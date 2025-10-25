Microcredenciales: formación hacia el empleo

Las microcredenciales que organizan la UR y el Santander abordan cuestiones como la comunicación, el emprendimiento, la empleabilidad y el liderazgo.

Una formación de corta duración (un máximo de 150 horas), diseñada para validar habilidades y competencias concretas y alineadas con las necesidades del mercado laboral, lo que las convierte en un trampolín hacia la empleabilidad. Esos son los pilares en torno a los que pivotan las microcredenciales, certificaciones académicas dirigidas tanto a estudiantes universitarios como a quienes no disponen de este tipo de estudios (entre 18 y 64 años).

«Atienden a las necesidades formativas específicas que demandan los sectores productivos, las administraciones y las entidades sociales en un mercado laboral muy exigente y en permanente cambio. Son cursos flexibles y apilables, cuya realización puede ser compatible con la vida laboral o familiar», explica Cristina Flores, vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria de la UR.

Dentro de la oferta de microcredenciales de la Universidad de La Rioja, cuatro de ellas están enfocadas específicamente a potenciar habilidades blandas y competencias transversales relacionadas con la empleabilidad y forman parte del programa 'Becas Santander III Microcredenciales 2025'. Además, conllevan el reconocimiento de entre 4 y 5 créditos ECTS para universitarios.

La microcredencial 'Comunicación eficiente y eficaz: Mejorar el discurso oral' ofrece un método práctico para aprender y perfeccionar el arte de hablar en público y las pautas para perfeccionar las técnicas de expresión, persuasión y argumentación.

Por su parte, el programa 'Aumentar mi capacidad emprendedora para aumentar mi empleabilidad' capacitará para identificar oportunidades de negocio, buscar nuevas ideas, desarrollar el ingenio y la creatividad en el emprendimiento.

Los dos últimos programas becados por el Santander son 'Cómo aumentar mi empleabilidad: aprender a gestionar el estrés, los conflictos y el tiempo' y 'Liderazgo'. El primero de ellos ofrece formación práctica, dinámica y transformadora para rendir al máximo bajo presión, afrontar conflictos con inteligencia y profesionalidad y organizar el tiempo para lograr más con menos esfuerzo. El segundo, por su parte, formará en el liderazgo de equipos con visión, ética y empatía, la comunicación eficaz y la toma de decisiones responsables y le gestión del cambio con inteligencia emocional y pensamiento estratégico, entre otras cuestiones.

«La matrícula de estos cuatro programas está valorada en 300 euros, pero estas microcredenciales son gratuitas gracias al convenio suscrito entre la Universidad de La Rioja y el Banco Santander», explica Flores recordando que la matrícula está abierta hasta el 4 de noviembre a cualquier persona mayor de edad y que los participantes «aumentarán su empleabilidad, ya sea para ampliar la probabilidad de acceder a un primer puesto de trabajo, o para mejorar su situación laboral actual».

«En un mercado laboral cada vez más competitivo, estas microcredenciales ofrecen conocimientos, habilidades y competencias básicas y transversales para impulsar la empleabilidad: la gestión del estrés, los conflictos y el tiempo; el perfeccionamiento de las técnicas de expresión, persuasión y argumentación; el fomento de la iniciativa emprendedora; y el desarrollo del liderazgo», añade la vicerrectora de la Universidad de La Rioja.

Microcredenciales de la universidad de La Rioja

Becas Santander III Microcredenciales 2025

- Comunicación eficiente y eficaz: Mejorar el discurso oral: 4 ECTS (gratuita)

- Aumentar mi capacidad emprendedora para aumentar mi empleabilidad. Gratuita

- Cómo aumentar mi empleabilidad: aprender a gestionar el estrés, los conflictos y el tiempo. Gratuita

- Liderazgo. Gratuita

Otras microcredenciales con la matrícula abierta

- Detección e intervención educativa del alumnado con alta capacidad intelectual. Gratuita

- Mediación en el conflicto laboral. Gratuita

- Detección, intervención y coordinación institucional ante las violencias de género en el entorno laboral y organizacional. Gratuita

- Apoyo conductual positivo: transformando la atención a la dependencia

- Diseño de Menús Nutricionalmente Óptimos para la Hostelería

- Fundamentos de IA Generativa

- Maestría en Prompting: Técnicas y Recursos Avanzados

- Vibe Coding: Programación Asistida por IA

- IA Aplicada con APIs y Agentes

- Conocimientos en viticultura y enología aplicados a la comercialización de vinos de calidad

- Promoción del bienestar emocional y reducción de estrés agudo y crónico para profesionales sanitarios

- Ventas profesionales: fundamentos y habilidades del Agente Comercial

- Educar en y para la igualdad en ámbitos educativos y sociales. Aspectos básicos y estrategias

- Data Science con Python. De cero a experto

- Entrenar en la diferencia: Competencias ante los desafíos del deporte inclusivo