El Ministerio de Agricultura cede y hace voluntario el cuaderno digital con carácter retroactivo

Las protestas de los agricultores comienzan a dar sus frutos. Después de que los trabajadores del sector estallasen a principios del pasado año con distintas tractoradas por todo el país, en las que reivindicaron, entre otras medidas, que se eliminara la obligatoriedad del cuaderno digital ... y se pospusiera su entrada en vigor, los productores podrán al fin utilizar esta nueva herramienta de manera voluntaria.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto que modifica la normativa sobre este sistema de información de las explotaciones agrarias, que tanta incertidumbre, inquietud y malestar causó en el campo riojano. Entre otras cuestiones, por la «imposibilidad» que experimentaban numerosas explotaciones de adaptarse a este nuevo requerimiento (que conllevaba la digitalización de todos los procesos de gestión y un mayor control). En todo ello también influía la burocracia y los costes.

Ahora, tras este cambio, los agricultores que deban cumplimentar un cuaderno de explotación (conforme a la normativa de productos fitosanitarios, fertilizantes o intervenciones de la PAC) podrán elegir si prefieren tramitarlo en papel o a través de medios digitales. Su empleo, por tanto, pasa a ser voluntario «de manera temporal» hasta el próximo periodo de programación del Plan Estratégico de la PAC, que tendrá lugar a partir del año 2027. Su entrada en vigor, además, se realiza con carácter retroactivo a 1 de julio de 2023 para evitar a los agricultores «algún tipo de perjuicio que pudiera derivarse del retraso de su publicación».

«Era imposible»

La aprobación de la norma, en cualquier caso, supone «una buena noticia» para el sector. «Era algo esperado, que ya estaba acordado y que habíamos demandado, porque las obligaciones que se habían interpuesto en un principio eran muy abusivas», valora Leticia Olasolo, secretaria técnica de UAGR-COAG. En relación a este asunto, el secretario general de ARAG-Asaja, Igor Fonseca, apunta que las organizaciones «ya le expusimos al ministerio que iba a ser imposible» su aplicación «por la preparación del sector, los costes o incluso desde el punto de vista de las entidades».

«La situación que teníamos antes y ahora de emplear nuevas tecnologías no era acorde con los objetivos que tenía el ministerio. Por eso pedimos más tiempo, incentivos y formación al sector», expresa Olasolo. La realidad, sin embargo, es que «la incertidumbre y los problemas siguen existiendo. Hasta que no exista igualdad de condiciones en las importaciones y en la producción, nos seguiremos oponiendo a este cuaderno digital», afirma Fonseca.

Todo ello, además, conllevará «un coste muy importante, que se traduce en la necesidad de contar con personal especializado y formado para que el agricultor lleve a cabo esa tarea. Hoy por hoy tampoco hay técnicos suficientes en las plantillas de las entidades de asesoramiento y en las organizaciones para poder acometer esta carga de trabajo».

«Si en otros acuerdos comerciales de la UE con terceros países los agricultores no tienen esa obligación, ni aparece en el horizonte, no tiene sentido exigirlo» ni aunque tenga efecto más tarde. «No conozco ningún sector donde haya una condición de estar monitorizando y trasladando a la Administración con una periodicidad de una semana o dos lo que ha hecho, dónde ha estado, cuánto ha fabricado o dónde está en este momento... Son todo cargas burocráticas europeas que no entendemos que sigan manteniéndose en la tesitura que está atravesando ahora mismo el sector productivo europeo».

El problema, añade Olasolo, es que «existen incongruencias en las fechas, que esperemos que nos aclaren, pero debemos tomarnos este periodo para prepararnos y adaptarnos a este cambio, que al final llegará al sector en España y al resto de países euroeos». «Tenemos que ir adaptándonos poco a poco y, mientras, habrá que ir ajustando los plazos y ayudar al sector a alcanzar esos objetivos».