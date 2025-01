El Grafometal quiere calibrar su mejoría ante todo un Bera Bera

El Grafometal no gana en el Palacio de los Deportes desde el 1 de octubre. Aquella noche, las de Juanjo González derrotaron al Porriño, que hoy ocupan la cuarta plaza de la Liga Guerreras Iberdrola. Desde entonces, el conjunto verdeamarillo ha caído en casa ante ... el Atlético Guardés, Morvedre y Rocasa Gran Canaria. Esta noche, a partir de las 20.00 horas, visita el Palacio otro de los grandes de la liga: el Bera Bera.

En principio, el cuadro guipuzcoano no parece el rival más idóneo para recuperar la senda del triunfo. Sin embargo, este Bera Bera ya no es el equipo que todo lo ganaba sino que es un equipo más mortal; un bloque duro y de calidad, pero que se ha dejado puntos este curso. Las de Imanol Álvarez, no obstante, marchan en la tercera posición con 18 puntos, siete más que el Sporting.

El Super Amara Bera Bera, que simultanea la liga española con competición europea, llega a este encuentro tras derrotar al Beti Onak (31-26), última víctima de las riojanas (20-21).

Después de un inicio un tanto dubitativo, en el que enlazó dos victorias con otras dos derrotas (ante el Elche y el Porriño) y un empate -contra el Málaga-, el conjunto vasco recuperó las buenas sensaciones a partir de octubre. Desde entonces, el equipo guipuzcoano ha ganado siete encuentros (Elda, Atlético Guardés, Gijón, Morvedre, Zuazo y Beti Onak) y ha empatado uno, frente al Rocasa en territorio canario. Es decir, ha conseguido quince de los últimos dieciséis puntos en juego.

El Bera Bera cuenta con un equipo que se ha rejuvenecido, aunque mantiene muchísima calidad con jugadoras de la talla de Elke Karsten, Esther Arrojería, Marie Louis, Carmen Arroyo, Lindie Tchaptchet y Laura Hernández, entre otras.

El Grafometal recibe al conjunto vasco después de conseguir una agónica victoria en cada del Beti Onak (20-21). El bloque riojano, a diferencia del donostiarra, empezó muy bien la liga y luego ha ido perdiendo fuelle.

En principio, Juanjo González podrá contar con toda su plantilla (ante el Beti Onak tuvo que hacer un descarte -Carla Rivas-) para un encuentro que tendrá un sabor muy especial para Silvia Ederra y Lydia Blanco, exjugadoras del equipo donostiarra. La pivote logró con la camiseta del Super Amara Bera Bera cuatro ligas domésticas, tres copas de la Reina y cinco Supercopas de España.