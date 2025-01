Fernando González se estrena en la novela con 'Mañana está tan lejos'

Fernando González Sarasa (Logroño, 1958) siempre ha estado relacionado con el teatro aficionado y, de hecho, ha escrito numerosas piezas dramáticas. Ahora, y gracias al tiempo que le proporciona la jubilación, se estrena también como novelista con 'Mañana está tan lejos' (Atlantis Ediciones), obra que ... presenta este martes (19.00 horas) en el salón de actos de la Biblioteca de La Rioja.

En ella relata la historia de Alejandro Arráez; sus relaciones familiares y sociales, amoríos, estudios... y trabajos legales e ilegales que acabarán dejando un reguero de cadáveres a su paso. ¿Cómo un hombre aparentemente normal, apacible e inteligente puede convertirse en un destacado y cruel miembro de las mafias internacionales? La respuesta se encuentra entre las más de 400 páginas de esta novela, negra sobre todo en su segunda parte, que su autor escribió sin intención de que viera la luz.

'Mañana está tan lejos' empezó a gestarse en 2017 como un texto teatral donde González Sarasa quería hablar sobre la traición, «pero había tanto tema detrás que los personajes se me quedaban cortos» y acabó convirtiéndose en una novela «que escribí de seguidilla, en apenas tres meses», comenta. Fueron sus amistades quienes le animaron a publicarla, así que la envió a la editorial Atlantis y allí aceptaron su proyecto.

Tres pilares

Se sustenta en tres pilares, como el propio autor explica. «El mundo está hecho para los listos y no para los inteligentes; la vida es un slalom de traiciones; y cualquier persona, por muchos valores que tenga, es capaz de cometer cualquier aberración». Y esto es precisamente lo que le ocurre al protagonista de 'Mañana está tan lejos', que «comienza siendo una persona inteligente y con una vida normal, y acaba en un mundo totalmente desconocido para él y convertido en un ser despreciable». Una traición le cambiará la vida por completo. Eso sí, «para darle un poco de dulzor a la trama también hay una historia de amor, que acabará siendo de desamor».

Reconoce Fernando González que siempre ha escrito dramones para el teatro, «pero a raíz del confinamiento empecé a escribir comedia porque tenía la sensación de que necesitábamos reírnos». ¿Y por qué ahora una novela negra? «No sabría decirte, quizá por que es más llevadera su lectura, aunque a mí me gusta leer de todo». Y aunque no hay nada autobiográfico en este libro, reconoce que «los sentimientos que uno describe no se los puede inventar».