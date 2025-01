«Llevamos tres días sin línea de teléfono fijo, ni móvil, ni internet»

Eduardo García Martínez Miércoles, 29 de enero 2025, 07:53 Comenta Compartir

El pequeño y serrano pueblo de Brieva de Cameros sufre, desde el pasado domingo, un problema de incomunicación. Ese día se cayó la línea de teléfono fijo, móvil y el internet por cable. Desde entonces, no han recuperado la cobertura y esta situación está afectando ... gravemente al bienestar de los vecinos. «El médico no ha podido dispensar recetas, la trabajadora social no ha podido localizar a nadie o personas que tienen a familiares y amigos en otros lugares no pueden comunicarse con ellos, entre más problemas», detallan desde el Ayuntamiento cortezudo.

En este período, han contactado varias veces con la compañía Movistar. «Dicen que tiene una avería y que la están solucionando, pero es que en noviembre ya pasó esto, en diciembre lo mismo... No lo entendemos», cuentan desde el equipo de gobierno. A ello, añaden que «por muy pequeño que sea el pueblo, no tienen derecho a dejarnos abandonados, nos gustaría saber si es un problema de falta de inversión». Mientras la solución llega, los cortezudos están usando el wifi por satélite del que dispone el Consistorio como medida de emergencia. «Luchamos porque la gente se quede en nuestros pueblos y luego pasa esto, no nos pueden dejar de lado», sentencian las fuentes municipales. Una de las situaciones más flagrantes que ha provocado la caída de la cobertura se dio el mismo domingo. «Un grupo de cazadores locales se encontraba en la sierra, de batida, cuando a uno de ellos le dio un ictus; lo llevaron en ambulancia al hospital San Pedro, pero su familia de Brieva quedó en vilo porque no podían comunicarse desde aquí», relatan desde el Ayuntamiento. Con el fin de meter más presión para llegar a una solución, Brieva de Cameros ha elevado sus quejas a la Delegación del Gobierno. «Si a nosotros Movistar no nos hace caso, a ver si a ellos sí», concluyen.

