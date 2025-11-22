El reconocimiento a los valores empresariales

Los tres alumnos premiados con representantes de la Cátedra de la Empresa Familiar y la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri.

La Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar y Fundación Ibercaja ha concedido el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado a Cristina Arbués Alonso, graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de La Rioja, por su estudio 'Relevo generacional en empresas familiares de La Rioja'.

Estos premios son otorgados anualmente a los mejores trabajos fin de grado (TFG) y fin de máster (TFM) de la Universidad de La Rioja. Los convoca la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja y la Fundación Ibercaja, y tienen como primer objetivo acercar la empresa familiar a los estudiantes universitarios, difundir el conocimiento e interrelación con el ecosistema empresarial más cercano y su contribución para su formación como futuros profesionales que presten servicios profesionales avanzados excelentes.

El trabajo de Cristina Arbués que ha merecido el primer premio (y que por ello recibirá 750 euros) lleva por título 'Relevo generacional en empresas familiares de La Rioja' y analiza el cambio en la dirección de las empresas familiares de la región.

Ese relevo generación es analizado desde dos puntos de vista. Por un lado, del de los fundadores, que siempre muestran un espíritu colaborativo con los miembros de la familia más jóvenes que han de tomar el testigo; y por otro, por el de los sucesores, que habitualmente cuenta con una preparación académica, aunque menor experiencia práctica y limitada toma de decisiones.

Los fundadores se resisten a abandonar la empresa por su apego emocional al negocio y la incertidumbre sobre el futuro ante el cambio de dirección. Por su parte, los sucesores, en su mayoría, evidencian un compromiso afectivo con el negocio. Sin embargo, también reconocen resistencias internas vinculadas a la presión y a las dudas personales sobre su papel en la empresa.

El trabajo de Arbués Alonso concluye que «la planificación temprana, la comunicación, la formación de los sucesores y el acompañamiento de los fundadores, así como disponer de protocolos estandarizados» son los factores decisivos para lograr un relevo exitoso.

Además, del premio otorgado a Cristina Arbués, el jurado eligió dos accésit dotados de 250 euros cada uno.

Jaime González Placer obtuvo su distinción por su TFM tras concluir el Máster Ejecutivo N-World en Finanzas y Tecnología Aplicada. Su trabajo llevaba por título: 'Family Office en la era digital: innovación, diversificación y oportunidades en el private equity'.

Según la valoración del jurado, el estudio permite entender cómo los family office gestionan y multiplican legados familiares a través de inversiones inteligentes, y cómo la digitalización –con herramientas como IA, big data o blockchain– puede no solo optimizar procesos, sino darles una nueva dimensión de eficiencia, agilidad y visión global. En este sentido, «los verdaderos cambios surgen cuando la tecnología se pone al servicio del legado de las empresas familiares, y la innovación se encuentra con la tradición».

El otro accesit fue para Laura Somalo García por su TFG 'Análisis de la viabilidad económico–financiera y rentabilidad de un nuevo proyecto de inversión (restaurante Barnuevo)'. El jurado destacó la calidad del plan de negocio, que surge por un problema familiar de intolerancia alimenticia, el análisis del mercado existentes y la necesidad de dar servicios adecuados a los segmentos de población que lo padecen.

Un incentivo a la creación de nuevas empresas La Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar en la Universidad de La Rioja está financiada por la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF). Entre sus objetivos destaca potenciar la figura del empresario, favorecer el desarrollo de nuevas empresas y difundir la cultura empresarial sostenible entre los estudiantes de centros educativos y universitarios de La Rioja. Además, la Cátedra de la Empresa Familiar de la UR y AREF apoyan a los estudiantes o grupos de alumnos que presentan el plan de negocio y que, siendo viable, sea técnicamente más correcto y/o de forma a la idea más original. La AREF, fundada en 1996, cuenta con 60 empresas familiares riojanas que suponen el 15,3 % del PIB riojano y dan empleo a más de 3.485 personas directamente en 2023, sus activos totales eran de 1.436 millones de euros y contribuyeron al bienestar social con más de 24 millones de euros por pagos en el Impuesto de Sociedades. Uno de sus objetivos centrales es visibilizar la trascendencia que las empresas familiares tienen para el desarrollo socioeconómico de La Rioja y poner en evidencia la importancia de los valores y la cultura de las empresas familiares.