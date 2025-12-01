Premio para los Trabajos Fin de Grado sobre el sistema de pensiones y retos del fútbol femenino Ander Baños y Eduardo Landa han sido galardonados en la primera edición de los Premios Cátedra Diálogo Social y Negociación Colectiva

Un trabajo sobre el sistema público de pensiones y otro sobre la relación especial de futbolistas profesionales desde la perspectiva del Derecho del Trabajo y los nuevos retos para el fútbol femenino son los ganadores de la primera edición de Premios a mejores Trabajos de Fin de Grado de la Cátedra Diálogo Social y Negociación Colectiva. Los premios están enmarcados en el convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja. El primer premio está dotado 700 euros y el segundo, con 300 euros.

En la entrega de los galardones, celebrada este lunes, han participado Eva Sanz, rectora de la UR; Pilar Simón, directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos del Gobierno de La Rioja; María Concepción Arruga Segura, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Sergio Pérez González, director del Departamento de Derecho; y los directores de los grados en Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, David San Martín Segura y Alfonso Pérez Gil, respectivamente.

El trabajo ganador es el de Ander Baños Aguirre, graduado en Derecho, titulado 'Sistema público de pensiones: pasado, presente y futuro' y ha sido tutorizado por la profesora Begoña Sesma Bastida. Estudia el sistema de pensiones atendiendo a su inescindible vinculación con el surgimiento de los estados del bienestar, tomando como base el estudio de los pretéritos seguros sociales como mecanismos de protección social frente a las contingencias de muerte, invalidez y, señaladamente, vejez.

En el caso de Eduardo Landa, graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, su trabajo se titula 'La relación especial de futbolistas profesionales desde la perspectiva del Derecho del Trabajo y los nuevos retos para el fútbol femenino' y ha sido tutorizado por María Concepción Arruga Segura.

Su trabajo analiza una de las disciplinas deportivas más influyentes a nivel global y sus desafíos legales en el ámbito laboral, especialmente en España, donde se rige por el Real Decreto 1006/1985, que establece un régimen específico para los futbolistas profesionales.

El estudio analiza esta relación laboral desde el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, los derechos y deberes de los futbolistas y los retos a los que se enfrenta, especialmente el fútbol femenino, que ha sido incorporado tardíamente al marco laboral y es objeto de desigualdades significativas en estabilidad y condiciones de trabajo.