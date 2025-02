Talento distinguido para Ciencias de la Salud

La Rioja Sábado, 22 de febrero 2025, 08:18 Comenta Compartir

Uno de los grandes retos del ámbito científico en España es retener el talento nacional y, si es posible, captar fuera para que los profesionales desarrollen su labor en el territorio nacional. Así, surgen diferentes convocatorias para atraer a investigadores e investigadoras hacia universidades e institutos científicos. Normalmente se exige que se trate de personal docente-investigador con una sólida trayectoria postdoctoral en universidades o centros de investigación extranjeros, con al menos dos años de experiencia en el extranjero.

Merced a dos de ellas –'Beatriz Galindo', del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y 'Hermanos D'Elhúyar' del Gobierno de La Rioja y la UR– acaban de incorporarse a la Universidad de La Rioja dos nuevas investigadoras, Juana Mosele y Esther M.ª González.

La argentina Juana Mosele forma parte del Grupo 'Estilos de vida, microbiota y salud'. En particular, su trabajo se va a centrar en investigar la relación entre el estilo de vida –con un énfasis particular en la dieta– y la prevención de enfermedades metabólicas: diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, pérdida de funcionalidad muscular, etc.

La doctora Mosele –que compatibilizará la investigación con la docencia– explica que «al desarrollar el estudio en el entorno de La Rioja, nos vamos a centrar especialmente en el papel del vino dentro de esa dieta, y de sus componentes antioxidantes, como son los polifenoles, en la prevención de enfermedades».

Esta investigadora argentina, que ha firmado un contrato de cuatro años, cree que «el hecho de que la UR reciba 'talento' foráneo ya manifiesta su deseo de ayudar a mejorar a investigadores y a alumnos, pero, además, también se enriquece en sí misma porque llegan otras formas de trabajar o de entender un problema».

Y agradece la oportunidad que se le da a ella y a otros compañeros merced a este tipo de convocatorias, porque «no resulta fácil vivir de la investigación. Tengo compañeros que optaron por abandonar su profesión de investigadores para poder alcanzar un mínimo de estabilidad laboral».

La doctora Esther González se ha incorporado también al Grupo de Investigación 'Estilos de vida, microbiota y salud' de la Unidad pre-departamental de Enfermería, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Rioja, liderado por Patricia Pérez Matute, gracias a una ayuda de la convocatoria 'Hermanos D'Elhúyar', área de Fisiología.

Esta investigadora oscense llega a La Rioja, según explica, «para aportar su experiencia en el estudio de la nutrición y la inflamación, y reforzar el área de nutrición y epidemiología, donde no hay grandes trabajos realizados. Vamos a desarrollar estudios longitudinales que nos permitan ver cómo está la población en relación a enfermedades prevalentes».

En principio, su beca es de cuatro años, que se pueden prorrogar dos más, «pero me han comentado que, aunque no es una estancia permanente podría convertirse en ello, si se crea una línea de investigación en este campo, algo que puede ganar sentido con la próxima implantación del Grado en Medicina».

En cualquier caso, esta investigadora –que ha desarrollado buena parte de su trabajo en Francia– considera que la iniciativa del Gobierno de La Rioja y la UR es muy loable porque «en España hay muy pocas oportunidades para trabajar en el ámbito de la investigación. Hay pocas plazas y es muy importante que se cree este tipo de becas».

La doctora González Gil cree que «es muy positivo que, a cualquier sitio, y en este caso concreto a la Universidad de La Rioja, llegue gente de fuera porque no sólo aporta conocimiento, sino que también lleva consigo una forma de trabajar nueva que se puede comparar con la ya existente, y además, proporciona contactos nuevos a través de sus trabajos anteriores».

Un factor para el crecimiento de la facultad Carmen Patricia Pérez Matute es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y como tal valora como «muy importante» la llegada de nuevo personal investigador. «Nos sirve para potenciar tanto la investigación como la docencia y, especialmente, aportarán muchísimo en el futuro Grado en Medicina de la facultad, donde podrán impregnar de innovación y actualidad los conocimientos transmitidos al futuro estudiantado». Pérez Matute explica que «somos una facultad muy joven que necesita investigadores y personas de referencia que sepan guiar y establecer lazos con el mundo de la salud». Y va un poco más allá: «Estas incorporaciones aportan cosas en el ámbito tanto de la docencia como de la investigación y ponen a nuestra universidad a otro nivel», señala. El nivel ya lo ha demostrado la UR al imponerse a otras universidades españolas y hacerse con una de las becas 'Beatriz Galindo'. «Es una satisfacción que nos otorguen un becado».

Temas

Universidad de La Rioja