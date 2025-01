León Benavente y ZETAK, nuevas confirmaciones para MUWI 2025 El festival logroñés ha confirmado seis nuevos nombres | Los Bengala, Jo & The SwissKnife, Paipo y Pata Punn!! también estarán en el escenario

El cartel de MUWI 2025 se está llenando de grandes nombres de la escena indie. El festival ha anunciado hoy seis nuevos artistas que se suman a los ya anunciados Rozalén, Carolina Durante, Califato 3/4, Hinds, Los Punsetes y Aiko el Grupo. Así, León Benavente, ZETAK, Los Bengala, Jo & The SwissKnife, Paipo y Pata Punn!!, son los nuevos nombres que estarán en Logroño entre el 28 y el 31 de agosto. Recordemos que el festival abandona el recinto de Bodegas Franco Españolas y se reubica en esta edición en el parque del Ebro.

León Benavente

León Benavente, que ya estuvieron en MUWI en 2020, cuentan con uno de los directos más portentes y llegan a Logroño para presentar su nuevo disco, Nueva Sinfonía Sobre el Caos, un trabajo corto y directo, canciones clásicas en estructura pero valientes y arriesgadas en la forma, poderosas y bailables, hedonistas y, a la vez, reflexivas. Un conjunto de voces e instrumentos, ritmos y texturas que representan para León Benavente la sinfonía de un nuevo tiempo en el que parece que vivir rápido es la única solución a una constante incógnita.

ZETAK

ZETAK es un proyecto creado en 2019 por el músico Pello Reparaz (Arbizu, 1991). A nivel estilístico se sitúa en el pop-electrónico, pero podría decirse que Reparaz integra las tendencias musicales más actuales a su propio universo, aderezandolo con referencias vascas, sonoridades que se relacionan con su tierra y el propio euskera.

Los Bengala

Los Bengala , también regresan a MUWI, después de hacer bailar al público en 2017. El grupo fue fundado en 2014 en Zaragoza por Guillermann y Borja Téllez, sin más pretensiones que desfogarse y hacer ruido juntos, sin saber que se acabarían convirtiendo en uno de los proyectos de Rock más excitantes del momento. En junio de 2024 publicaron «Ya Sale El Sol» el 1er single de adelanto de su nuevo álbum «Peligro de Extinción» que se publica en septiembre de 2024. Este nuevo tema es más que una simple canción; es un himno a la perseverancia, a la fé y la resiliencia.

Jo & SwissKnife

Tras dos años de conciertos intermitentes, Jo & SwissKnife anunciaron su regreso en 2022 con «The Band is Back», un single de anticipo de sus nuevos proyectos musicales con savia renovada y con la colaboración de Ahikar Azcona (La Casa de Papel) a la armónica (videoclip).

Paipo

Paipo es un proyecto musical riojano que al no encontrar etiqueta ha creado la suya propia: «warm vibes and nice temazos». Una fusión musical vibrante y atrevida que propone un punto de encuentro entre ritmos afroamericanos como el soul, el funk rap, el r&b y algún toque jazz, caribeños como el reggae, el ska y el so y sudamericanos como la cumbia y la bossa nova.

Pata Punn!!

Pata Punn!! crea un punto de encuentro donde pequeños y mayores disfrutan juntos. Se aportan valores sociales como ecología, mejor colaborar que competir, bullying… Todo a través de canciones de estilos diversos y muy teatralizadas.

Los abonos para MUWI La Rioja Music Fest 2025 están a la venta a un precio de 65€ más gastos de gestión en la web www.muwi.es

