Guardiola se asoma al abismo

Pep Guardiola vive una auténtica pesadilla esta temporada. El técnico del Manchester City se ha visto obligado en lo que va de curso a hacer frente a innumerables contratiempos y el resultado es un equipo que vive una situación límite en las dos competiciones más ... importantes que disputa. Los 'skyblue' son quintos en la Premier League a 12 puntos del Liverpool, que ha jugado un partido menos, y está contra las cuerdas en la Champions, donde está fuera de los puestos que permiten seguir con vida en la máxima competición europea tras el batacazo sufrido la noche del miércoles ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes (4-2), después de haberse puesto con una ventaja de 0-2.

«Han sido mejores que nosotros con y sin balón, hay que aceptarlo. Es imposible jugar bien si no tenemos el balón, porque en el fútbol todo ocurre en el mediocampo. Luis Enrique puso más jugadores en esa parcela y por eso fue superior el PSG. Ellos, además, tienen un físico que nosotros no tenemos ahora mismo», lamentó Guardiola tras la derrota del City en Paris. El técnico catalán se mostró resignado ante una realidad que hace tiempo que vive el Manchester City y que se ha llevado por delante toda la identidad de un equipo que parecía indestructible, un conjunto que condicionaba con su estilo de juego el planteamiento de sus rivales.

Ese Manchester City ahora no existe. Guardiola atraviesa el peor momento de su carrera como entrenador y los números hablan por sí solos. El todavía campeón de la Premier se ha dejado 23 puntos en las 22 primeras jornadas de la liga inglesa, siete más de los que se dejó el curso pasado en toda la temporada. Esa mala racha le ha llevado no solo a estar lejos del Liverpool de Arne Slot, flamante líder, sino a pelear a brazo partido por estar en la próxima Liga de Campeones y no descuidar los puestos de Europa League. Arsenal, Nottingham Forest y Chelsea están por delante, mientras que Newcastle, Bournemouth y Aston Villa le pisan los talones para acceder a la segunda competición continental.

La mala situación en la Premier tiene su reflejo en una Liga de Campeones en la que todo han sido contratiempos. El nuevo formato no permite relajaciones y el City ha coleccionado tropiezos ante el Inter de Milán (0-0), el Sporting de Portugal (4-1), el Feyenoord (3-3), la Juventus (2-0) y el PSG (4-2). Demasiados sinsabores para un equipo que se encuentra entre la espada y la pared tras lograr apenas ocho puntos y que se jugará su continuidad en Europa el próximo miércoles en la última jornada contra el Brujas en el Etihad, un escenario a vida o muerte que, no obstante, permite cierto optimismo dadas las circunstancias. «Tenemos la suerte de que dependemos de nosotros y en casa. Si no lo hacemos es porque no nos lo merecemos», reconoció Guardiola.

Un equipo mermado

El Manchester City se ha caído y en su duelo ante el PSG puso el foco en varias ocasiones en Rodrigo Hernández. La baja del Balón de Oro ha cambiado de arriba a abajo la fisonomía de un equipo que no tiene físico para realizar la presión en campo contrario que habitúa a ejercer Guardiola y que también ha perdido a su metrónomo cuando tiene la pelota. Rodri hacía ambas funciones y, tras su grave lesión de cruzado en la rodilla, Guardiola no ha encontrado un sustituto de garantías que permita estabilizar a su equipo y volver a competir de tú a tú en los distintos escenarios que plantea cada partido.

El resultado es un equipo sin identidad, algo impensable en un conjunto de Guardiola. Ante el PSG, Kovacic, Bernardo Silva, De Bruyne y Foden se vieron obligados a hacer muchos esfuerzos sin balón y llegaron lastrados a las acciones en área contraria. De poco ha servido la recuperación de jugadores importantes como Rúben Dias, Stones o el propio De Bruyne. El City sigue sin encontrar ese equipo que fue y que maravilló a Inglaterra con seis Premier League en los últimos siete años y con la consecución de la ansiada Champions.

Pese a los malos resultados, el jeque de interminable nombre Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahayan sigue teniendo fe ciega en el proyecto. Guardiola renovó su contrato el pasado mes de noviembre por dos temporadas más y en los últimos días Erling Haaland, uno de los pesos pesados del vestuario, alargó su vinculación con la entidad hasta 2034. El Manchester City sigue viviendo horas bajas, pero se aferra a los profesionales que le hicieron tocar la gloria hace no demasiado tiempo.