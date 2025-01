El Ayuntamiento najerino pide apoyo a la oposición para el campo en San Julián

Eduardo García Martínez Miércoles, 29 de enero 2025, 08:27 Comenta Compartir

El Partido Popular de Nájera, que gobierna la ciudad en minoría, ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que defiende el proyecto para construir un nuevo campo de fútbol en el paseo San Julián. El Ayuntamiento tiene concedida una subvención de 750.000 euros del Gobierno de La Rioja para edificarlo, pero necesita 350.000 más, que deberán ser aprobados por mayoría municipal.

Para ello, el equipo de gobierno incluirá esa partida en los presupuestos de la ciudad, que serán votados en un plazo aproximado de diez días. Como los populares tienen seis votos, por siete de la oposición (PSOE, PR e IU), piden apoyo al resto de partidos para sacar adelante los presupuestos y, por ende, el proyecto del campo de fútbol. Los argumentos que presentan son varios. Primero, afirman que la subvención del Ejecutivo regional supone una oportunidad que podría esfumarse. Segundo, que las parcelas del paseo son propiedad municipal, lo que ahorra costes y burocracia. Tercero, que es un lugar céntrico, con aparcamientos y las piscinas climatizadas al lado.

Y, por último, aseguran que la otra idea, la de construir en frente del polideportivo Sancho III, no es una opción porque «son terrenos privados». Desde el Náxara, fuentes del club de fútbol declaran su apoyo «cien por cien al proyecto, porque es el único viable a corto plazo, no hay alternativa». A eso, añaden que «si no se toman medidas, podríamos quedarnos sin cantera». De hecho, este próximo fin de semana, los equipos de fútbol base najerinos jugarán de locales en Navarrete, Fuenmayor y Logroño por el mal estado de El Cementerio.