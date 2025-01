Comenta Compartir

Durante la época de estudiante en Madrid, al atardecer, dejando ya los libros, me dedicaba a concurrir a conferencias, charlas y coloquios de todo tipo, anunciadas en 'ABC' y en 'Madrid'. Y no se me ocurría pensar que, con el tiempo, utilizaría la palabra como ... comunicación de conocimientos, con satisfacción y, a la larga, la cata de vinos, como argumento. Mi técnica era, concertada la reunión, diseñar el tema y sus partes. Pero, a última hora, a la vista del auditorio, realizar un reajuste para mejor desarrollo.

Recuerdo reajustes muy venturosos, a pesar de la premura. Comienzo por una tarde de lluvia de octubre en Arenzana. Llego el personal a un bar, en un primer piso. Hablé de encubado y pronto todos tomaban notas en servilletas de papel y, según anotaban lo que les interesaba, salían, escalera abajo, a las cuevas a ponerlo en práctica. Como igual me ha ocurrido en Alesanco y Cordovín, acuñé en mi memoria la singularidad del 'Valle de la Lengua'. Como dirían en Andalucía, había duende allí. Años después acudí a Baracaldo y encontré mucho interés por la técnica y desarrollo de mi charla, sobre todo la base de la sublevación, no contra poderes ni comitiva del Gobierno, si no, como lo hago conmigo, contra la pereza y la modorra, buscando iniciativas originales. Les gustó. Tiempo después, en Zamora (Villanueva de Campeán) me encontré con gentes de la zona y enólogos portugueses. Tenían unas botellas de vino local para el final de la charla. Invertí el proceso y los caté antes. Después desarrollé la charla sobre superación, para embotellar. Con el grupo de exportadores de Rioja. Acompañado de Thomas Perry, desarrollamos en Estocolmo cata ante inspectores de la importación. Se nos ocurrió, para situar mejor el Rioja, impartir la pauta para juzgar los vinos. Por cata, de reconocimiento en copa, del esfuerzo vitícola y bodeguero. Creo que les fue muy útil este reajuste. Era perfeccionar su tarea. Y en Sevilla, en la Expo 92, se nos ocurrió en sus catas soltar, rápida y densamente, mucha información para transmitir la idea de que en Rioja sabíamos más.

