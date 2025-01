Yagüe manda globos al cielo

Marta Hermosilla Garrido Sábado, 25 de enero 2025, 21:51 | Actualizado 22:03h. Comenta Compartir

No importó el resultado. Pese a la derrota contra el Varea (0-1), el Yagüe terminó el día orgulloso por el bonito y emotivo acto celebrado a su presidente. Se tiraron globos amarillos al cielo en memoria a un Gonzalo Espinosa que siempre estará en los corazones del Yagüe. El Salvador, que dentro de poco llevará su nombre, siempre le recordará y así se hizo sentir en las gradas al son de «el presidente está presente». Y pase los años que pasen, su legado estará vigente en el sentir del fútbol de la barriada.

YAGÜE Aritz, Sergio, Edu Castro, Diego, Riaño (Jorge, 86), Omar, Alfaro, Alejandro (Mateo, 59), Vitorica, Chemi (Unai, 86) y Ousmane (Isra, 65). 0 - 1 VAREA Pinillos, Miguel, Sergio, Manero, Gillermo, Tamayo(Juan, 59), Cabrera, Huerta, Edu Ubis (Ousmane, 88), Asier (Sho, 72) y Saúl (Marc, 59). Goles: 0-1, m. 55. Edu Ubis.

Árbitro: David Ceniceros Aransay. Amonestó, con una cartulina amarilla, a los jugadores locales Omar y Alfaro; y a los visitantes Asier, Cabrera, Huerta y Osumane.

Incidencias: Decimonovena jornada. Se celebró un acto en conmemoración al presidente fallecido Gonzalo Espinosa.

No era un partido más; era el primero que se jugaba en El Salvador tras el repentino fallecimiento del alma del Yagüe. Salieron los niños de la barriada, acompañados de los equipos de Tercera, para dedicarle un emotivo acto al presidente fallecido. Los hermanos de Espinosa recibieron una placa conmemorativa mientras los jugadores colocaron un ramo de flores amarillas en el córner donde el presidente siempre solía ver los partidos. Se guardó un minuto de silencio que solo se rompió por unos aplausos que llegaron al cielo. Su equipo aguantó los embistes del rival, pero no pudo frenar el disparo de Edu Ubis que dio la victoria por la mínima del Varea.