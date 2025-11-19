LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel Marín, catedrático de Música. UR

Miguel Ángel Marín López, nuevo vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música del Inaem

Es catedrático de Musicología de la Universidad de La Rioja

La Rioja

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

Miguel Ángel Marín López, catedrático de Musicología de la Universidad de La Rioja, ha sido nombrado vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, por parte del Ministerio de Cultural, «en atención al prestigio o especiales conocimientos técnicos».

La propuesta de Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) ha sido publicada por el Boletín Oficial del Estado para un periodo de cuatro años.

El Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música es un órgano colegiado dependiente del Inaem, de carácter representativo y asesor, que canaliza la participación de los sectores culturales de la música, la danza, el teatro y el circo.

Miguel Ángel Marín es doctor en Musico­logía por la Universidad de Londres y catedráti­co de Música en la Universidad de La Rioja. Desde 2009 es director del Programa de Músi­ca de la Fundación Juan March.

Es autor o edi­tor de una docena de libros, entre los que cabe destacar Joseph Haydn y el cuarteto de cuerda (2009), la edición musical de la zarzuela Cle­mentina para la Boccherini Complete Edition (2013) y la coedición de Instrumental Music in Eighteenth-century Spain (2014) y Remapping the Classics. Haydn, Mozart and Beethoven in Spain in the long Nineteenth Century y El Requiem de Mozart. Una historia cultural.

Actualmente lleva a cabo el proyecto de investigación, del que es coinvestigador principal, titulado 'Transferencia cultural y redes musicales en España a través de las conexiones entre Madrid, Barcelona, París y Viena en el largo siglo XIX', coordinado con la Universidad de Salamanca y que cuenta con 22 investigadores de once instituciones nacionales e internacionales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  2. 2 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  3. 3

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera del mundo
  6. 6

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  7. 7 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  8. 8

    Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación
  9. 9 Salud activa un punto de vacunación sin cita previa ante el incremento temprano de la gripe
  10. 10 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Miguel Ángel Marín López, nuevo vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música del Inaem

Miguel Ángel Marín López, nuevo vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música del Inaem