«El ambiente está enrarecido desde que comenzó la temporada«

Ambiente enrarecido, salidas nocturnas ya solventadas, irrupción del presidente y propietario, preguntas sobre la fuerza mental de esta plantilla, palabas frente a hechos, un único ficja a falta de tres días para que cierre el mercado de invierno, pitos desde la grada,... y una UD ... Logroñés que como reconoce Sergio Rodríguez vive inmersa en un bache. El técnico ha hecho este viernes un repaso de la semana, del error que cometieron los que salieron, con lo que reconoce que hubo salida, de la solución interna, sin profundizar y de un ambiente «enrarecido» que se arrastra desde el inicio de la temporada, pero que se ha agudizado en las últimas dos semanas. Mañana intensa.

Pitos de la afición

Esta semana es un poco más (enrarecida) todavía. No es fácil llevarlo. No es lo mismo que te pite la afición contraria que te pide la tuya. No es fácil, pero es parte de esto. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que nosotros tenemos que mejorar nuestro rendimiento, que estamos por debajo de lo que somos capaces de dar. Cuando estás por debajo de tu rendimiento, lo demás suele ser consecuencia de eso. Y de que los resultados no están siendo todos los buenos que esperábamos. Pero estamos centrados en eso, en mejorar el rendimiento individual. Si cada uno mejora su rendimiento, a nivel global va a mejorar.

Ambiente enrarecido desde el principio

Tengo un máster en este tipo de situaciones. Me ha tocado vivir momentos muy duros aquí. Pero hay que asumir también la situación y lo que hay que hacer es enfrentarla, no esconderse. Y enfrentarla significa trabajar muy duro, sacar nuestro mejor nivel, nuestro mejor rendimiento y eso hará que mejore todo. Creo que el ambiente se ha enrarecido desde el principio. No sé por qué. Igual se esperaba que el equipo estuviese arriba desde el principio o la gente entiende que tiene que estar el primero sí o sí. El año pasado el ambiente era diferente. No creo que sean sólo estos dos partidos, pero sí que todavía se ha agudizado un poquito más. Tengo recuerdos de diferentes jornadas y es algo que sucede desde el principio porque la gente cree que tenemos que dar más. No es malo, sino que creo que puede ser hasta positivo. Que la gente crea en el equipo, crea en la plantilla, está muy bien. Es el momento de mejorar. Es la piedra angular, tenemos que mejorar nosotros. Y luego si la gente de fuera está con nosotros, mucho mejor. Y si no, le respetaremos de igual manera.

Salida nocturna

El tema de la salida se ha solucionado internamente y yo no dudo del compromiso que tienen los jugadores. Ha sido una equivocación, se ha solucionado y lo dejamos ahí. ¿Semana más dura? No, porque he vivido semanas muy duras. Pero sí que es cierto que es el momento de que demos un paso nosotros, como equipo, a nivel individual y a nivel colectivo. La responsabilidad es nuestra ¿Es todo más fácil con apoyo? Seguro. No digo que no haya que criticar, que no haya que exigir, pero cuando notas el respaldo el jugador tiene más confianza y eso es lo que intentamos nosotros.

Solución a la salida nocturna

Se resuelve internamente.

Carta de Félix Revuelta

Félix ha hecho unas declaraciones y en este sentido siempre es excepcional. Es una persona muy exigente, pero que sabe dar con la tecla cuando se necesita ese apoyo sin perder esa exigencia. Y yo creo que ha querido ir por ahí. Ahora es el momento en el que debemos estar juntos todos. Sería lo ideal para poder remar todos en la misma dirección y salir de este bache.

Palabras frente a fichajes invierno

Hemos traído un jugador que pensábamos que era necesario en esa posición. El mercado está abierto. Tampoco creo que sea cuestión de fichajes. En la plantilla que se confeccionó al principio se hizo una selección importante y tenemos que rendir con esa plantilla. El foco lo tenemos que poner en nosotros mismos, en mejorar cada día, en ser el mejor equipo y eso es lo que nos hará mejorar. Si esperamos a que pierda el Arenas o a que haya fichajes... Tenemos plantilla suficiente para hacerlo.

Plantilla preparada y presión interna por el ascenso directo

El hecho de hablar de ascender desde la primera plaza desde el minuto uno ya nos otorga una mochila importante, porque a nada que no estés ahí, todo parece que es negativo. Y también hay cosas positivas. Si te pones ese único objetivo, es el único válido y no lo cumples todo es negativo. En los equipos que no parten con esa 'obligación', el día a día es diferente porque parece que están dentro de su objetivo e incluso por encima de él. Parece que nosotros estamos siempre por debajo de nuestro objetivo. Por supuesto que afecta. ¿Ésta la plantilla está preparada mentalmente? Quedan catorce partidos. Vamos a verlo. Yo confío en que sí y creo que sí, pero lo tenemos que demostrar. Las palabras... yo creo en los hechos y en demostrarlo. Y eso lo vamos a saber al final de temporada.