrera.

6 Tremendo Diogo Moreira !!! El piloto sudamericano quiere extender su racha triunfal y va disparado a la que sería su segunda victoria consecutiva. Cuenta ya con casi un segundo de ventaja con respecto a un Manu González que acaba de superar a Jake Dixon.

5 Izan Guevara fue sancionado con una doble long lap por adelantarse en la salida y el piloto balear ya ha realizado la primera de las dos.

5 Ojo a David Alonso !!! El colombiano ha marcado la vuelta rápida y marcha en estos momentos en la 7ª posición.

4 Este movimiento de Diogo Moreira obliga a reaccionar a Manu González porque el brasileño se presenta como claro candidato al título en esta segunda mitad de la temporada.

4 PRIMERO DIOGO MOREIRA !!! Vaya ritmo tiene el brasileño. Ya lo ha demostrado a lo largo de todo el fin de semana y ahora, tras protagonizar una mala, salida recupera el liderato después de superar a Jake Dixon.

3 También se vio implicado Albert Arenas en la caída inicial tras tocarse con Darryn Binder.

3 Algunos de los pilotos que se cayeron al comienzo de la prueba han ido volviendo a pista, caso de Celestino Vietti.

2 Manu González se conforma de momento con la tercera posición, mientras que Arón Canet ha recuperado un par de puestos y ta marcha en la cuarta plaza, a la estela de González.

2 Diogo Moreira trata de recuperar tras su mala salida y está muy cerca ya de Jake Dixon, tratando de recuperar el liderato.

1 Jake Dixon se ha hecho con la primera posición después de que Diogo Moreira no haya protagonizado una salida demasiado exitosa.

1 Los pilotos implicados en la caída han sido Darryn Binder, Celestino Vietti, Yuki Kunii y Unai Orradre.

1 CAÍDA DE CUATRO PILOTOS EN LA PARTE DE ATRÁS !!! Han sido Celestino Vietti y Yuki Kunii, entre otros.

Zonta van den Goorbergh dio la sorpresa ayer consiguiendo el segundo mejor crono en la sesión de calificación y hoy intentará terminar en un Top10 que se le ha resistido a lo largo de toda la temporada.

Por su parte, Manu González intentará poner orden tras sufrir el pasado domingo su segundo abandono de la temporada. El madrileño comienza hoy en la tercera posición, mientras que Arón Canet lo hace desde la sexta posición.

Moreira, como decíamos, comienza hoy desde la pole. Se trata de la cuarta que consigue en la presente campaña, logrando además la victoria la última vez en la que lo consiguió, en el pasado Gran Premio de los Países Bajos.

Diogo Moreira confirma encontrarse en un momento muy dulce, ganando dos de las cuatro últimas carreras, aunque sendos abandonos en las otras dos le hacen acusar una falta de regularidad que le imposibilita poder asaltar el liderato de la clasificación de pilotos en la categoría intermedia.

El brasileño es tercero en una clasificación liderada por Manu González con 188 puntos, 19 más que Arón Canet y 35 con respecto al propio Diego Moreira.

En la categoría intermedia Diogo Moreira intentará darle continuidad a su victoria el pasado domingo en el Gran Premio de Austria y hoy parte desde la pole position.

Después de la victoria de Máximo Quiles en la carrera de Moto3, diseccionamos todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la prueba de Moto2.