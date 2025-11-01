Ciencia para impulsar la salud física y mental

Beatriz Robredo y Alberto Magreñán, codirectores de la V Semana de la Ciencia, junto al viceconsejero Miguel Ángel Fernández, el vicerrector Eduardo Fonseca, la concejala Rosa Fernández y el otro codirector, Jorge Lorenzo.

La Rioja Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:52 Comenta Compartir

La ciencia nos ayuda a comprender, prevenir y mejorar muchos de los aspectos que afectan al bienestar integral de las personas. Desde la investigación biomédica hasta la neurociencia, la psicología o los estudios sociológicos, el conocimiento científico aporta claves para que nuestra salud física y mental repercuta en una mejor calidad de vida.

Enmarcada en esa idea, y en la creciente necesidad de abordar el bienestar integral de las personas, la Universidad de La Rioja organiza –con la colaboración del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño– la VI Semana de la Ciencia y la Innovación de La Rioja, que en esta edición lleva el título de 'Bienestar social, físico y psicológico: una visión desde la Ciencia' y que se celebra desde el próximo lunes 4 (aunque ayer ya tuvo su prólogo) hasta el día 16 de noviembre.

El amplio programa contempla la celebración de talleres, un espectáculo de Big Van Ciencia y diferentes conferencias en las que participarán nombres tan conocidos cono los deportistas Tommy Robredo y Carlos Coloma, el actor Damián Alcolea o los investigadores Eduardo López Collazo y Eduardo Sáenz de Cabezón.

CALENDARIO 4 de noviembre: Más allá del tenis: ciencia, esfuerzo y bienestar personal'. Tommy Robredo dialoga con Eduardo Sáenz de Cabezón. 19.00 horas. Aula Magna del Edificio Quintiliano (con inscripción).

6 de noviembre: '¿Por qué es urgente humanizar la atención a la salud mental?', a cargo del actor Damián Alcolea 10.00h. Aula Magna del CCT.

7 de noviembre: 'Más allá de la quietud: hablemos de cáncer y metástasis'. Eduardo López Collazo, investigador del Hospital La Paz. 11.00h. Facultad de Ciencias de la Salud.

8 de noviembre: Talleres 'Pequeños experimentos, grandes cambios' con Vaya Profes (17,30 y 18,30). Casa de las Ciencias.

10 de noviembre: Espectáculo de Big Van Ciencia. 19.00h. Aula Magna Ed. Quintiliano (con inscripción).

11 de noviembre: 'Con un par... de ruedas'. Carlos Coloma conversa con el profesor Diego Téllez. 11.00h. Aula Magna. Edificio Quintiliano.

11 de noviembre: Tesis en 3 Minutos Internacional. 17.00h. Aula Magna. Edificio Quintiliano.

12 de noviembre: Mesa redonda sobre bienestar social, emocional y físico, con Martina Pérez Oliván 17.00h. Facultad de Ciencias de la Salud

14 de noviembre: Talleres de Vaya Primos (17.30) en la Casa de las Ciencias (con inscripción).

15 de noviembre: Sesión de yoga, pilates y mindfulness con Minerva Berceo. 12.00h. Polideportivo Universitario (con inscripción).

16 de noviembre: Talleres de Vaya Elementos (11.00-12.00 y 12.15-13.15) en la Casa de las Ciencias.

Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Política Científica de la UR, afirmó en la presentación de la Semana de la Ciencia que «el objetivo es acercar la Ciencia a la sociedad riojana en su conjunto e incentivar el conocimiento riguroso», en este caso bajo el prisma de la salud integral, es decir «la física y mental, para lo cual hemos recurrido a referentes de actividad física y también de la ciencia».

Por su parte, Miguel Ángel Fernández Torroba, viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, apuntó que ya se trata de una cita tradicional y que casi noviembre, por la longitud del programa, «se ha convertido en el mes de la Ciencia».

Fernández Torroba recordó que, según la OMS, «una de cada cuatro personas ha tenido, tiene o tendrá un problema de salud mental por lo que las administraciones debemos darle prioridad a afrontar el problema desde un punto de vista científico, y por ello el Gobierno de La Rioja ha creado una subdirección que afronta estos temas», al margen de colaborar en iniciativas como la Semana de la Ciencia, que forma parte de un conjunto en la que el Gobierno de La Rioja colabora con la UR.

Rosa Fernández, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, incidió con sus palabras en el valor de poner la ciencia al servicio de la sociedad, «en tiempos de inmediatez y rapidez hay que pararse a reflexionar sobre la salud, y el Ayuntamiento de Logroño lo hace con las conferencias en la Casa de las Ciencia».

Beatriz Robredo Valgañón, codirectora de la VI Semana de la Ciencia y la Innovación, y Jorge Lorenzo, el otro codirector de la actividad, desgranaron el programa de actividades que se articulan en tres áreas: bienestar físico, psicológico y social.

El tenista Tommy Robredo inaugura la Semana de la Ciencia El extenista profesional –con orígenes familiares en Ezcaray– inaugurará la Semana de la Ciencia en un encuentro con el profesor y divulgador científico, Eduardo Sáenz de Cabezón. El que fuera uno de los mejores tenistas españoles, hablará de su experiencia en la alta competición y se mostrará cómo la ciencia del deporte, desde la biomecánica hasta la psicología del rendimiento, puede ayudar a mejorar no solo físicamente, sino también emocional y mentalmente. El deportista invitará a reflexionar sobre la gestión de la presión, la importancia del autocuidado y el valor de la perseverancia científica y personal en la búsqueda del equilibrio y la salud.